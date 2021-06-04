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У Нарымского сквера продают роскошную квартиру с винной комнатой — разглядываем дворцовые интерьеры за 37 млн

В ней есть три балкона, камин и огромная гардеробная

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Обстановка в квартире напоминает дворец — здесь кровать с балдахином, лепнина на стенах и камин

Обстановка в квартире напоминает дворец — здесь кровать с балдахином, лепнина на стенах и камин

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У Нарымского сквера продают элитную квартиру за 37 миллионов

В центре Новосибирска выставили на продажу элитную пятикомнатную квартиру. За жилье с видом на Нарымский сквер и двумя местами на паркинге просят 37 млн рублей. Объявление о продаже роскошной недвижимости в классическом стиле появилось 1 июня на сайте N1.

«Дизайн в квартире выдержан в едином классическом стиле, при ремонте использовались высококачественные материалы. За счет панорамного остекления квартира пропитана светом и уютом. Квартира обставлена итальянской мебелью», — говорится в описании объекта.

Жилье располагается в ЖК La Grande на втором этаже

Жилье располагается в ЖК La Grande на втором этаже

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Из холла гости попадают в центральную комнату дома

Из холла гости попадают в центральную комнату дома

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Здесь располагается камин

Здесь располагается камин

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А еще гостиная соединяется с кухней

А еще гостиная соединяется с кухней

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Уголок музицирования

Уголок музицирования

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Еще немного видов с другого ракурса

Еще немного видов с другого ракурса

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А вот, судя по всему, та самая винная комната

А вот, судя по всему, та самая винная комната

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В квартире, если верить продавцу, уникальная планировка. В первой части квартиры располагаются холл с гостевым санузлом, гостиная с винной комнатой, спальня с большой гардеробной и «личная комната», в которой есть ванная и душ. Вторая часть жилья — это постирочная и три спальни. Также есть кухня-столовая, которая объединена с гостиной.

Оцените обстановку в главной спальне. Всего их в квартире три

Оцените обстановку в главной спальне. Всего их в квартире три

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Есть даже такая — с балдахином

Есть даже такая — с балдахином

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В личной комнате немного аскетично, с другой стороны — ничто не отвлекает от важных дел

В личной комнате немного аскетично, с другой стороны — ничто не отвлекает от важных дел

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На гардеробную не пожалели места

На гардеробную не пожалели места

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В ванной комнате, кстати, также выдержан стиль — всё по-классически величественно

В ванной комнате, кстати, также выдержан стиль — всё по-классически величественно

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СЮЖЕТ

Элитные дома и квартиры в Новосибирске

Неоклассика — популярный стиль в интерьере у владельцев элитной недвижимости. Взгляните, например, на эту четырехкомнатную квартиру, которую продавали в марте за 44 млн рублей. В ней есть статусный кабинет и ванная комната, похожая на будуар.

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