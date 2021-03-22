Около ЦУМа сносят киоски «Русских блинов» и «Дяди Денера» — в мэрии объяснили почему

Мэрия Новосибирска объяснила, почему сносят ларьки у ЦУМа
Мэрия Новосибирска объяснила, почему сносят киоски около ЦУМа, — раньше там располагались сети «Дядя Денер», «Русские блины» и еще несколько торговых точек.
Как объяснили в пресс-службе мэрии города, киоски демонтируют из-за того, что землю, на которой они стояли, изъяли для муниципальных нужд.
— Управление по земельным ресурсам мэрии города Новосибирска уведомило арендаторов об одностороннем отказе от договоров аренды земельных участков с
По информации мэрии, владельцы киосков не освободили участки, и еще
В феврале новосибирцы обратили внимание на закрывающиеся точки «Роспечати» по городу. Выяснилось, что компания подала заявление о банкротстве, а у киосков печати сменился владелец.