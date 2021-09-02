На Богдашке выставили на продажу элитную усадьбу за 71 миллион — там отдыхали Лепс и Дима Билан

В Калининском районе Новосибирска продают роскошный коттедж с участком в 41 сотку. По данным 2ГИС, в коттедже расположен гостиничный комплекс «Усадьба», однако объявление о его продаже появилось в разделе «жилая недвижимость» на сайте N1.



— Эксклюзивное предложение! Предлагаем вашему вниманию усадьбу общей площадью 1165,6 кв. м с земельным участком 4137 кв. м (41,37 сот.). Архитектурно-планировочные решения здания выполнены с учетом существующего рельефа и существующей застройки. Территория, на которой расположено здание, ограждена забором, — говорится в описании объекта.