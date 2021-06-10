На берегу Оби достроили гостиницу — на работы ушло полтора года

В Новосибирске достроили гостиницу на берегу Оби
В Новосибирске построили гостиницу на улице Обской, 46, к. 1. Рядом находятся бизнес-центр «Речной вокзал» и гостиница River Park.
Разрешение на ввод здания в эксплуатацию выдала мэрия Новосибирска. По данным документа, в гостинице переменная этажность от 15 до
— Строительство гостиницы велось полтора года. Передачу дольщикам планируем на
Она добавила, что рядом с гостиницей благоустроили набережную и установили детскую площадку.
О строительстве гостиницы стало известно в