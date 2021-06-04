У Нарымского сквера продают роскошную квартиру с винной комнатой — разглядываем дворцовые интерьеры за 37 млн

У Нарымского сквера продают элитную квартиру за 37 миллионов
В центре Новосибирска выставили на продажу элитную пятикомнатную квартиру. За жилье с видом на Нарымский сквер и двумя местами на паркинге просят
«Дизайн в квартире выдержан в едином классическом стиле, при ремонте использовались высококачественные материалы. За счет панорамного остекления квартира пропитана светом и уютом. Квартира обставлена итальянской мебелью», — говорится в описании объекта.
В квартире, если верить продавцу, уникальная планировка. В первой части квартиры располагаются холл с гостевым санузлом, гостиная с винной комнатой, спальня с большой гардеробной и «личная комната», в которой есть ванная и душ. Вторая часть жилья — это постирочная и три спальни. Также есть кухня-столовая, которая объединена с гостиной.
Неоклассика — популярный стиль в интерьере у владельцев элитной недвижимости. Взгляните, например, на эту четырехкомнатную квартиру, которую продавали в марте за