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На Богдашке выставили на продажу элитную усадьбу за 71 миллион — там отдыхали Лепс и Дима Билан

Гостиничный комплекс площадью более 1000 квадратов продают именно как жилой дом

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Усадьба располагается на улице Александра Невского в микрорайоне Богдана Хмельницкого, в окружении ветхих двухэтажек

Усадьба располагается на улице Александра Невского в микрорайоне Богдана Хмельницкого, в окружении ветхих двухэтажек

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В Новосибирске продают огромную усадьбу за 71 миллион рублей

В Калининском районе Новосибирска продают роскошный коттедж с участком в 41 сотку. По данным 2ГИС, в коттедже расположен гостиничный комплекс «Усадьба», однако объявление о его продаже появилось в разделе «жилая недвижимость» на сайте N1.

— Эксклюзивное предложение! Предлагаем вашему вниманию усадьбу общей площадью 1165,6 кв. м с земельным участком 4137 кв. м (41,37 сот.). Архитектурно-планировочные решения здания выполнены с учетом существующего рельефа и существующей застройки. Территория, на которой расположено здание, ограждена забором, — говорится в описании объекта.

К коттеджу примыкает пристройка — «тамбур» для приема гостей. На территории усадьбы есть парковка, детская площадка, а также несколько беседок с мангалами

К коттеджу примыкает пристройка — «тамбур» для приема гостей. На территории усадьбы есть парковка, детская площадка, а также несколько беседок с мангалами

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В усадьбе есть камин...

В усадьбе есть камин...

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... и бильярдный стол. Вообще их в коттедже несколько

... и бильярдный стол. Вообще их в коттедже несколько

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Бар с холлом

Бар с холлом

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На втором этаже тоже пышная обстановка

На втором этаже тоже пышная обстановка

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Не обошлось без сауны и бассейна

Не обошлось без сауны и бассейна

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На самом сайте комплекса указывается, что в «Усадьбе» отдыхали звездные гости, в том числе Григорий Лепс и Дима Билан.

В роскошную усадьбу захаживали политики и артисты

В роскошную усадьбу захаживали политики и артисты

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На сайте компании опубликованы фото молодого Димы Билана

На сайте компании опубликованы фото молодого Димы Билана

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Кому принадлежит элитная недвижимость

По данным «Контур.Фокуса», владельцем особняка с 2009 года является предприниматель Юрий Владимирович Лаптев, один из учредителей компании «НКН», занимающейся растениеводством. По итогам 2020 года компания получила чистую прибыль в размере 6,9 миллиона рублей. На ее счету также несколько крупных госконтрактов от ООО «Зерноресурс» (располагается в Беслане, занимается торговлей универсальным ассортиментом) и ООО «Коммерческий центр "Рич"» (занимается оптовой торговлей универсальным ассортиментом, конечный владелец — Федеральное агентство по управлению государственным имуществом).

Всего на госконтрактах компания владельца коттеджа заработала 64 миллиона рублей с 2016 года.

Телефона владельца нет в открытом доступе, в самой гостинице корреспонденту НГС сообщили, что не знают о том, что здание выставили на продажу.

Директор «Усадьбы» — Оксана Кошкина. Она, по данным «Контур.Фокуса», является директором предприятия «Каинский урожай» в Куйбышеве. А учредителем этой компании является депутат заксобрания Юрий Кошкин.

Издание infopro54 называло Юрия Кошкина директором «НКН», но найти подтверждения этим данным НГС не удалось, в «Контур.Фокусе» директором значится Оксана Кошкина. Но с ним связан однофамилец Юрия Лаптева — экс-сенатор, депутат заксобрания Владимир Лаптев. Например, в марте этого года Юрий Кошкин и Владимир Лаптев, как говорится на сайте заксобрания, помогли погорельцу из села Северного и приобрели ему жилье площадью 31 кв. м.

Кадастровая стоимость здания гостиничного комплекса составляет 47,2 миллиона рублей, участка (он тоже принадлежит предпринимателю Лаптеву с 2009 года) — 1,9 миллиона рублей.

СЮЖЕТ

Элитные дома и квартиры в Новосибирске

Недавно мы рассказывали об огромных коттеджах, которые видно даже со спутниковой карты. Мы узнали, кто владеет этими гигантскими особняками с теннисными кортами, собственными причалами, гаражами для яхт и даже вертолетной площадкой.

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коттеджусадьба
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