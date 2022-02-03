Новосибирские застройщики предложили оценивать дома для изъятия без согласия собственников

Новосибирские застройщики на конференции 2 февраля, посвященной комплексному развитию территорий (КРТ), предложили внести изменения в соответствующий федеральный закон. В конференции принимали участие представители Минстроя НСО.
В частности, это касается включения территорий индивидуального жилищного строительства (ИЖС), на которых нет аварийных многоквартирных домов, — сегодня закон не позволяет формировать такие участки для КРТ.
— И застройщики готовы работать, и город готов, но нет механизма законодательного. Закон больше для Москвы и тех регионов, где частного сектора не так много, а мы немножко отличаемся, — заметила юрист компании «Брусника» Ирина Головкина.
Также участники конференции предложили узаконить принцип учета мнения большинства собственников на участках, определенных для комплексного развития.
— Для освоения территории ИЖС нужна увязка большого количества интересов: и жителей, и города, который требует определенную повестку повышения качества городской среды, социальной инфраструктуры, — сказал гендиректор ГК «Мета» Владимир Мартыненков. — Если раньше мы с кем договорились — с теми работаем, то сейчас в рамках сформированной территории мы должны договориться, но нет такого рыночного механизма. При таких рамках должны появляться более жесткие механизмы, до изъятия земельных участков, как мне кажется. Если большинство на территории за реновацию, то оставшиеся должны согласиться.
Еще одно предложение касалось оценки объектов недвижимости, которые находятся в собственности и входят в зону КРТ.
— Чтобы вести речь о выкупе по рыночной стоимости, как минимум нужно понять, каким образом мы оцениваем объект, если на это нет воли собственника, элементарно впустить в дом для проведения этой оценки. Сегодня законодательного механизма нет, — объяснила Ирина Головкина. — Если гражданин не желает, чтобы его дом оценили, мы не сможем в принудительном порядке каким-то образом это сделать. Визуальный внешний осмотр здесь нам не поможет. На территории Новосибирска без решения этих вопросов достаточно сложно заниматься КРТ в зонах жилой застройки.
Закон о комплексном развитии территории был принят в конце 2020 года. Он подразумевает подход к развитию застроенных районов города в соответствии с современными требованиями к качеству городской среды и обеспеченностью инфраструктурой.
В течение 2021 года в Новосибирской области приняли необходимые региональные документы, к первому проекту КРТ — на улице Объединения — власти панируют приступить в течение 2022 года. Подробнее о комплексном развитии НГС рассказал в материале, посвященном одной из перспективных территорий — промзоне в Заельцовском районе.
Другая зона КРТ, по которой работы уже начались, но по старым правилам, — частный сектор вокруг нового волейбольного центра и озера.