Торговый центр на Гусинобродском шоссе начали обносить забором — его будут сносить

11 июня в Новосибирске начали готовить к сносу здание торгового центра «На кольце» на улице Новороссийской, 173 — суд признал его самовольной постройкой.



Как отметили в мэрии Новосибирска, здание построено без соответствующего разрешения на строительство и с многочисленными нарушениями, в том числе градостроительных и противопожарных норм.



Решение суда о сносе было принято в 2019 году, но до сих пор его не исполнили.



— На все требования мэрии объект не освобождался, не смотря на наши письма, органов внутренних дел, судебных приставов, — сказал замначальника департамента потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Денис Колмаков.