В Новосибирске продают элитную квартиру за 30 млн — в ней есть обеденный зал с саблями и сауна. Смотрим фото

В Новосибирске выставили на продажу двухуровневую квартиру в доме на Вокзальной магистрали. В жилье шесть комнат, есть сауна и гардеробная — за всё просят 30 миллионов рублей. Объявление появилось в базе N1
— Ремонт квартиры оформлен по дизайн-проекту, который подчеркнет вашу респектабельность. Мебель, элементы декора можно обсудить, выбрать и оставить для вас, — пишет продавец в объявлении.
Давайте взглянем на респектабельные интерьеры.
Согласно ипотечному калькулятору на сайте, если взять жилье в кредит, ежемесячно придется отдавать 229 тысяч рублей.
В августе на улице Галущака выставили на продажу четырехуровневый пентхаус за 19 миллионов рублей. В квартире площадью 400 квадратов есть витражи и роспись на стенах.