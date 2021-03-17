У соснового бора под Новосибирском продают огромный особняк с фиолетовой гостиной — фото дома за 39 млн

Под Новосибирском за 39 миллионов продают дом с мебелью из Милана
В Новосибирском районе на улице Рублевский переулок выставили на продажу трехэтажный дом с тремя спальнями и пивбаром. За шикарную недвижимость с участком в
Коттедж площадью почти 500 квадратов располагается в поселке Приобский у кромки соснового бора. На большом участке, по словам автора объявления, выполнен ландшафтный дизайн, посажены голубые ели и фруктовые деревья. Из отдельных построек на участке — гараж на три автомобиля (еще один автомобиль можно поставить в гараже под домом).
— Цокольный этаж, в котором располагаются котельная, кладовая, постирочная комната, спортивный зал, пивбар. На первом этаже расположены просторная гостиная, кухня-столовая, волшебная каминная, прихожая, санузел; на втором — три уютных спальни, гардеробная, санузел, — говорится в объявлении.
В коттедже есть кабинет — он разместился между первым и вторым этажом.
Автор объявления также описывает все достоинства расположения дома и особенно подчеркивает, что мебель и другие предметы интерьера были привезены из Милана.
На прошлой неделе в продаже оказался еще один элитный дом, расположенный в Новосибирском районе. В коттедже есть винный погреб, а на участке растет виноград. За роскошное жилье просят