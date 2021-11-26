«В подъезде чище, чем было в квартире»: эти новосибирцы сдали жилье и сильно пожалели — 4 неприятные истории

В Новосибирске сдается всё больше и больше жилья. Среди него можно найти квартиру на любой вкус и цвет, любой кошелек и предпочтение. Но что трудно угадать по объявлению — характер и порядочность арендатора или арендодателя. Да и с соседями везет не всем. Новосибирцы рассказали нам о своем опыте сдачи и съеме жилья. Посмотрите подборку историй.
«Было ощущение, что за год никто даже не подмел»
Рассказывает пользователь форума НГС под ником Felix666. Интуиция ему говорила, что арендаторов следует выселять, но он ее не послушал, а зря. Вот его история:
— За более чем десятилетний стаж сдавания жилья выгонять пришлось один раз в этом году. Были маяки, которые говорили: «Не сдавай этим, выгоняй прямо сейчас», но почему-то игнорировались. Итак. Заселилась семейная пара с одним пятилетним ребенком, а через неделю выяснилось, что детей двое. Фиг с вами, вписали второго ребенка и забыли, хотя это более чем серьезный повод для прекращения каких-либо отношений. Затем, в период с сентября 2020-го по март 2021-го они только два раза не задержали оплату хотя бы на 4 дня. Это при том, что дату платежа сдвинул под них — под день зарплаты.
В марте была грандиозная задержка на 14 дней, но со связи не уходили и слезно просили отсрочку. В апреле денег не поступило, и через 14 дней мне было сказано, что раз я не желаю ожидать, то они через 14 дней съезжают. Была уплачена часть денег (примерно 90% от арендной платы, и я согласился). В мае слезно просили остаться, что вот-вот все деньги отдадут с учетом той 10-процентной недостачи за прошлый месяц и назначили день, когда это случится.
В назначенный день денег нет, телефон не отвечает. Пошел на квартиру. Дверь открыта, лежат квартиранты вповалку, детей нет. Кухня прокурена, выбиты стекла на балконе и в стенке, на светильниках не хватает плафонов. Кое-как добудился, потребовал деньги. Сказал, что выгоняю, беру денег с запасом с учетом их десятидневного проживания для поиска жилья. За деньгами шли под конвоем к банкомату (видите ли, за сутки не могли дойти, бухать некогда было). В назначенный день передачи ключей и окончательного расчета (я должен был им вернуть 4 000 рублей, взятые про запас) телефон был выключен, в квартире никого не было. Убытки: стиральная машина оказалась неисправной, прокуренная кухня, исписанные детьми и оборванные родителями обои, разбитые стёкла и светильники, грязь. Было ощущение, что за год никто даже не подмел. Вот реально, в подъезде было чище, чем в квартире. Мебель тоже вся была грязной и сломанной. Что-то удалось отремонтировать, что-то пришлось выкинуть. Сломаны 2 дивана (недорогие, но всё же).
Потом уже я проанализировал все вводные и понял их «гениальный план», надежный, как швейцарские часы. Весь год они меня приучали к тому, что происходят систематические задержки оплаты, затем была контрольная задержка. Потом они планировали водить меня за нос всё лето, так как явно они не собирались ни прибираться, ни менять стёкла, а в мороз было бы холодно и они бы тупо сбежали. Восстановление из руин заняло месяц, так как жилье эконом-класса делалось своими руками. Уложились в чуть больше 20 тысяч рублей, не считая трудо- и нервозатрат. Сдали затем очень быстро, буквально один звонок, и вот они. Сдали дороже, чем предыдущим, на 1,5 тысячи рублей, так что затраты должны за год отбиться, если, конечно, ситуация не повторится. Ее неповторение в моих руках. Сейчас всё хорошо, взрослая семейная пара без детей, которых кинул застройщик, и они стали вынуждены снимать жилье. Всегда на связи, платят вовремя.
«Сломали почти все дверцы в кухонном гарнитуре»
Гость форума под ником mErCiLeSs поддержал предыдущий рассказ и поведал свою историю:
— У меня тоже сбежали месяц назад одни арендаторы — очень молодая пара. Прожили всего лишь три месяца в только сданном новом доме и новой квартире, где раньше никто не жил еще после ремонта. Бросили ключи в почтовый ящик и прислали СМС, что уехали в другой город. Больше их телефон не был активен. Сломали почти все дверцы в кухонном гарнитуре, отбили все углы у столешницы и барной стойки, шторы разорвали (вернее, их кошка, видимо), диван весь расцарапан и в дырках, запах и шерсть абсолютно везде. Про то, что везде грязь, мусор, фантики от конфет горой и прочее, молчу. Тоже платили с задержкой, зато доставка еды к ним была трижды в день. Вот она, современная молодежь. Хоть и все против залоговой суммы при аренде, но в этой ситуации она меня хоть немного спасла.
