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Элитные дома и квартиры в Новосибирске

Коттедж с бассейном и каминным залом выставили на продажу в Новосибирске — 13 фото из дома за 50 миллионов

В придачу идет участок c детской площадкой, зоной барбекю, а также некоторая мебель

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Дом занимает более 400 квадратных метров и находится в окружении сосен

Дом занимает более 400 квадратных метров и находится в окружении сосен

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В Заельцовском районе выставили на продажу особняк из кедра стоимостью 50 миллионов рублей. Предложение обновляется в течение нескольких последних месяцев, самое свежее обновление в базе N1 было вчера, 7 июня.

— На участке в 8 соток построен двухэтажный коттедж в строгом классическом стиле из кедрового бруса (200 х 200 см)? включая внутренние стены и перегородки. <…> В доме и по территории установлены камеры видеонаблюдения. К коттеджу пристроен отапливаемый гараж на 2 машины с автоматическими воротами. С противоположной стороны находится зона барбекю. Перед коттеджем выложена тротуарной плиткой парковка и построен гостевой дом с коммуникациями, который можно переоборудовать в летнюю кухню, в баню, — пишет продавец в объявлении.

Над территорией возле дома, как говорится в описании к дому, поработал ландшафтный дизайнер. Всего в доме 2 этажа: на первом располагаются каминный зал, кухня, личный кабинет, бассейн с зоной отдыха и хозяйственные помещения вроде прачечной, на втором — пять жилых комнат.

Особняк строили по индивидуальному проекту из кедра

Особняк строили по индивидуальному проекту из кедра

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На первом этаже в центре гостиной установлен камин

На первом этаже в центре гостиной установлен камин

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Всего в доме 2 этажа

Всего в доме 2 этажа

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Продавец подчеркивает, дом продается со встроенной мебелью, а также частично с бытовой техникой

Продавец подчеркивает, дом продается со встроенной мебелью, а также частично с бытовой техникой

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В объявлении отмечается, что глубина бассейна — 2 метра

В объявлении отмечается, что глубина бассейна — 2 метра

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Рабочий кабинет оформлен экстравагантно

Рабочий кабинет оформлен экстравагантно

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Как и детские комнаты

Как и детские комнаты

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В доме их несколько

В доме их несколько

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Еще один камин установлен в основной спальне

Еще один камин установлен в основной спальне

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Она соединена с большой гардеробной

Она соединена с большой гардеробной

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Так выглядит самый роскошный из санузлов

Так выглядит самый роскошный из санузлов

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СЮЖЕТ

Элитные дома и квартиры в НовосибирскеЭлитные дома и квартиры в Новосибирске

Это не самое дорогое предложение в Заельцовском районе, который традиционно славится своими роскошными домами. О самых статусных и дорогих коттеджах с видом на резиденцию губернатора (а она находится в этом же районе, на Дачном шоссе) мы рассказывали в этой статье.

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