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Около ЦУМа сносят киоски «Русских блинов» и «Дяди Денера» — в мэрии объяснили почему

Оказалось, что договоры с арендаторами истекли еще в 2019 году

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Горожане обратили внимание на снос ларьков на прошлой неделе&nbsp;

Горожане обратили внимание на снос ларьков на прошлой неделе 

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Мэрия Новосибирска объяснила, почему сносят ларьки у ЦУМа

Мэрия Новосибирска объяснила, почему сносят киоски около ЦУМа, — раньше там располагались сети «Дядя Денер», «Русские блины» и еще несколько торговых точек.

Как объяснили в пресс-службе мэрии города, киоски демонтируют из-за того, что землю, на которой они стояли, изъяли для муниципальных нужд.

— Управление по земельным ресурсам мэрии города Новосибирска уведомило арендаторов об одностороннем отказе от договоров аренды земельных участков с 20 декабря 2019 года и потребовало освобождение земельных участков, — сообщили в мэрии.

По информации мэрии, владельцы киосков не освободили участки, и еще 15 января 2020 года комиссия по вопросам демонтажа самовольных нестационарных объектов решила их снести. Такие объекты расположены по всему городу, их убирают по очереди.

Выяснилось, что землю, на которой стоят киоски, изъяла мэрия&nbsp;

Выяснилось, что землю, на которой стоят киоски, изъяла мэрия 

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Что расположится на месте киосков, пока неизвестно&nbsp;

Что расположится на месте киосков, пока неизвестно 

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В феврале новосибирцы обратили внимание на закрывающиеся точки «Роспечати» по городу. Выяснилось, что компания подала заявление о банкротстве, а у киосков печати сменился владелец.

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