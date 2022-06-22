«Хотели детское кафе»: на Михайловской набережной за 77,5 миллиона продают участок под застройку

В Новосибирске выставили на продажу 10 соток на границе Михайловской набережной и нового ЖК «Михайловский» — за них просят 77,5 миллиона рублей.



Участок находится напротив парковки БЦ «Речной вокзал» и гостиницы River Park. По данным публичной кадастровой карты, на нем находилось здание павильона пригородных касс Речного вокзала, но до демонтажа здесь долгое время было кафе.