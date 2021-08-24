Цены на квартиры в Академгородке поставили рекорд — они подскочили на 52%

Квартиры в Академгородке за год подорожали на 52%
Главным драйвером роста рынка жилья стала пандемия. Из-за нее появились новые льготные ипотечные программы, а новосибирцы без возможности потратить накопленные средства, например, на заграничный отпуск для всей семьи решили вложить их во что-то материальное. Этим материальным стала в том числе и недвижимость. Внезапная доступность и ажиотажный спрос сделали свое дело, и уже к весне 2021 года цены взлетели на четверть. За лето же только добрали роста, но в Новосибирске выявились районы-лидеры, где и без того дорогое жилье стало просто недостижимым по цене. Подробности узнала Лиза Пичугина.
По данным «Жилфонда», в июле 2021 года в Новосибирске продолжился рост цен на готовые квартиры. Но если в апреле он составил 25% по отношению к прошлому году, то по итогам июля, в зависимости от района города, — от 16,8% до 52,2%. Эксперты отмечают, что флагманом и триггером роста уже полтора года являются новостройки, за которыми вынужденно следует вторичный рынок.
Больше всего, по подсчетам аналитиков агентства, подорожало жилье в Советском районе. Причин для этого две, считает руководитель офиса «Жилфонда» на Морском проспекте Оксана Борыняк.
— Такой скачок цен на вторичном рынке именно в Советском районе во многом был обусловлен компактностью самого района, во-первых, и дефицитом новостроек в Верхней зоне Академгородка, во-вторых, — объяснила она. — Поэтому на рынке вторички здесь сильнее, чем в других районах, сказался общий рост цен, начавшийся на рынке новостроек и связанный как с пандемией и отложенным спросом, так и с программой льготной ипотеки, и с повышением цен на стройматериалы.
«Перегретой» Верхняя зона (в особенности территория вокруг НГУ) выглядит и на тепловой карте цен на недвижимость 2ГИС. Аналитика компании «Этажи» еще менее утешительная: например, по данным сайта компании, год к году рост цен в зависимости от сегмента недвижимости варьируется от 8 до 72%. Сильнее всего подорожали 4-комнатные квартиры: стоимость квадрата в них сегодня превышает 100 тысяч рублей. «Горячее» только цены на жилье возле Оперного театра в центре Новосибирска.
В «Этажах» связывают рост цен с ажиотажным спросом и низким предложением.
— Если сравнивать с августом прошлого года, объем предложения на рынке вторичного жилья за год сократился почти на 30%, — подсчитал Ян Пустынников, директор компании в Новосибирске. — Естественно, в первую очередь раскупили наиболее доступные и ликвидные объекты, из-за чего их доля в общем объеме предложения сократилась. В совокупности с реальным ростом стоимости вторичной недвижимости в Новосибирске, который, по нашим оценкам, близок к 20%, это и привело к столь резкому росту средней цены. Если говорить конкретно про Советский район, в нем объем предложения за прошедший год сократился почти на 40%.
По данным сервиса N1.RU, сегодня в Советском районе на продажу выставлено 823 варианта вторичного жилья. Из них больше трети — 231 объявление — о квартирах, стоимость 1 кв. м в которых стартует со 100 тысяч рублей. Среди них есть как традиционно дорогие квартиры в Верхней зоне Академгородка, например, на улице Терешковой или Золотодолинской, так и, например, студия площадью 17 кв. м на первом этаже панельного дома на улице Демакова: целиком она стоит 2,9 миллиона рублей, а квадрат обойдется в 170 тысяч рублей.
Впрочем, наблюдения риелторов в аналитической компании RID Analytics не подтвердили. Директор компании Елена Ермолаева заметила, что высокий годовой прирост цены показали не традиционно дорогие районы, к которым относится и Советский, а наоборот — дешевые.
— Это связано с тем, что у покупателей обычно есть некая сумма денег, и ее перестает хватать на покупку в более дорогом районе из-за того, что квартиры быстро дорожают. И покупателям приходится переориентироваться на более дешевые локации, — объяснила она. — В результате районы с недорогими вариантами начинают дорожать быстрее.
По подсчетам RID Analytics, сильнее всего 1 кв. м жилья вырос в цене в Кировском районе — на 22,21%, на втором месте — Первомайский с 21,73% роста. За ними идут Дзержинский (20,61%) и Калининский (20,02%).
Аналитики ожидали, что к середине лета цены на новостройки, которые тянут за собой и цены на вторичный рынок, как минимум замедлят рост. Но в правительстве решили продлить льготные программы ипотечного кредитования (хотя условия несколько изменились), поэтому даже не в сезон квартиры продолжили дорожать. Усилится ли рост осенью, предполагать сложно.