На Гусинобродском шоссе начали сносить ТЦ — туда приехал спецназ, владелец считает это рейдерским захватом

Владелец ТЦ на Гусинобродском шоссе считает его снос рейдерским захватом
На прошлой неделе в Дзержинском районе поставили забор вокруг торгового центра «На кольце». В течение месяца по решению суда его должны снести: мэрия сочла здание самовольной постройкой и выиграла иск против владельца торгового центра и земли. Помимо этого, суд вынес решение изъять у него участок и продать на торгах. Но сам он считает это рейдерским захватом: по его мнению, земля просто очень кому-то понравилась. Подробности узнала Лиза Пичугина.
На торжественную установку строительного забора вокруг здания по Новороссийской, 173 собралась целая делегация. За тем, как кран пытается втиснуться в узкий участок между торговым центром и трамвайными рельсами, внимательно наблюдали представители мэрии, администрации Дзержинского района, Заксобрания Новосибирской области, Федеральной службы судебных приставов, полиции и даже вооруженные спецназовцы.
В Новосибирске множество самовольных построек, особенно в районе улицы Волочаевской, — признал депутат Заксобрания от Дзержинского района Виталий Быков. Их, как и в других районах, регулярно признают незаконными и рано или поздно демонтируют. Но торговый центр у трамвайного кольца на их фоне выделяется: здание большое, на видном месте, а само это место находится в частной собственности. Точнее, находилось.
Ценность для города и архитектурные качества здания — вопрос дискуссионный, и основанием для сноса быть не может: важно, на чьей стороне закон. Но владелец торгового центра убежден, что его права нарушили.
ТЦ вне закона
По словам замначальника департамента потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Дениса Колмакова (представители профильных департаментов мэрии — имущественного или строительного — не присутствовали), владелец ТЦ «На кольце» отказывался исполнять решение суда, вынесенное еще весной 2019 года. Основанием для него он, в частности, назвал неустранимые нарушения градостроительных и противопожарных норм.
— Суд сказал, что объект самовольный, обязал владельца снести его, однако владелец длительное время не то что не сносил, но и в дальнейшем препятствовал сносу мэрией данного объекта, — говорил журналистам 11 июня Денис Колмаков. — В объекте длительное время работали арендаторы, магазины, в том числе магазин сети «Ярче!», магазины одежды, кафе там работало длительное время.
— С владельцем объекта много лет велись переговоры, чтобы он исполнил решение суда, — добавлял депутат Виталий Быков. — Это была частная собственность, но собственник, к сожалению, вообще на контакт с администрацией [не шел], на законные требования, вообще ни на что не реагировал, то есть он абсолютно не контактен.
В течение месяца здание будет снесено силами и «по доброй воле» подрядчика, который, как рассказал депутат, взялся за работу безвозмездно. Затем в течение года освободившийся участок должны продать с торгов — его стоимость пока не определили. Но уже сейчас, заметил Виталий Быков, владелец соседнего рынка «Регион» планирует за свой счет построить здесь дорогу и благоустроить территорию.
Из частного дома — в торговый центр
На публичной кадастровой карте торгового центра нет: вместо него в Росреестре зарегистрированы жилой дом и нежилое здание. История ТЦ «На кольце» описана в материалах Дзержинского районного суда: сперва предприниматель Алик Варданян в 2011 году купил и оформил частный дом, через несколько лет — соседнее нежилое здание, а в 2015 году решил их реконструировать.
По информации суда, Алик Варданян пытался получить разрешения на реконструкцию и затем на ввод обновленного здания, но власти ему отказали. При этом получившееся здание вполне соответствовало назначению земли: по данным Росреестра, она предполагала строительство именно торгового центра.
В ходе судебного разбирательства было проведено три экспертизы, которые искали в здании серьезные нарушения. Первую провели по заказу Минюста, но она неустранимых изъянов в здании не нашла: с механической безопасностью конструкций всё оказалось в порядке, пожарная безопасность могла быть обеспечена после окончания всех работ, указано в материалах суда.
Эту экспертизу отклонили и заказали новую — ее провели эксперты СибСтрина. Согласно ей, определить наличие либо отсутствие отступлений от требований нормативных документов и перечень необходимых работ оказалось невозможно.
Третью экспертизу провела новосибирская компания «Мэлвуд», которая пришла к выводу, что устранить нарушения можно только перестройкой здания — на ней, в частности, и было затем основано решение суда, несмотря на возражения представителей владельцев здания.
Позиция владельца здания и земли
«Неконтактность» Алика Варданяна чиновниками оказалась несколько преувеличена: просто с момента вынесения решения Дзержинским районным судом дело прошло через апелляцию и кассацию — завершились все разбирательства недавно. И в них было множество нюансов и несостыковок, считает предприниматель.
К примеру, о неустранимости нарушений. По словам Алика Варданяна, получив их перечень и инструкции после одной из экспертиз, он заключил с мэрией Новосибирска мировое соглашение.
— Мы подали документ в суд, пришли на процесс, и мэрия на процессе от этого мирового отказалась по непонятным причинам. Уже подписанный документ отозвали — это достаточно странная позиция, — говорит он.
Другая несостыковка касается, собственно, организации демонтажа торгового центра. Алик Варданян отметил, что после вступления решения суда в силу мэрия заключила с подрядчиком тот самый безвозмездный договор. А затем подала иск на изъятие земельного участка, который суд удовлетворил с формулировкой, что цену должны определить с учетом исключения расходов на снос. Мэрия как организатор торгов также получит компенсацию за их подготовку и проведение. Остальное должен получить бывший владелец земли.
— То есть имея на руках этот безвозмездный договор, мэрия обращается в Дзержинский суд с иском об изъятии земельного участка, чтобы реализовать его на торгах и компенсировать расходы по сносу. Но договор о демонтаже безвозмездный, — недоумевает предприниматель. — Когда мы выезжали на место изначально, там выносили оборудование. Там был представитель подрядчика, я поинтересовался, куда вывозят, и он сказал: «Ну нам же надо как-то заработать, договор же у нас безвозмездный».
По убеждению Алика Варданяна, весь этот процесс был организован для того, чтобы забрать у него землю, оформленную в собственность. Он отметил, что среди юристов ходят слухи о неких списках, и если какое-то из зданий в них указано, решение суда будет не в пользу владельца. Именно это, считает он, и случилось с ТЦ «На кольце».
— В мире нет такого, чтобы у человека 10 лет объект был в собственности, стоил более 300 миллионов рублей, и вдруг бы решили, что он незаконный, а земельный участок отобрали и продали на аукционе, — возмутился он.
Делиться соображениями о том, кто же может быть заинтересован в этом, предприниматель не стал.
Весной возле ЦУМа по требованию мэрии также снесли несколько торговых павильонов: оказалось, что договоры аренды земли у их владельцев истекли в конце 2019 года. В прошлом году владельцы павильонов рассказывали НГС, что с ними не продлевают договоры в интересах частного инвестора: он задумал там дорогу.