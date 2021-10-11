Большой распил по-сочински. Почему на главном курорте страны у людей массово арестовывают земли и дома

— Мы еще ничего там не построили. У нас дети растут, мы купили им, когда они вырастут, будут думать, строить там или не строить. Теперь он арестован, и даже продать мы его не можем, — рассказала Анна.

Она отметила, что никакого уведомления об аресте не получала, об обременении узнала случайно из публикаций в соцсетях, проштудировала список арестованных участков, указанных в решении Центрального районного суда Сочи, и нашла свой кадастр.



Земли раздавало государство, а теперь отбирает?

— Мы создали группу, где собираем всех, кто пострадал. Люди в шоке. Нам продали этот участок, не было там никаких обременений. Если бы они были, нам бы его не продали. Оформляли землю мы через МФЦ, нам там сделали все документы. У нас есть человек, которому участок дало государство как многодетному, и он попал в этот список, — рассказала Анна.



Истории простых людей, которые законно и официально покупали землю, оформляли в государственных органах, отдавая последние деньги, можно продолжать, ведь в списке арестованных более 11 тысяч человек. Говорят, в ближайшее время будут арестованы еще 3 тысячи земельных участков, ведь фактически весь город граничит с землями нацпарка. Официальные органы, в том числе и правоохранительные, не считают нужным что-либо объяснить людям. Возможно, дело расследуют и аресты снимут. Но в хеппи-энд в Сочи мало кто верит, ведь для чего-то уголовное дело было возбуждено. Очень хочется надеяться, что только исключительно в интересах страны. И при этом интересы ее граждан не пострадают.



Юристы, к которым мы обратились за комментариями, говорят, что сложно говорить о ситуации, пока на руках нет никаких документов, кроме решения суда. Это можно будет сделать позже, когда получиться добиться ясности.

Мы следим за развитием событий.

