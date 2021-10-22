Суд отменил разрешение на строительство трех 16-этажных домов — два уже готовы, третий ждет сдачи

НГС отправил журналистские запросы в мэрию и застройщику, но на момент публикации материала, ответы от них еще не поступили.



В «Сибирской юридической компании» рассказали корреспонденту НГС, что будет в случае, когда постановление мэрии также признают незаконным и в Верховном суде, если туда обратится ответчик. По сути, построенные на парковке многоэтажки будут признаны самовольными постройками, которые должны быть снесены за счет застройщика.



— Правила едины для всех, поэтому здесь будут действовать такие же правила. Но есть нюансы: существуют исключения в этих правилах об обязательном сносе. Самоволка сможет быть узаконена через суд, если ее построили на собственной земле, второе — если постройка не нарушает разные нормативы, а также не ущемлены права и интересы третьих лиц. Это очень сложный и серьезный вопрос, и длятся такие процессы долго. Самовольщик, назовем его так, пытается узаконить свою постройку, а третьи лица могут против этого возражать, доказывая, что эта постройка нарушает всевозможные правила. Честно говоря, о сносе высотных домов я не припомню. Коммерческие объекты, небольшое жилье сносили, а чтоб такой высотный дом снесли. Тут уже возникают и технические проблемы: где найти того, кто дом снесет, потратив на это довольно большие деньги? Может возникнуть патовая ситуация: объект в юридически неопределенном состоянии может стоять долго и не понятно, что с ним делать, — пояснил генеральный директор ООО «Сибирская юридическая компания» Сергей Карпекин.

