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У соснового бора под Новосибирском продают огромный особняк с фиолетовой гостиной — фото дома за 39 млн

Владельцы утверждают, что мебель и предметы интерьера были привезены специально из Милана

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Элитный дом продается с большим участком площадью <nobr class="_">16 соток</nobr>. <nobr class="_">1 квадратный</nobr> метр жилья обойдется в <nobr class="_">81 тысячу</nobr> рублей

Элитный дом продается с большим участком площадью 16 соток. 1 квадратный метр жилья обойдется в 81 тысячу рублей

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Под Новосибирском за 39 миллионов продают дом с мебелью из Милана

В Новосибирском районе на улице Рублевский переулок выставили на продажу трехэтажный дом с тремя спальнями и пивбаром. За шикарную недвижимость с участком в 16 соток просят 39 миллионов рублей. Объявление было опубликовано в базе N1 14 марта.

Коттедж площадью почти 500 квадратов располагается в поселке Приобский у кромки соснового бора. На большом участке, по словам автора объявления, выполнен ландшафтный дизайн, посажены голубые ели и фруктовые деревья. Из отдельных построек на участке — гараж на три автомобиля (еще один автомобиль можно поставить в гараже под домом).

В доме три этажа с цоколем

В доме три этажа с цоколем

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Участок, на котором растут голубые ели, туи и другие «разноцветия»

Участок, на котором растут голубые ели, туи и другие «разноцветия»

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Единственная постройка на участке — гараж на три авто

Единственная постройка на участке — гараж на три авто

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Другой вид на трехэтажный коттедж

Другой вид на трехэтажный коттедж

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— Цокольный этаж, в котором располагаются котельная, кладовая, постирочная комната, спортивный зал, пивбар. На первом этаже расположены просторная гостиная, кухня-столовая, волшебная каминная, прихожая, санузел; на втором — три уютных спальни, гардеробная, санузел, — говорится в объявлении.

В коттедже есть кабинет — он разместился между первым и вторым этажом.

Автор объявления также описывает все достоинства расположения дома и особенно подчеркивает, что мебель и другие предметы интерьера были привезены из Милана.

Гостиная в современном стиле

Гостиная в современном стиле

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Большая кухня-столовая

Большая кухня-столовая

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Еще одна гостиная, на этот раз более экстравагантная

Еще одна гостиная, на этот раз более экстравагантная

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А вот та самая мебель, которую привезли из Италии

А вот та самая мебель, которую привезли из Италии

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В доме есть камин

В доме есть камин

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Один из холлов

Один из холлов

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Так выглядит кабинет, разместившийся между этажами

Так выглядит кабинет, разместившийся между этажами

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Владельцы решили показать интерьер детской, но вот снимки спальни выкладывать не стали

Владельцы решили показать интерьер детской, но вот снимки спальни выкладывать не стали

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В описании указан пивбар, но на фото мы его не нашли. Зато есть такая комната отдыха с настольным теннисом

В описании указан пивбар, но на фото мы его не нашли. Зато есть такая комната отдыха с настольным теннисом

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СЮЖЕТ

Элитные дома и квартиры в Новосибирске

На прошлой неделе в продаже оказался еще один элитный дом, расположенный в Новосибирском районе. В коттедже есть винный погреб, а на участке растет виноград. За роскошное жилье просят 38,5 миллиона рублей.

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