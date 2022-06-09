Коттедж с бассейном и каминным залом выставили на продажу в Новосибирске — 13 фото из дома за 50 миллионов

В Заельцовском районе выставили на продажу особняк из кедра стоимостью 50 миллионов рублей. Предложение обновляется в течение нескольких последних месяцев, самое свежее обновление в базе N1 было вчера, 7 июня.



— На участке в 8 соток построен двухэтажный коттедж в строгом классическом стиле из кедрового бруса (200 х 200 см)? включая внутренние стены и перегородки. <…> В доме и по территории установлены камеры видеонаблюдения. К коттеджу пристроен отапливаемый гараж на 2 машины с автоматическими воротами. С противоположной стороны находится зона барбекю. Перед коттеджем выложена тротуарной плиткой парковка и построен гостевой дом с коммуникациями, который можно переоборудовать в летнюю кухню, в баню, — пишет продавец в объявлении.

