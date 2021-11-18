В Новосибирске продают элитную квартиру за 30 млн — в ней есть обеденный зал с саблями и сауна. Смотрим фото

В Новосибирске выставили на продажу двухуровневую квартиру в доме на Вокзальной магистрали. В жилье шесть комнат, есть сауна и гардеробная — за всё просят 30 миллионов рублей. Объявление появилось в базе N1 16 ноября .



— Ремонт квартиры оформлен по дизайн-проекту, который подчеркнет вашу респектабельность. Мебель, элементы декора можно обсудить, выбрать и оставить для вас, — пишет продавец в объявлении.



Давайте взглянем на респектабельные интерьеры.