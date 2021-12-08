«Мы не скрываем немаленькие зарплаты». Риелтор ответила на претензии возмущенных новосибирцев

Как же меня расстраивает укрепившийся в головах наших сограждан негативный образ риелтора! И деньги-то мы у людей из глотки выдираем ни за что, и воздух продаем, и «всякую фигню впариваем». А еще все сами риелторами работали и, конечно же, знают про нашу деятельность. Правда, на консультацию всё равно почему-то к нам идут.



И никто не думает, что люди к нам не просто так обращаются. Что без нас, риелторов, почему-то муж с женой при разводе не могут договориться, братья наследство поделить не могут, есть сложности в подборе ипотечной программы. Или продавец с покупателем друг друга поубивать готовы из-за какого-нибудь дивана или кухонного гарнитура. Никто не думает про тех клиентов, которые со слезами на глазах рассыпаются в благодарностях, потому что сбылась их мечта, которую они считали недосягаемой.

