Мэрия выставила на продажу недостроенный спорткомплекс на Восточном МЖК

Мэрия Новосибирска выставила на торги недостроенный спорткомплекс возле школы на улице Высоцкого, 1 — его изъяли по решению суда, оценив в 19,28 миллиона рублей.



Здание построено на 88,5% и расположено на участке площадью 2,8 тысячи кв. м, который предназначен для завершения строительства физкультурно-оздоровительного комплекса. Рассматривать заявки на участие в торгах мэрия Новосибирска будет 11 марта, торги назначены на 15 марта.



Спорткомплекс принадлежит на праве собственности компании ИСК «Альянс 2000», но расположен на городской земле, предоставленной в аренду. В материалах Арбитражного суда указано, что на момент заключения договора в 2016 году там уже находилось недостроенное здание, а срок действия договора аренды истек еще в октябре 2019 года.