«Сказала, что не вернет деньги, так как мы не убрали за собой»
А наша подписчица в «Инстаграме», Татьяна, рассказала, какие попадаются арендодатели:
— Наша история случилась в 2016 году. Мы сняли 2-комнатную квартиру. Хозяйка — милейшая женщина, квартира обычная, без ремонта. По сумме — 16 тысяч рублей и оплата коммунальных услуг. Приходила за три года всего раз, похвалила, что всё чисто. Смотрела пломбы на счетчиках. Я по своей доброте помогала ей — хозяйка обращалась с вопросами по моей специальности. В общем, только мечтать можно о такой хозяйке. Они в результате решили продавать квартиру. Долго продавали, мы всегда шли на уступки и разрешали просмотр в любое время. Продали квартиру и нам сказали за неделю буквально съехать. Платили мы всегда 4 числа. Ну и она сказала, что пришлет нам остаток денег, так как мы съезжаем раньше даты платежа. Мы с сестрой, как две дуры, отмыли квартиру так, как при своей жизни не жили. Чистота была, хозяйка приезжала, всё приняла и забрала ключи. Спросили, когда остаток денег пришлют. И началось — завтра, потом, попозже. В итоге позвонила нам и сказала, что не вернет деньги, так как мы не убрали за собой и что-то там сломали. Было очень обидно. Мы подружились со многими соседями, с некоторыми дружим до сих пор. Так они и рассказали, что она во дворе всем рассказала, что мы бардак оставили. И всё это из-за 7 тысяч рублей несчастных. Хотя на тот момент для нас, студенток, это были большие деньги.
«Один раз я проснулась от того, что по столу бегала мышь»
Читательница НГС Марина рассказала нам свою не самую приятную историю о первым опыте съема квартиры в Новосибирске:
— 6 лет назад я с сыном переехала из Казахстана по программе переселения. Муж остался в Казахстане доделывать дела. Я сразу вышла на работу, сын пошел в школу во второй класс. Здесь у нас ни родственников, ни знакомых. Это сейчас я понимаю, что мы сильно рисковали, но на тот момент я очень хотела жить в России, а самым лучшим вариантом для нас являлся Новосибирск. Мне дали номер риэлтора. Денег у меня было не так много, поэтому мне нужна была комната в общежитии или квартире. Меня риэлтор сразу предупредила, что сдавать комнаты приезжим с детьми не очень любят. Короче, обработала меня прилично, я испугалась, что вообще ничего не найду и согласилась на первый попавшийся вариант. Один плюс — 25 минут до работы и школы пешком.
Итак, комната 10 квадратных метров. Две кровати, стол, шкаф, в котором висели вещи хозяйки. Мне выделили половину шкафа. Кушать на кухне нельзя, только готовить. Хозяйская комната проходная. Бабушка — «божий одуванчик» — совала нос в мои пакеты из магазина, слушала мои разговоры. Телевизор был только у нее, сын смотрел мультики с ноутбука, интернет я тоже провела с горем пополам. Мне было очень стыдно перед парнями из «Электронного города».
Бабушка была очень полная, на улицу не выходила, дома ходила в лохмотьях — верхняя часть старого халата и трусы. Ремонта квартира не знала лет 50, к бабушке ходила соцработница, которая иногда убиралась. Я выносила мусор и ходила для бабушки в аптеку и в магазин. Пару раз пыталась помыть кухню, мне было сказано, что я зря выкидываю чайные пакетики, их ещё можно было заварить. Один раз я проснулась от того, что по столу бегала мышь. Квартира была заставлена какой-то рухлядью. Когда я приехала, то даже не могла пронести чемодан, пришлось вещи таскать из прихожей частями. Стоило это удовольствие мне 7 тысяч рублей.
Нас с сыном спасло только то, что мы редко были дома. Через 4 месяца я получила российский паспорт и сняла нормальную квартиру. Вы даже не представляете, как мы были счастливы. Когда мы съехали, встретили соцработника. Она сказала, что нам еще повезло, что бабушка не выходила на улицу. Оказывается, всё, что было в квартире, она притащила с помойки. А мой сын по этим коврикам ходил босиком. И еще машинка стиральная у нее была «Малютка». Я стирала раз в неделю. Она меня спрашивала, зачем я так часто стираю.