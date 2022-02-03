Новосибирские застройщики предложили оценивать дома для изъятия без согласия собственников

Новосибирские застройщики на конференции 2 февраля, посвященной комплексному развитию территорий (КРТ), предложили внести изменения в соответствующий федеральный закон. В конференции принимали участие представители Минстроя НСО.



В частности, это касается включения территорий индивидуального жилищного строительства (ИЖС), на которых нет аварийных многоквартирных домов, — сегодня закон не позволяет формировать такие участки для КРТ.



— И застройщики готовы работать, и город готов, но нет механизма законодательного. Закон больше для Москвы и тех регионов, где частного сектора не так много, а мы немножко отличаемся, — заметила юрист компании «Брусника» Ирина Головкина.

