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В Новосибирске продают дом с виноградниками и винным погребом — 19 фото из роскошного классического коттеджа

Цена вопроса — 38,5 миллиона рублей

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Владельцы дома подчеркивают, что продают жилье в связи с переездом

Владельцы дома подчеркивают, что продают жилье в связи с переездом

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В Новосибирске продают дом с винным погребом за 38,5 млн

Под Новосибирском выставили на продажу трехэтажный коттедж в селе Ленинском, на берегу Новосибирского водохранилища. За недвижимость с баней, винным погребом, гаражом и комнатой охраны с отдельным входом просят 38,5 миллиона рублей. Объявление появилось 10 марта в базе N1.ru.

— В 400 метрах — пляж. На территории дома растут плодовые деревья, яблони 5 видов, 4 вида груши, вишня, 3 вида смородины, 4 вида малины, 6 сортов винограда, 2 вида крыжовника, жимолость и многое другое. Дом строился для себя с душой и любовью, — уточняется в описании объекта.

Дом расположился на 17 сотках

Дом расположился на 17 сотках

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Во дворике есть такая деревянная инсталляция

Во дворике есть такая деревянная инсталляция

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Вид на участок

Вид на участок

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Рядом с коттеджем растет виноград, а в самом доме есть винный погреб

Рядом с коттеджем растет виноград, а в самом доме есть винный погреб

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Гараж на несколько машино-мест. Пока здесь стоят снегоход и другая техника

Гараж на несколько машино-мест. Пока здесь стоят снегоход и другая техника

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СЮЖЕТ

Элитные дома и квартиры в Новосибирске

Такого же подробного описания планировки дома в объявлении нет. Известно, что коттедж занимает площадь более 400 квадратов, здесь три этажа, причем в цоколе располагаются баня, комната отдыха и винный погреб.

Хозяин роскошного дома предупреждает, что готов обсуждать цену, но «в пределах разумного».

А вот так дом выглядит внутри

А вот так дом выглядит внутри

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Его, кстати, продают с домашней техникой и мебелью

Его, кстати, продают с домашней техникой и мебелью

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Фрески и роспись на потолке

Фрески и роспись на потолке

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Кухня со стереоаппаратурой. Возможно, здесь за завтраком привыкли слушать классические мотивы (обстановка располагает)

Кухня со стереоаппаратурой. Возможно, здесь за завтраком привыкли слушать классические мотивы (обстановка располагает)

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Стиль довольно пышный и монументальный. Автор объявления уверен, что покупателей дом не оставит равнодушными

Стиль довольно пышный и монументальный. Автор объявления уверен, что покупателей дом не оставит равнодушными

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А еще в доме много света

А еще в доме много света

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Классика классикой, но и про современную технику забывать не стоит

Классика классикой, но и про современную технику забывать не стоит

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В холле развешаны картины

В холле развешаны картины

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Роскошная спальня. Такие обычно называют мастер-спальнями

Роскошная спальня. Такие обычно называют мастер-спальнями

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В детской обстановка поскромнее

В детской обстановка поскромнее

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Вид на детскую с другого ракурса — комнату отличает небольшое пространство

Вид на детскую с другого ракурса — комнату отличает небольшое пространство

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Деревянная баня

Деревянная баня

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«Стиль и мощь массива дерева&nbsp;вызывает восторг», — пишет продавец

«Стиль и мощь массива дерева вызывает восторг», — пишет продавец

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Вероятно, владелец дома вдохновлялся средневековыми сюжетами — винный погреб как раз напоминает то время

Вероятно, владелец дома вдохновлялся средневековыми сюжетами — винный погреб как раз напоминает то время

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Недавно мы рассказывали о продаже другого примечательного коттеджа в Новосибирске — в центре детской комнаты там стоит русская печь (его фото смотрите здесь).

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коттеджэлитное жилье
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