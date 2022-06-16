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В Москве решили дать Новосибирску 3,27 миллиарда рублей на застройку Ключ-Камышенского плато

На эти деньги построят инженерную инфраструктуру

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На плато остается много места для застройки

На плато остается много места для застройки

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Новосибирская область получит 3,27 миллиарда рублей из федерального бюджета на строительство инфраструктуры на Ключ-Камышенском плато.

— Средства пойдут на строительство 1,19 миллиона квадратных метров жилья, систем водо- и теплоснабжения, автомобильной дороги. Проект будет завершен к 2030 году, — говорится в сообщении Telegram-канала правительства НСО «Новосибирь» со ссылкой на председателя правительства РФ Марата Хуснуллина.

Ранее региональный Минстрой закладывал на развитие инженерной инфраструктуры 7 миллиардов рублей, средства планировали привлечь из федерального бюджета. Заявку на застройку территории подавала компания «Строй-Арт», принадлежащая сыну известного новосибирского бизнесмена Арсену Кулиджаняну. В 2018 году НГС подготовил репортаж из Ключ-Камышенского плато, которое является самым высоким районом города. Рассказываем, каковы его перспективы.

Ключ-Камышенское платозастройканедвижимость
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