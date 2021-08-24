Цены на квартиры в Академгородке поставили рекорд — они подскочили на 52%

Больше всего, по подсчетам аналитиков агентства, подорожало жилье в Советском районе. Причин для этого две, считает руководитель офиса «Жилфонда» на Морском проспекте Оксана Борыняк.



— Такой скачок цен на вторичном рынке именно в Советском районе во многом был обусловлен компактностью самого района, во-первых, и дефицитом новостроек в Верхней зоне Академгородка, во-вторых, — объяснила она. — Поэтому на рынке вторички здесь сильнее, чем в других районах, сказался общий рост цен, начавшийся на рынке новостроек и связанный как с пандемией и отложенным спросом, так и с программой льготной ипотеки, и с повышением цен на стройматериалы.

