«Мы не скрываем немаленькие зарплаты». Риелтор ответила на претензии возмущенных новосибирцев

6 декабря новосибирцы рассказали свои истории о том, почему не любят взаимодействовать с риелторами. Позже вечером в редакцию написала представительница Ассоциации риелторов и рассказала, что этот материал очень оскорбил ее лично и ее коллег. Риелтор Елена заявила, что эти истории дискредитируют риелторство как профессию. Мы попросили нашу постоянную колумнистку Римму Сотникову, директора агентства недвижимости «Аврора», рассказать о том, насколько реально нужны риелторы при покупке и продаже квартиры. Публикуем ответ в ее авторской колонке.
Как же меня расстраивает укрепившийся в головах наших сограждан негативный образ риелтора! И деньги-то мы у людей из глотки выдираем ни за что, и воздух продаем, и «всякую фигню впариваем». А еще все сами риелторами работали и, конечно же, знают про нашу деятельность. Правда, на консультацию всё равно почему-то к нам идут.
И никто не думает, что люди к нам не просто так обращаются. Что без нас, риелторов, почему-то муж с женой при разводе не могут договориться, братья наследство поделить не могут, есть сложности в подборе ипотечной программы. Или продавец с покупателем друг друга поубивать готовы из-за какого-нибудь дивана или кухонного гарнитура. Никто не думает про тех клиентов, которые со слезами на глазах рассыпаются в благодарностях, потому что сбылась их мечта, которую они считали недосягаемой.
Сегодня на вторичном рынке всего 20% квартир — в чистой продаже и 80% квартир — с альтернативой, опекой, залогом. А люди не знают всех тонкостей. Альтернатива — это утром одно, а после обеда уже всё поменяли. Нужна быстрая реакция и понимание, что же происходит.
Приведу пример одних из моих клиентов, которые стали мне как родные. В их сделке мы собрали полный пакет услуг — продолжительность сделки от продажи до покупки составила 7 месяцев. Перечислю только основные значимые пункты, которые я курировала во время сделки. Мы продали ипотечную квартиру с использованием материнского капитала (у покупателя взята сельская ипотека). Они в итоге переехали в другую область и купили частный дом, выделили доли.
Мы начали с гашения обременения со средств покупателя, а это постоянные переговоры с покупателями, продавцами, банком, согласование договора займа и контроль каждого шага (розыск закладной, ее регистрация, снятие обременения). Затем перешли к получению ипотечного решения для нового объекта. Здесь тоже пришлось сделать несколько шагов. Для начала нужно было получить разрешение опеки на продажу и согласовать покупку нового частного дома. Затем провести оценку, а это тоже не всегда просто. Нужно звонить, договариваться и организовывать весь процесс идеально и так, как нужно банку. Вопросы по сельской ипотеке нужно было согласовывать в министерстве.
Далее мы подходим к продаже и сбору всех документов для сделки (справки, выписки, необходимые бумаги для нотариальной сделки). Далее надо собрать всех в одном месте в одно время — у нотариуса и затем в банке. Потом нужно отслеживать регистрацию по продаже и контролировать готовность всех документов. В процессе выяснилось, что в Росреестре были ошибки в документах по приобретаемому объекту. В результате мы ускорили процесс на несколько пунктов: устранили технические ошибки в документах на новый покупаемый объект, привязали земельный участок к частному дому, сделали оценку на новый приобретаемый объект, согласовали объект с банком и провели выделение долей. И в итоге произошла сама покупка, которой предшествовали проверка объекта на чистоту, проверка продавца на чистоту, передача ключей.
Да, вы правильно заметили, что риелтор не несет ответственности на уровне закона — мы оказываем услуги консультационного характера. Но именно поэтому следует аккуратно и тщательно выбирать своего агента, чтобы доверять ему на все сто, не перепроверять за ним следом информацию и не жить как на пороховой бочке. Выбирайте по рекомендации, по отзывам, ищите тех, кто уже не одну сделку провел, спрашивайте у друзей, родных и близких. Риелтор — не энциклопедия и не «Консультант Плюс», все законы и новшества он не может знать, не может знать узкие нюансы по определенным вопросам. Но у хорошего риелтора всегда есть команда: юрист, налоговый консультант, брокер, оценщик.
В нашей профессии редко надолго задерживаются плохие люди. Мы любим свою работу, несмотря на то, что нам приходится пропускать через себя тонны негатива, чтобы прийти к результату. Да, у нас немаленькие зарплаты, и мы это не скрываем! Но всё-таки в первую очередь мы помогаем людям сделать то, что сами они сделать не могут. Я сейчас не буду говорить о совершенно всех клиентах. Кто-то действительно может всё сделать сам, и я не сомневаюсь, что сделает ничуть не хуже, чем риелтор. А у кого-то не хватает знаний, нет времени или терпения. Нам с коллегами очень жаль, что всем, кто прокомментировал материалы на темы о риелторах, к сожалению, попались неопытные сотрудники и было что-то не так. Но почему никто слова не говорит о том, что наша работа для многих очень полезна? Есть еще риелторы, кто делает от чистого сердца, проживая и проникаясь в каждую ситуацию сделки. Сказать честно, мы, риелторы, сами страдаем от коллег, которые «наследят» своим непрофессионализмом, а мы потом выслушиваем и разгребаем.
Если вдруг не нашлось для вас риелтора с рекомендациями, выбирайте прежде всего человека, который пришелся вам по душе. Помните, что если вам не нравится риелтор или то, как он выполняет свою работу, всегда можно найти более грамотного и подходящего агента.
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