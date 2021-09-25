Новосибирский застройщик попросил у властей 6 тысяч квадратных метров земли без торгов

— Инициатор проекта планирует перечислить средства на завершение строительства многоэтажного жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Бориса Богаткова, 201/3 стр, — указано в документе.



Реализовать проект должны за 5 лет, в течение первого года застройщик обязан перечислить средства на завершение долгостроя.



«Прогресс. Специализированный застройщик» получит право на МИП в том случае, если другие застройщики им не заинтересуются — сейчас мэрия Новосибирска собирает другие ходатайства.



При этом в сообщении городских властей не указано точное расположение участка или его кадастровый номер. Также не указана сумма, необходимая для завершения долгостроя. Журналист НГС направила запрос в мэрию с просьбой уточнить эти данные.



Для компании «Прогресс» это не первый МИП: ранее застройщик получил в аренду участок на улице Забалуева в обмен на инвестиции в тот же долгострой на улице Бориса Богаткова, 201/3 и проблемную стройку на Декабристов, 10. Сегодня на участке строят ЖК «1-ый на Киевской», информация о проекте размещена на сайте ГК «Первый строительный фонд», с которой аффилирован застройщик.

