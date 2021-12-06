«А люди будут пикеты устраивать». В Сочи после моратория продолжили строить в огородах и нашли новые способы обмана

28 июля в Сочи был введен мораторий на строительство многоквартирных домов. Прекрасная и долгожданная мера, город захлебнулся от самостроев на огородах, которые возводились без канализации, электроэнергии и водоснабжения. Теперь в Сочи растут как грибы после дождя коттеджные поселки и таунхаусы, сочинские застройщики не остались без работы, они нашли себе другую золотую жилу.



Разлетаются на начальном этапе строительства

Сочинский застройщик на условиях анонимности решил поделиться с корреспондентом Sochi1.RU подробностями своей работы. Это раньше он строил многоквартирные дома, с которыми было много возни: нужны были большие мощности по электроэнергии, водоснабжению, опять же, узаконивать такие объекты стало очень сложно, обложили со всех сторон, то теперь всё намного проще. Он теперь строит коттеджные поселки. Никакие площади делить через суд не нужно среди дольщиков, построил дома под видом ИЖС, воткнул к каждому по септику и продал намного дороже, чем квартиру.

