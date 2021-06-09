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В Новосибирске продают двухуровневую квартиру с позолоченной лестницей — смотрим, за что просят 27,5 млн

Будущим покупателям обещают оставить в жилье всю мебель и технику

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Белоснежная квартира располагается на <nobr class="_">21-м</nobr> и <nobr class="_">22-м</nobr> этажах высотки у метро «Октябрьская»

Белоснежная квартира располагается на 21-м и 22-м этажах высотки у метро «Октябрьская»

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В Новосибирске за 27,5 миллиона продают элитную квартиру с позолотой

В Новосибирске выставили на продажу двухуровневую квартиру на последних этажах дома на Кирова. За жилье премиум-класса, в котором обещают оставить всю мебель для будущих покупателей, просят 27 миллионов 490 тысяч рублей. Объявление появилось на N1 7 июня.

Квартира занимает 211 квадратных метров, причем сюда включена площадь лоджий.

— Эксклюзивное предложение на рынке недвижимости в центре города. Квартира продается полностью укомплектованная дорогой мебелью, привезенной на заказ из Италии. Также в квартире остается вся техника (производство Германия). Из окон открывается потрясающий вид на город! — говорится в описании к объекту.

Из гостиной, совмещенной с кухней, на второй этаж ведет лестница с позолоченными элементами

Из гостиной, совмещенной с кухней, на второй этаж ведет лестница с позолоченными элементами

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А вот что открывается тем, кто добирается до второго этажа

А вот что открывается тем, кто добирается до второго этажа

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Мастер-спальня — она занимает 22 квадратных метра

Мастер-спальня — она занимает 22 квадратных метра

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Одну из комнат в пятикомнатной квартире отдали под детскую

Одну из комнат в пятикомнатной квартире отдали под детскую

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А вот спальня поменьше — всего <nobr class="_">16 «квадратов»</nobr>, зато какие фотообои!

А вот спальня поменьше — всего 16 «квадратов», зато какие фотообои!

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И немного неоклассики в ванной

И немного неоклассики в ванной

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Вид на центр Новосибирска, который обещают покупателям

Вид на центр Новосибирска, который обещают покупателям

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Неделю назад мы нашли другую продающуюся элитную квартиру с большим ценником — она находится у Нарымского сквера, в ней есть винная комната и камин. Посмотрите на дорогие интерьеры статусного жилья.

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продается квартираэлитная квартира
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