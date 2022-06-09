Коттедж с бассейном и каминным залом выставили на продажу в Новосибирске — 13 фото из дома за 50 миллионов
В придачу идет участок c детской площадкой, зоной барбекю, а также некоторая мебель
В Заельцовском районе выставили на продажу особняк из кедра стоимостью 50 миллионов рублей. Предложение обновляется в течение нескольких последних месяцев, самое свежее обновление в базе N1 было вчера, 7 июня.
— На участке в 8 соток построен двухэтажный коттедж в строгом классическом стиле из кедрового бруса (200 х 200 см)? включая внутренние стены и перегородки. <…> В доме и по территории установлены камеры видеонаблюдения. К коттеджу пристроен отапливаемый гараж на 2 машины с автоматическими воротами. С противоположной стороны находится зона барбекю. Перед коттеджем выложена тротуарной плиткой парковка и построен гостевой дом с коммуникациями, который можно переоборудовать в летнюю кухню, в баню, — пишет продавец в объявлении.
Над территорией возле дома, как говорится в описании к дому, поработал ландшафтный дизайнер. Всего в доме 2 этажа: на первом располагаются каминный зал, кухня, личный кабинет, бассейн с зоной отдыха и хозяйственные помещения вроде прачечной, на втором — пять жилых комнат.
Это не самое дорогое предложение в Заельцовском районе, который традиционно славится своими роскошными домами. О самых статусных и дорогих коттеджах с видом на резиденцию губернатора (а она находится в этом же районе, на Дачном шоссе) мы рассказывали в этой статье.