В Новосибирске продают двухуровневую квартиру с позолоченной лестницей — смотрим, за что просят 27,5 млн

В Новосибирске за 27,5 миллиона продают элитную квартиру с позолотой
В Новосибирске выставили на продажу двухуровневую квартиру на последних этажах дома на Кирова. За жилье премиум-класса, в котором обещают оставить всю мебель для будущих покупателей, просят
Квартира занимает 211 квадратных метров, причем сюда включена площадь лоджий.
— Эксклюзивное предложение на рынке недвижимости в центре города. Квартира продается полностью укомплектованная дорогой мебелью, привезенной на заказ из Италии. Также в квартире остается вся техника (производство Германия). Из окон открывается потрясающий вид на город! — говорится в описании к объекту.
Неделю назад мы нашли другую продающуюся элитную квартиру с большим ценником — она находится у Нарымского сквера, в ней есть винная комната и камин. Посмотрите на дорогие интерьеры статусного жилья.