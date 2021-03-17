У соснового бора под Новосибирском продают огромный особняк с фиолетовой гостиной — фото дома за 39 млн

В Новосибирском районе на улице Рублевский переулок выставили на продажу трехэтажный дом с тремя спальнями и пивбаром. За шикарную недвижимость с участком в 16 соток просят 39 миллионов рублей. Объявление было опубликовано в базе N1 14 марта .



Коттедж площадью почти 500 квадратов располагается в поселке Приобский у кромки соснового бора. На большом участке, по словам автора объявления, выполнен ландшафтный дизайн, посажены голубые ели и фруктовые деревья. Из отдельных построек на участке — гараж на три автомобиля (еще один автомобиль можно поставить в гараже под домом).

