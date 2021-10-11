Большой распил по-сочински. Почему на главном курорте страны у людей массово арестовывают земли и дома

Сочи гудит, как разбуженный улей. Здесь в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве с землями Сочинского национального парка был наложен временный арест на 11 тысяч земельных участков, при этом их владельцев никто не оповестил об этом. Сочинцы в шоке, создаются группы владельцев арестованных участков. Ведь жители курорта пережили олимпийское строительство и прекрасно помнят, как тогда изымались земельные участки по решению суда без всяких компенсаций, а дома сносились.
Что известно об аресте земельных участков
Итак, что известно об уголовном деле по мошенничеству на сегодняшний день. Оно было возбуждено 21 сентября по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершённое в особо крупном размере). Следствие считает, что «неустановленные лица» с 1998 года и до недавнего времени незаконно получили в собственность множество земельных участков в национальном парке. В этот же день следователи вышли в Центральный районный суд с ходатайством об аресте на время расследования дела более 11 тысяч земельных участков в разных районах города. По какому принципу арестовывались участки, до сих пор непонятно. Люди же считают, что временным арестом дело не закончится, и опасаются, что участки будут изымать в пользу государства. К тому же следствие может длиться несколько лет, дело ведь сложное, и арест участков будет продлеваться и продлеваться.
Как заявил вице-губернатор Кубани Сергей Болдин, в большинстве случаев земли, предоставленные для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства, используют для предпринимательской деятельности. В результате проведенных мероприятий на сегодняшний день 11,3 тысячи нарушений уже устранили, и это будет способствовать установлению земельного налога с учетом актуальной кадастровой стоимости участков. Так устранили или нет? И что делать тем, кто никакой предпринимательской деятельностью не занимался?
Земли вывели незаконно?
Следствие считает, что с 1998 года и до настоящего времени из состава особо охраняемой природной территории «Сочинский национальный парк» под видом корректировки границ было незаконно выведено более 11 тысяч участков площадью около 5 тысяч гектаров, что нанесло Российской Федерации ущерб в размере миллиарда рублей. Эти действия, по мнению следствия, были совершены вопреки интересам РФ, поскольку земли ООПТ и лесного фонда относятся к федеральной собственности, а Росимущество не давало согласия на распоряжение участками. А кто же его тогда давал?
В 2009 году при утверждении генплана Сочи часть нацпарка вошла в границы города, пишет «Коммерсант». Чтобы компенсировать уменьшение территории, нацпарку было передано Солохаульское лесничество. Новые границы ООПТ были окончательно определены постановлением Правительства РФ в 2017 году, а год спустя научный отдел Сочинского нацпарка опубликовал статью о том, что корректировка границ была необоснованной и угрожает сохранности уникальных видов растений и животных. Активисты сочинского отделения Российского географического общества провели общественную инспекцию выведенных из состава нацпарка территорий, после чего обратились в прокуратуру с заявлением о нарушении природоохранного законодательства. Материалы прокурорской проверки легли в основу уголовного дела о мошенничестве.
Вопрос один — смогут ли в этой ситуации простые люди защитить свои интересы?
Все равно отберут?
Эксперт по недвижимости Сочи, автор тематического блога Павел Морозов рассказал корреспонденту 93.RU, что не так давно переехал в Сочи из Пензы и год назад купил участок в СНТ «Зеленая горка» в Васильковом переулке в Адлерском районе. При этом сделку оформляли через Росреестр, были получены документы на право собственности, никаких обременений на момент приобретения на участке не было. По словам Павла, его участок граничит с землями нацпарка. На своих 4 сотках за год он построил дом и решил его зарегистрировать.
— Подали документы, всё было нормально, но недавно мне позвонили и сказали, что приостановка, потому что обременение, только так и узнал, что наложен арест. И большинство людей не знают, что их участки арестованы. Сейчас невозможно узаконить дом, и не объясняют, что за ограничения, они сами ничего не знают, — рассказал Павел.
По его словам, два соседних участка в садоводстве также оказались под арестом. Это только те, о которых он знает. Павел обратился с жалобой в Генпрокуратуру и в Следственный комитет, планирует обжаловать арест участка. В своем блоге он заявил, что уголовное дело по факту вывода земель из состава нацпарка имеет политический подтекст, а в дальнейшем участки могут быть изъяты у владельцев.
