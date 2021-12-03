В России отменили налог с продажи жилья (но это не для всех)

Налоговая льгота полагается семьям, где детей двое или больше. При этом учитываются только несовершеннолетние дети (если ребенок учится на очном отделении, то возрастной порог повышается до 24). Возраст учитывается на дату госрегистрации перехода права собственности новому владельцу.



При этом получить льготу может не только родитель (усыновитель) ребенка, но и его супруг. То есть, если в семье есть дети от предыдущего брака мамы, то платить налог с продажи квартиры не придется не только ей, но и ее новому мужу. Собственность ребенка при продаже тоже налогом не облагается.

