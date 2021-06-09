В Новосибирске продают двухуровневую квартиру с позолоченной лестницей — смотрим, за что просят 27,5 млн

В Новосибирске выставили на продажу двухуровневую квартиру на последних этажах дома на Кирова. За жилье премиум-класса, в котором обещают оставить всю мебель для будущих покупателей, просят 27 миллионов 490 тысяч рублей. Объявление появилось на N1 7 июня .



Квартира занимает 211 квадратных метров, причем сюда включена площадь лоджий.



— Эксклюзивное предложение на рынке недвижимости в центре города. Квартира продается полностью укомплектованная дорогой мебелью, привезенной на заказ из Италии. Также в квартире остается вся техника (производство Германия). Из окон открывается потрясающий вид на город! — говорится в описании к объекту.