Жительница Сочи, активистка Ирина Ситникова нашла в опубликованном в соцсетях списке арестованных участков свой. Землю в СНТ «Медик» она купила в 2009 году для своего сына. Участок около 10 соток ей понравился именно тем, что он граничит с лесом, а следовательно, с землями нацпарка. Поскольку в то время она сама работала в кадастровой палате, внимательно изучала документы на участок. Ирина говорит, что границы ее участка были не просто согласованы с руководством Сочинского нацпарка, именно представители нацпарка межевали участки в ее СНТ.
— Межевое дело у меня сам нацпарк делал в 2008 году. Тогда было мало кадастровых предприятий, и межеванием и кадастрированием занимался сам нацпарк. Не могли же они мне отмежевать свои земли, — возмущается Ирина. Она вспоминает, что, перед тем как в Сочи началось олимпийское строительство, ОАО «Госземкадастрсъемка» — ВИСХАГИ проводило межевание территории Сочинского национального парка. Ведь горные олимпийские объекты строились на месте особо охраняемых природных территорий. По словам Ирины Ситниковой, межевание проводилось с вертолета, а не на натуре. И чтобы не сокращать площадь нацпарка, его кадастры наложили в основном на земельные участки садоводств Хостинского и Адлерского районов.
— То есть получается, чтобы отдать землю под трамплины, санно-бобслейную трассу и другие объекты в горном олимпийском кластере, они столько же земли должны были взять где-то. Вот и получается, что кадастры накладывали на участки людей. Всё это время никаких ограничений у нас не было, а теперь они появились. И не только у меня, но и у моих соседей, — говорит Ирина, при этом в СНТ «Медик» арестованы участки не только граничащие с землями нацпарка, но и находящиеся внутри садоводства, то есть далеко от леса. Ирина планировала продать свой участок, ее сын переехал в другой город и строит там дом, теперь все действия с земельным участком остановлены на неопределенный срок.
Та же ситуация у жительницы Сочи Анны Поповой, ее участок находится в селе Раздольном Хостинского района рядом с Министерскими озерами. Хорошее и дорогое место. Анна рассказала, что участок в 10 соток три года назад вместе с подругой купили у пожилого заслуженного учителя. Ему землю выделили 30 лет назад за заслуги в воспитании детей.
— Мы еще ничего там не построили. У нас дети растут, мы купили им, когда они вырастут, будут думать, строить там или не строить. Теперь он арестован, и даже продать мы его не можем, — рассказала Анна.
Она отметила, что никакого уведомления об аресте не получала, об обременении узнала случайно из публикаций в соцсетях, проштудировала список арестованных участков, указанных в решении Центрального районного суда Сочи, и нашла свой кадастр.
Земли раздавало государство, а теперь отбирает?
— Мы создали группу, где собираем всех, кто пострадал. Люди в шоке. Нам продали этот участок, не было там никаких обременений. Если бы они были, нам бы его не продали. Оформляли землю мы через МФЦ, нам там сделали все документы. У нас есть человек, которому участок дало государство как многодетному, и он попал в этот список, — рассказала Анна.
Истории простых людей, которые законно и официально покупали землю, оформляли в государственных органах, отдавая последние деньги, можно продолжать, ведь в списке арестованных более 11 тысяч человек. Говорят, в ближайшее время будут арестованы еще 3 тысячи земельных участков, ведь фактически весь город граничит с землями нацпарка. Официальные органы, в том числе и правоохранительные, не считают нужным что-либо объяснить людям. Возможно, дело расследуют и аресты снимут. Но в хеппи-энд в Сочи мало кто верит, ведь для чего-то уголовное дело было возбуждено. Очень хочется надеяться, что только исключительно в интересах страны. И при этом интересы ее граждан не пострадают.
Юристы, к которым мы обратились за комментариями, говорят, что сложно говорить о ситуации, пока на руках нет никаких документов, кроме решения суда. Это можно будет сделать позже, когда получиться добиться ясности.
Мы следим за развитием событий.