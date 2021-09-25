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Новосибирский застройщик попросил у властей 6 тысяч квадратных метров земли без торгов

В обмен на участок в Ленинском районе компания вложит деньги в долгострой

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Сегодня улица Попова застроена преимущественно частным сектором

Сегодня улица Попова застроена преимущественно частным сектором

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«Первый строительный фонд» может получить участок в Новосибирске без торгов

Новосибирская компания «Прогресс. Специализированный застройщик» выступила с инициативой вложить средства в долгострой на улице Бориса Богаткова, 201/3 — взамен компания может получить большой участок земли под застройку.

Застройщик намерен вложить деньги в долгострой при реализации масштабного инвестиционного проекта (МИП). Его могут реализовать на участке площадью больше 6,8 тысяч кв. м на улице Попова в Ленинском районе Новосибирска, который в случае удовлетворения ходатайства выделят без торгов.

— Инициатор проекта планирует перечислить средства на завершение строительства многоэтажного жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Бориса Богаткова, 201/3 стр, — указано в документе.

Реализовать проект должны за 5 лет, в течение первого года застройщик обязан перечислить средства на завершение долгостроя.

«Прогресс. Специализированный застройщик» получит право на МИП в том случае, если другие застройщики им не заинтересуются — сейчас мэрия Новосибирска собирает другие ходатайства.

При этом в сообщении городских властей не указано точное расположение участка или его кадастровый номер. Также не указана сумма, необходимая для завершения долгостроя. Журналист НГС направила запрос в мэрию с просьбой уточнить эти данные.

Для компании «Прогресс» это не первый МИП: ранее застройщик получил в аренду участок на улице Забалуева в обмен на инвестиции в тот же долгострой на улице Бориса Богаткова, 201/3 и проблемную стройку на Декабристов, 10. Сегодня на участке строят ЖК «1-ый на Киевской», информация о проекте размещена на сайте ГК «Первый строительный фонд», с которой аффилирован застройщик.

Компания «Прогресс. Специализированный застройщик» принадлежит ООО «Комфортстрой», конечный владелец, по данным «Контур.Фокус» — Владимир Хохлов. Он также руководит генподрядной компанией «СМРстрой», которая тоже входит в ГК «Первый строительный фонд». На телефонные звонки журналиста в компании не ответили, НГС направил письменный запрос в компанию с просьбой прокомментировать проект.

В районе, где компания рассчитывает получить землю, сегодня ведут строительство микрорайонов «Ясный берег» и «Венеция». В прошлом году мэрия выставляла там на продажу гектар земли у озера, но позже участок сняли с торгов.

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«Первый строительный фонд»долгостроиновостройки
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