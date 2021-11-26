«В подъезде чище, чем было в квартире»: эти новосибирцы сдали жилье и сильно пожалели — 4 неприятные истории

— У меня тоже сбежали месяц назад одни арендаторы — очень молодая пара. Прожили всего лишь три месяца в только сданном новом доме и новой квартире, где раньше никто не жил еще после ремонта. Бросили ключи в почтовый ящик и прислали СМС, что уехали в другой город. Больше их телефон не был активен. Сломали почти все дверцы в кухонном гарнитуре, отбили все углы у столешницы и барной стойки, шторы разорвали (вернее, их кошка, видимо), диван весь расцарапан и в дырках, запах и шерсть абсолютно везде. Про то, что везде грязь, мусор, фантики от конфет горой и прочее, молчу. Тоже платили с задержкой, зато доставка еды к ним была трижды в день. Вот она, современная молодежь. Хоть и все против залоговой суммы при аренде, но в этой ситуации она меня хоть немного спасла.



«Сказала, что не вернет деньги, так как мы не убрали за собой»

А наша подписчица в «Инстаграме», Татьяна, рассказала, какие попадаются арендодатели:



— Наша история случилась в 2016 году. Мы сняли 2-комнатную квартиру. Хозяйка — милейшая женщина, квартира обычная, без ремонта. По сумме — 16 тысяч рублей и оплата коммунальных услуг. Приходила за три года всего раз, похвалила, что всё чисто. Смотрела пломбы на счетчиках. Я по своей доброте помогала ей — хозяйка обращалась с вопросами по моей специальности. В общем, только мечтать можно о такой хозяйке. Они в результате решили продавать квартиру. Долго продавали, мы всегда шли на уступки и разрешали просмотр в любое время. Продали квартиру и нам сказали за неделю буквально съехать. Платили мы всегда 4 числа. Ну и она сказала, что пришлет нам остаток денег, так как мы съезжаем раньше даты платежа. Мы с сестрой, как две дуры, отмыли квартиру так, как при своей жизни не жили. Чистота была, хозяйка приезжала, всё приняла и забрала ключи. Спросили, когда остаток денег пришлют. И началось — завтра, потом, попозже. В итоге позвонила нам и сказала, что не вернет деньги, так как мы не убрали за собой и что-то там сломали. Было очень обидно. Мы подружились со многими соседями, с некоторыми дружим до сих пор. Так они и рассказали, что она во дворе всем рассказала, что мы бардак оставили. И всё это из-за 7 тысяч рублей несчастных. Хотя на тот момент для нас, студенток, это были большие деньги.