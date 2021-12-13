Суд запретил строительство многоэтажных домов напротив ЖК «Огни Сибири» в центре Новосибирска

Арбитражный суд Новосибирской области отказал АО «Город в городе» (застройщик ЖК «Огни Сибири»), в иске к мэрии Новосибирска, подтвердив тем самым законность действий муниципалитета. Ранее мэрия отказалась согласовать застройщику возведение многоэтажного жилья на улице Семьи Шамшиных на месте бывшего корпуса жиркомбината в центре Новосибирска.



Как сообщается в материалах арбитража, компания в мае 2021 года обратилась в мэрию Новосибирска с заявлением о выдаче градостроительного плана земельного участка с кадастровым номером 54:35:101040:11 - компания собиралась начать стройку на этом участке. Он расположен через дорогу от ЖК «Огни Сибири» и, согласно карте, на нем расположено сооружение высотой в пять этажей. Какие высотки собирался возводить на участке застройщик, в материалах дела не сообщается.

