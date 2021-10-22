Суд отменил разрешение на строительство трех 16-этажных домов — два уже готовы, третий ждет сдачи

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции города Кемерово отменил апелляционное определение Новосибирского областного суда, оставив в силе решение Кировского районного суда по спору о строительстве на Ватутина трех новых домов. По действующему решению компания «Акация на Ватутина» не могла застраивать территорию парковки новыми многоэтажками.
Иск к мэрии в 2020 году подали жители частных домов, расположенных поблизости.
— Сейчас решение Кировского суда оставлено в силе: оно обязывало отменить постановление мэрии от 21 мая 2020 года о предоставлении застройщику «Акация на Ватутина» разрешения на отклонение от предельных параметров строительства, выразившееся в сокращении машино-мест (парковки при построенном доме. — Прим. ред.) с 579 до 78 мест. А также сокращение размеров предельного строительства земельного участка, — рассказал корреспонденту НГС один из истцов и местный житель Сергей Егоров.
По сути застройщику «СЗ "Акация на Ватутина"», который строил многоэтажку на улице Ватутина (участок с кадастровым номером 54:35:052360:17), постановлением мэрии разрешалось поставить на территории парковки еще три дополнительные многоэтажки. Кировский суд признал постановление мэра незаконным, но областной суд позднее отменил решение суда первой инстанции.
ООО «СЗ "Акация на Ватутина"» (прежнее название «СЗ "Аврора"») — компания-застройщик, ведущая строительство нескольких многоэтажных жилых домов в районе АЗС на улице Ватутина. По данным системы «Контур.Фокус», почти 100% этой компании принадлежит ООО «Расцветай Инвест». Конечным владельцем «Контур.Фокус» указывает крупного новосибирского девелопера Глеба Половникова.
— Постановление мэрии позволило застройщику построить еще три 16-этажных одноподъездных «свечки». Учредитель «Акации на Ватутина» Половников Глеб Борисович сказал в суде, что две уже сданы жителям, но я не вижу, чтобы там кто-то жил, а третья — на стадии сдачи, где-то в декабре они должны сдать, — пояснил Егоров.
НГС отправил журналистские запросы в мэрию и застройщику, но на момент публикации материала, ответы от них еще не поступили.
В «Сибирской юридической компании» рассказали корреспонденту НГС, что будет в случае, когда постановление мэрии также признают незаконным и в Верховном суде, если туда обратится ответчик. По сути, построенные на парковке многоэтажки будут признаны самовольными постройками, которые должны быть снесены за счет застройщика.
— Правила едины для всех, поэтому здесь будут действовать такие же правила. Но есть нюансы: существуют исключения в этих правилах об обязательном сносе. Самоволка сможет быть узаконена через суд, если ее построили на собственной земле, второе — если постройка не нарушает разные нормативы, а также не ущемлены права и интересы третьих лиц. Это очень сложный и серьезный вопрос, и длятся такие процессы долго. Самовольщик, назовем его так, пытается узаконить свою постройку, а третьи лица могут против этого возражать, доказывая, что эта постройка нарушает всевозможные правила. Честно говоря, о сносе высотных домов я не припомню. Коммерческие объекты, небольшое жилье сносили, а чтоб такой высотный дом снесли. Тут уже возникают и технические проблемы: где найти того, кто дом снесет, потратив на это довольно большие деньги? Может возникнуть патовая ситуация: объект в юридически неопределенном состоянии может стоять долго и не понятно, что с ним делать, — пояснил генеральный директор ООО «Сибирская юридическая компания» Сергей Карпекин.
В декабре 2020 года, когда НГС рассказывал про эту проблему и решение суда первой инстанции, отменившее постановление мэра, компания «Расцветай» отказалась комментировать ситуацию.