«Хотели детское кафе»: на Михайловской набережной за
77,5 миллиона продают участок под застройку
Новый владелец получит готовый проект и уже выданное разрешение на строительство
В Новосибирске выставили на продажу 10 соток на границе Михайловской набережной и нового ЖК «Михайловский» — за них просят
Участок находится напротив парковки БЦ «Речной вокзал» и гостиницы River Park. По данным публичной кадастровой карты, на нем находилось здание павильона пригородных касс Речного вокзала, но до демонтажа здесь долгое время было кафе.
В объявлении указано, что участок продают с проектным решением и разрешением на строительство административного здания, для него получены техусловия, готова рабочая документация.
Согласно информации муниципального портала, разрешение на строительство
Помимо «СД-Добролюбова», Денис Кучеренко владеет и руководит целым рядом строительных компаний. В частности, его СЗ «Современник» строит одноименный ЖК на улице Некрасова, а компания «Гамма», которой он совладеет с девелопером Анатолием Павловым из ГК «СМСС», построила уже упомянутый ЖК «Михайловский». Ему также принадлежала компания «Гранит», застройщик одноименного жилого дома с другой стороны гостиницы River Park — сегодня ею владеет единолично Анатолий Павлов.
В этом году компании Дениса Кучеренко получили разрешения на строительство административного здания на месте стоянки на улице Спартака и жилого дома между домами на Промышленной, 5 и 9. Несколько строительных компаний он зарегистрировал в Томске.
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказала журналисту НГС, что мэрия вела переговоры с собственником земли.
— Они хотели там сделать детское кафе и просили нас перенести на время стройки ограждение. Мы говорили, что пойдем на это при условии, что они на свои средства построят общую детскую площадку, которая необходима и парку, и им как детскому кафе. Но, к сожалению, никакого результата с их стороны до сих пор нет, — сказала Анна Терешкова.
На вопрос о том, будет ли это условие распространяться на нового владельца земли, вице-мэр предположила, что с ним будут вести новые переговоры.
Представитель Дениса Кучеренко в разговоре с журналистом НГС подтвердил, что одним из вариантов назначения здания был детский центр или детское кафе. При этом все договоренности с мэрией о благоустройстве, по его словам, выполнены.
— Мы вели переговоры по благоустройству с Анной Терешковой, еще когда возводили ЖК «Михайловский» и Apart River: в рамках строительства этих объектов все договоренности, которые у нас с городом были по благоустройству набережной, выполняются в данный момент, частично заканчиваются. Какое-то дополнительное благоустройство новому владельцу делать не нужно будет, — заявил собеседник НГС.
В 2020 году в благоустройство участка набережной, прилегающей к стройке, застройщик действительно вложил несколько десятков миллионов.