У Нарымского сквера продают роскошную квартиру с винной комнатой — разглядываем дворцовые интерьеры за 37 млн

В центре Новосибирска выставили на продажу элитную пятикомнатную квартиру. За жилье с видом на Нарымский сквер и двумя местами на паркинге просят 37 млн рублей. Объявление о продаже роскошной недвижимости в классическом стиле появилось 1 июня на сайте N1.



«Дизайн в квартире выдержан в едином классическом стиле, при ремонте использовались высококачественные материалы. За счет панорамного остекления квартира пропитана светом и уютом. Квартира обставлена итальянской мебелью», — говорится в описании объекта.