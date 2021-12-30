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Два долгостроя на Сибиряков-Гвардейцев и Бориса Богаткова в Новосибирске ввели в эксплуатацию

На завершение строительства одного направили 100 миллионов рублей, а второго — 60

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Восстановлены жилищные права 535 граждан

Восстановлены жилищные права 535 граждан

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В Новосибирске на завершение строительства двух долгостроев на улицах Сибиряков-Гвардейцев и Бориса Богаткова направили 100 и 60 миллионов рублей соответственно. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Еще в мае текущего года представители обманутых дольщиков жилищно-строительных кооперативов «Новоселье» (ул. Бориса Богаткова, 201/3) и «Сибиряков-Гвардейцев» (ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/7) обратились к генпрокурору РФ Игорю Краснову с жалобой на бездействие органов региональной власти. По их обращениям провели проверку.

— Установлено, что в 2021 году завершение строительства двух домов осложнялось непоступлением ЖСК «Сибиряков-Гвардейцев» денежных средств в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов, отсутствием в ЖСК «Новоселье» инвестиционных проектов, — сообщили в прокуратуре.

Инвесторы направили ЖСК «Сибиряков-Гвардейцев» на завершение строительства проблемного объекта 100 миллионов рублей, также к реализации приняты инвестпроекты в отношении ЖСК «Новоселье» на сумму 60 миллионов рублей.

Жилые дома ввели в эксплуатацию 29 и 30 декабря 2021 года — восстановлены жилищные права 535 граждан.

— Окончательное восстановление прав граждан — участников долевого строительства, обратившихся на личный прием к главе надзорного ведомства, находится на особом контроле прокуратуры Новосибирской области, — добавили в ведомстве.

На днях обозреватель НГС Стас Соколов рассказал, как получилось так, что объект на площади Маркса, который уже не один год мог приносить инвесторам прибыль и служить горожанам, превратился в долгострой с туманными перспективами.

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долгостроипрокуратура
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