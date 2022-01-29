Мэрия выставила на продажу недостроенный спорткомплекс на Восточном МЖК

Мэрия Новосибирска выставила на торги недостроенный спорткомплекс возле школы на улице Высоцкого, 1 — его изъяли по решению суда, оценив в 19,28 миллиона рублей.
Здание построено на 88,5% и расположено на участке площадью 2,8 тысячи кв. м, который предназначен для завершения строительства физкультурно-оздоровительного комплекса. Рассматривать заявки на участие в торгах мэрия Новосибирска будет 11 марта, торги назначены на 15 марта.
Спорткомплекс принадлежит на праве собственности компании ИСК «Альянс 2000», но расположен на городской земле, предоставленной в аренду. В материалах Арбитражного суда указано, что на момент заключения договора в 2016 году там уже находилось недостроенное здание, а срок действия договора аренды истек еще в октябре 2019 года.
«Судом отклонены доводы ответчика о том, что причиной, приведшей к невозможности завершения строительства, является изменение требований к энергетической эффективности зданий <…>, что требует 100% ограждающих конструкций стен и перекрытий, что в свою очередь превысило ранее запланированные затраты на завершение строительства в виду следующего», — говорится в решении суда.
При этом, как следует из данных справочника 2GIS и «Контур.Фокуса», в недостроенном здании работает производственная компания «Викинг», которая занимается производством изделий из проволоки, цепей и пружин. В 2019 году ей удалось заработать 735 тысяч рублей, чистая прибыль составила 14 тысяч рублей, данных на 2020 и 2021 год нет. Компания принадлежит Михаилу Гусакову, других бизнесов у предпринимателя, согласно «Контур.Фокусу», нет. 29 января оказался выходным днём в компании, по указанному в справочнике номеру телефона никто не ответил.
ИСК «Альянс 2000» принадлежит депутату Горсовета от «Единой России» Александру Мухарыцину. По данным на 2020 год, её выручка составила 181 тысячу рублей (упав на 88%), а чистый убыток — 116 тысяч рублей. Связаться с депутатом не удалось, его помощник также не ответил на звонок журналиста НГС.
Ещё одним лотом на торгах 15 марта должен стать недостроенный дом на улице Полякова в Дзержинском районе — его городские власти оценили в 4,45 миллиона рублей.
Мэрия не впервые изымает свою землю путём продажи долгостроев на торгах: в начале года таким же образом на аукцион попала недостроенная парковка возле гипермаркета «Лента». В прошлом году с торгов продали три подобных долгостроя — один из них с сентября перестраивают в торгово-выставочный комплекс.