На Гусинобродском шоссе начали сносить ТЦ — туда приехал спецназ, владелец считает это рейдерским захватом

На прошлой неделе в Дзержинском районе поставили забор вокруг торгового центра «На кольце». В течение месяца по решению суда его должны снести: мэрия сочла здание самовольной постройкой и выиграла иск против владельца торгового центра и земли. Помимо этого, суд вынес решение изъять у него участок и продать на торгах. Но сам он считает это рейдерским захватом: по его мнению, земля просто очень кому-то понравилась. Подробности узнала Лиза Пичугина.



На торжественную установку строительного забора вокруг здания по Новороссийской, 173 собралась целая делегация. За тем, как кран пытается втиснуться в узкий участок между торговым центром и трамвайными рельсами, внимательно наблюдали представители мэрии, администрации Дзержинского района, Заксобрания Новосибирской области, Федеральной службы судебных приставов, полиции и даже вооруженные спецназовцы.

