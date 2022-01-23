Однушка, студия или «евродвушка»: что из этих маленьких квартир удобнее и дешевле — объясняет эксперт

В последние годы в Новосибирске предлагают разные варианты жилья, причем некоторые из них примерно одинаковы по стоимости и квадратам. Различия незначительны, но всё же они имеются. Ведущий эксперт агентства недвижимости «Аврора» Инна Зовикова рассказала, на какой вариант — однушку, студию или «евродвушку» — все-таки стоит обратить внимание и приобрести в 2022 году.
Многие люди при поисках своего жилья задумываются, что же выбрать — однокомнатную квартиру, студию или двухкомнатную студию (так называемую «евродвушку»). С полноценной однокомнатной квартирой вопросы возникают редко. А вот с двумя остальными понятиями — студия и «евродвушка» — нужно разобраться. Давайте посмотрим, в чем их отличия и какие есть плюсы и минусы у этих вариантов.
Студия — от 20 до 38 квадратов
Квартирой-студией принято называть квартиру, в которой внутренними стенами выделен санузел, прихожие и гардеробные, кладовые, если таковые имеются. Однако пространство для жизни в них все-таки единое. Изначально студии предназначались для студентов и одиноких людей, но потом быстро завоевали популярность среди семей без детей или с одним маленьким ребенком. Такая популярность объясняется невысокой стоимостью относительно полноценной однокомнатной квартиры и продуманному зонированию, позволяющему создать комфортное жилищное пространство.
Главной особенностью студий считается замена полноценной кухни на кухонную нишу или кухонную зону. За счет отсутствия межкомнатных перегородок экономится полезное пространство, что так важно в квартирах, где каждый метр на счету. Площадь таких квартир обычно составляет 20–
Не нужно забывать, что цена квартиры зависит не только от площади, но и от района города и близости к станции метро. Так, цена на студию в Центральном районе города может составлять около 4 миллионов рублей, при этом цена на аналогичную недвижимость в спальном районе города — около 3,5 миллиона рублей. А на однокомнатные квартиры — 4,5 миллиона и 4 миллиона рублей соответственно.
Тем, кто ищет квартиру по сходной цене, стоит обратить свое внимание на отдаленные районы города с не менее развитой инфраструктурой, но наличием жилья эконом-класса. В таких районах однокомнатную квартиру можно приобрести примерно за 3 миллиона рублей.
Однокомнатная квартира — от 30 до 45 квадратов
По сравнению с однокомнатными квартирами однокомнатные студии дешевле, а значит более доступны для приобретения. Но даже большая студия — это вариант скорее для одного человека или пары без детей, и решиться на такую покупку стоит только тем, кто готов постоянно быть друг у друга на виду. Большим семьям всё же нужны изолированные пространства для более комфортного проживания, в таком случае чаще отдают предпочтение однокомнатным квартирам или двухкомнатным студиям.
В однокомнатной квартире обязательно будет отдельная кухня, комната, коридор и санузел. Однако кухня в однушке не превышает 1
«Евродвушка», от 30 до 50 квадратов
Площадь «евродвушки» обычно варьируется от 30 до 50 м². Европланировка позволяет использовать пространство кухни-гостиной по своим предпочтениям. Например, можно увеличить зоны кухонного гарнитура и столовой, оставив незначительное место под игровую зону для ребенка и зону отдыха, можно и наоборот — увеличить гостиную или зону для отдыха.
Цены на «евродвушки» также в основном зависят от выбранного района города. На сегодня стоимость квартиры такого плана в Центральном районе может составить 6 миллионов рублей, тогда как в спальном районе можно приобрести аналогичный вариант за 5,2 миллиона рублей.
Таким образом, если есть необходимость в кухне, объединенной с гостиной, и хотя бы одной изолированной комнате, стоит обратить свое внимание на «евродвушку». Цена таких квартир немного выше однокомнатных, однако особенности планировки позволяют своим владельцам более разумно организовать пространство. «Евродвушку» всегда можно трансформировать под те или иные потребности. В комнате-«студии» при помощи зонирования создается кухонное пространство, столовая с зоной отдыха и, при необходимости, зона спальни. При этом в отдельной комнате есть возможность разместить спальню, детскую или рабочий кабинет.
На рынке жилья Новосибирска в связи с ростом цен на недвижимость в 2020–2021 годах произошло смещение спроса к более доступным вариантам покупки жилья. Покупатели стали тщательнее выбирать квартиры, отказываясь от жилья с нерациональными планировками. Обращаясь в наше агентство, чаще всего новосибирцы рассматривают покупку однокомнатных или двухкомнатных квартир «европланировки» из нового фонда, в первую очередь из-за более эргономически выгодного варианта планировки квартир такого типа по сравнительно выгодной цене относительно однокомнатных квартир.
Недавно редакция НГС нашла крошечные квартиры Новосибирска от 8 до 12 квадратных метров и посмотрела, как там всё устроено внутри. Ранее мы нашли пять коттеджей стоимостью от 100 миллионов рублей и дороже.
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