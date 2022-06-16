В Москве решили дать Новосибирску 3,27 миллиарда рублей на застройку Ключ-Камышенского плато
На эти деньги построят инженерную инфраструктуру
Новосибирская область получит 3,27 миллиарда рублей из федерального бюджета на строительство инфраструктуры на Ключ-Камышенском плато.
— Средства пойдут на строительство 1,19 миллиона квадратных метров жилья, систем водо- и теплоснабжения, автомобильной дороги. Проект будет завершен к 2030 году, — говорится в сообщении Telegram-канала правительства НСО «Новосибирь» со ссылкой на председателя правительства РФ Марата Хуснуллина.
Ранее региональный Минстрой закладывал на развитие инженерной инфраструктуры 7 миллиардов рублей, средства планировали привлечь из федерального бюджета. Заявку на застройку территории подавала компания «Строй-Арт», принадлежащая сыну известного новосибирского бизнесмена Арсену Кулиджаняну. В 2018 году НГС подготовил репортаж из Ключ-Камышенского плато, которое является самым высоким районом города. Рассказываем, каковы его перспективы.