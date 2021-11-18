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В Новосибирске продают элитную квартиру за 30 млн — в ней есть обеденный зал с саблями и сауна. Смотрим фото

Двухуровневое жилье располагается в доме на Вокзальной магистрали

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Жилье состоит из шести комнат и располагается на <nobr class="_">3-м</nobr> и <nobr class="_">4-м</nobr> этажах дома

Жилье состоит из шести комнат и располагается на 3-м и 4-м этажах дома

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В Новосибирске выставили на продажу двухуровневую квартиру в доме на Вокзальной магистрали. В жилье шесть комнат, есть сауна и гардеробная — за всё просят 30 миллионов рублей. Объявление появилось в базе N1 16 ноября.

— Ремонт квартиры оформлен по дизайн-проекту, который подчеркнет вашу респектабельность. Мебель, элементы декора можно обсудить, выбрать и оставить для вас, — пишет продавец в объявлении.

Давайте взглянем на респектабельные интерьеры.

В квартире площадью <nobr class="_">200 кв. м</nobr> эффектнее всего выглядит обеденная зона

В квартире площадью 200 кв. м эффектнее всего выглядит обеденная зона

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Вероятно, хозяева предпочитали обедать с видом на коллекцию холодного оружия. Кстати, там же есть камин

Вероятно, хозяева предпочитали обедать с видом на коллекцию холодного оружия. Кстати, там же есть камин

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Хозяева явно любят детали

Хозяева явно любят детали

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Монументальная лестница ведет на второй этаж. Говорят, что жаба — символ богатства. Роскоши, конечно, этой квартире не занимать

Монументальная лестница ведет на второй этаж. Говорят, что жаба — символ богатства. Роскоши, конечно, этой квартире не занимать

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В одной из комнат золото и ковры

В одной из комнат золото и ковры

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Еще одна спальня выглядит скромнее (тут тоже есть камин)

Еще одна спальня выглядит скромнее (тут тоже есть камин)

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В гостиной не обошлось без картин...

В гостиной не обошлось без картин...

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...а в ванной есть Versace

...а в ванной есть Versace

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Парная в квартире тоже есть

Парная в квартире тоже есть

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Под гардеробную отвели отдельную комнату

Под гардеробную отвели отдельную комнату

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Согласно ипотечному калькулятору на сайте, если взять жилье в кредит, ежемесячно придется отдавать 229 тысяч рублей.

В августе на улице Галущака выставили на продажу четырехуровневый пентхаус за 19 миллионов рублей. В квартире площадью 400 квадратов есть витражи и роспись на стенах.

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