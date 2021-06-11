Торговый центр на Гусинобродском шоссе начали обносить забором — его будут сносить

В Новосибирске готовят к сносу торговый центр «На кольце»
11 июня в Новосибирске начали готовить к сносу здание торгового центра «На кольце» на улице Новороссийской, 173 — суд признал его самовольной постройкой.
Как отметили в мэрии Новосибирска, здание построено без соответствующего разрешения на строительство и с многочисленными нарушениями, в том числе градостроительных и противопожарных норм.
Решение суда о сносе было принято в 2019 году, но до сих пор его не исполнили.
— На все требования мэрии объект не освобождался, не смотря на наши письма, органов внутренних дел, судебных приставов, — сказал замначальника департамента потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Денис Колмаков.
Сегодня вокруг здания начали возводить забор, разобрать торговый центр планируют в течение месяца. Кроме того, мэрия Новосибирска добилась изъятия земельного участка под зданием, который был в собственности у владельцев торгового центра. По словам Дениса Колмакова, сегодня это неразграниченная государственная собственность, городские власти готовят торги по её продаже.
Журналисту НГС удалось связаться с адвокатом владельцев здания, но она оказалась не готова прокомментировать ситуацию.
Весной возле ЦУМа по требованию мэрии также снесли несколько торговых павильонов: оказалось, что договоры аренды земли у их владельцев истекли в конце 2019 года.