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Суд запретил строительство многоэтажных домов напротив ЖК «Огни Сибири» в центре Новосибирска

Спорный земельный участок попал в зону объектов дошкольного и среднего образования.

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Категория земельного участка не допускает возведения на нем высотных зданий.

Категория земельного участка не допускает возведения на нем высотных зданий.

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Арбитражный суд Новосибирской области отказал АО «Город в городе» (застройщик ЖК «Огни Сибири»), в иске к мэрии Новосибирска, подтвердив тем самым законность действий муниципалитета. Ранее мэрия отказалась согласовать застройщику возведение многоэтажного жилья на улице Семьи Шамшиных на месте бывшего корпуса жиркомбината в центре Новосибирска.

Как сообщается в материалах арбитража, компания в мае 2021 года обратилась в мэрию Новосибирска с заявлением о выдаче градостроительного плана земельного участка с кадастровым номером 54:35:101040:11 - компания собиралась начать стройку на этом участке. Он расположен через дорогу от ЖК «Огни Сибири» и, согласно карте, на нем расположено сооружение высотой в пять этажей. Какие высотки собирался возводить на участке застройщик, в материалах дела не сообщается.

Но строительство компании не разрешили. Из карточки дела следует, что 2017 году мэрия утвердила проект планировки центральной части города, согласно которому спорный участок располагается специализированной средне- и многоэтажной зоне общественной застройки. Таким образом, жилищное строительство там не предусматривается. После актуализации Генплана города Новосибирска участок попал в зону объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования (ОД-5).


У АО «Город в городе» еще есть возможность оспорить решение арбитража к Седьмом арбитражном апелляционном суде в течение месяца.

Согласно информации Контур.Фокус, директор АО «Город в городе» — Данил Фадеев. Выручка предприятия на конец 2020 года составила 782 миллиона рублей, баланс — 3,6 миллиарда рублей. 18 ноября кредитор Артур Сидоров объявил о намерении обратиться в суд с требованием признать застройщика банкротом.

Получить оперативный комментарий в АО «Город в городе» на момент публикации этого материала не удалось: сотрудник приемной взял контактные данные журналиста и пообещал передать информацию руководству.

В начале декабря в Новосибирске на Некрасова достроили дом, который раньше был частью «Огней Сибири».

1 декабря стало известно, что «Септима» решила построить гостиницу на Горском жилмассиве — за ней стоит крупная федеральная сеть апарт-отелей. Застройщику не хватает только разрешения построить больше этажей.

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