После публикации НГС в дом, построенный по заказу ФСБ, пришла прокуратура. А перед проверкой там затопило подвал

Прокуратура НСО решила проверить некачественный дом, построенный по заказу ФСБ
— Руководитель поручил проверку территориальному прокурору, с контролем. Проверка началась прокурором Ленинского района, — подтвердил информацию старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин.
Как рассказал житель дома и бывший сотрудник ФСБ Иван Остопарченко, незадолго до прихода проверяющих из прокуратуры, подвал дома в очередной раз затопило канализацией.
— Проверяющая зафиксировала все эти фекалии, сфотографировала это. И то, что вода поступает в электрощитовую — кабели все в воде. И то, что электрощитовая открыта. Всё это она зафиксировала, — сообщил Остопарченко.
Мужчина также заметил, что 12 ноября в дом с очередной проверкой прибудут представители ГЖИ. Ранее, как сообщил НГС 18 октября, за многочисленные нарушения ГЖИ выписала штраф УК «Феникс» в размере 125 тысяч рублей.
Директор УК «Феникс» Евгений Поповцев пояснил журналисту, что штраф ГЖИ они еще не оплатили — идет процесс обжалования. По поводу канализации руководитель УК заверил: проблема устранена. Поповцев также рассказал о своем подозрении: действительно ли засоры происходят случайно?
— Там, что интересно: случается засор канализации, и тут же жильцы бегут с фото и видео, прям в тот же день. Словно чувствуют, когда засор случится. Причем это уже я наблюдаю не первый засор такой: как только — засор, сразу идет комиссия смотреть. Мне рассказывали про подобный случай, только это было в другом подъезде: засор канализации — сразу приезжает ГЖИ. Только засор — сразу ГЖИ. Тоже было подозрительно. Вытаскивали столько мусора оттуда (из труб канализации. — Прим. ред.)! Мы сами, например, вытаскивали из канализации ведро картошки, простынь, влажные салфетки. Кишки всякие разные, баллоны пенные доставали, череп козла или овцы, — перечисляет руководитель УК «Феникс».
О многочисленных проблемах многоквартирного дома по улице Титова 232/1, который построен по заказу ФСБ, и нежелании различных органов решать выявленные недоделки застройщика, НГС рассказал в большом расследовании Ильи Калинина 12 октября 2021 года.