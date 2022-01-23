Однушка, студия или «евродвушка»: что из этих маленьких квартир удобнее и дешевле — объясняет эксперт

Студия — от 20 до 38 квадратов

Квартирой-студией принято называть квартиру, в которой внутренними стенами выделен санузел, прихожие и гардеробные, кладовые, если таковые имеются. Однако пространство для жизни в них все-таки единое. Изначально студии предназначались для студентов и одиноких людей, но потом быстро завоевали популярность среди семей без детей или с одним маленьким ребенком. Такая популярность объясняется невысокой стоимостью относительно полноценной однокомнатной квартиры и продуманному зонированию, позволяющему создать комфортное жилищное пространство.



Главной особенностью студий считается замена полноценной кухни на кухонную нишу или кухонную зону. За счет отсутствия межкомнатных перегородок экономится полезное пространство, что так важно в квартирах, где каждый метр на счету. Площадь таких квартир обычно составляет 20– 30 м² , в некоторых жилмассивах можно найти студии до 38 м² . Такие студии иногда переделывают в однокомнатные квартиры.



Не нужно забывать, что цена квартиры зависит не только от площади, но и от района города и близости к станции метро. Так, цена на студию в Центральном районе города может составлять около 4 миллионов рублей, при этом цена на аналогичную недвижимость в спальном районе города — около 3,5 миллиона рублей. А на однокомнатные квартиры — 4,5 миллиона и 4 миллиона рублей соответственно.



Тем, кто ищет квартиру по сходной цене, стоит обратить свое внимание на отдаленные районы города с не менее развитой инфраструктурой, но наличием жилья эконом-класса. В таких районах однокомнатную квартиру можно приобрести примерно за 3 миллиона рублей.

