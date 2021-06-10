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На берегу Оби достроили гостиницу — на работы ушло полтора года

Скоро ее передадут владельцам

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Стоимость строительства превысила 1 миллиард рублей

Стоимость строительства превысила 1 миллиард рублей

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В Новосибирске достроили гостиницу на берегу Оби

В Новосибирске построили гостиницу на улице Обской, 46, к. 1. Рядом находятся бизнес-центр «Речной вокзал» и гостиница River Park.

Разрешение на ввод здания в эксплуатацию выдала мэрия Новосибирска. По данным документа, в гостинице переменная этажность от 15 до 17 этажей (один — подземный), 404 номера и 114 мест на парковке. Стоимость строительства составила 1 162 778 045 рублей. Застройщик — ООО «Гранит», которое входит в группу «СМСС».

Пока неизвестно, как собственники будут использовать помещения

Пока неизвестно, как собственники будут использовать помещения

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— Строительство гостиницы велось полтора года. Передачу дольщикам планируем на 1 июля. Как и когда ее будут использовать собственники, у нас информации нет, — сообщила НГС директор «СМСС Недвижимость» Ирина Павлова.

Она добавила, что рядом с гостиницей благоустроили набережную и установили детскую площадку.

Гостиница рассчитана на <nobr class="_">404 номера</nobr>

Гостиница рассчитана на 404 номера

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Владельцы получат гостиницу <nobr class="_">1 июля</nobr>

Владельцы получат гостиницу 1 июля

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О строительстве гостиницы стало известно в 2019 году. Ранее застройщик сообщал, что на набережной также возведут ЖК «Михайловский» с просторными квартирами.

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