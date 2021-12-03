В России отменили налог с продажи жилья (но это не для всех)

1
Кто может не платить?
Налоговая льгота полагается семьям, где детей двое или больше. При этом учитываются только несовершеннолетние дети (если ребенок учится на очном отделении, то возрастной порог повышается до 24). Возраст учитывается на дату госрегистрации перехода права собственности новому владельцу.
При этом получить льготу может не только родитель (усыновитель) ребенка, но и его супруг. То есть, если в семье есть дети от предыдущего брака мамы, то платить налог с продажи квартиры не придется не только ей, но и ее новому мужу. Собственность ребенка при продаже тоже налогом не облагается.
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2
Деньги с продажи жилья можно потратить как угодно?
Потратить-то, конечно, можно, только вот если не купить новое жилье — никакой налоговой льготы не будет. Это главное условие: налог с продажи не нужно платить, если, продав квартиру, вы купили новую.
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3
Каким должно быть новое жилье?
Лучше прежнего. Общая площадь приобретенного помещения или его кадастровая стоимость должны быть больше, чем у проданного.
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4
Сколько есть времени на покупку квартиры?
Зависит от того, когда вы продали свою. Новая недвижимость должна быть приобретена в том же календарном году или до 30 апреля следующего. То есть, если продали в январе — на поиски будет больше года, если в декабре — несколько месяцев.
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5
Сколько квартира должна быть в собственности до продажи?
Не имеет значения. По общему правилу, налог можно не платить, если жилье в собственности больше пяти лет, в случае наследования — трех. Семьи с детьми могут не платить налог вне зависимости от того, сколько они владели квартирой — хоть три дня.
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6
Какие еще есть ограничения?
Жилье, с продажи которого родители намерены не платить налог, не должно быть очень дорогим — кадастровая стоимость не более 50 миллионов рублей.
Налоговая льгота не предоставляется, если на момент продажи жилья у владельца квартиры или его детей было в собственности иное жилье, суммарная площадь которого больше половины площади купленного жилья.
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7
Когда закон начнет действовать?
Действие закона распространится на доходы, полученные начиная с налогового периода 2021 года.
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8
Что еще почитать о налогах и новых правилах?
- В этом материале рассказываем вам, что изменилось в стране с 1 декабря;
- по этой ссылке можно проверить, не забыли ли вы заплатить какой-нибудь налог (это надо было сделать до 1 декабря, но можно и сейчас, пока не набежали пени);
- а здесь вспоминаем, как оформлять налоговые вычеты — скоро можно будет подавать документы за 2021 год.
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