В Новосибирске продают дом с виноградниками и винным погребом — 19 фото из роскошного классического коттеджа

Под Новосибирском выставили на продажу трехэтажный коттедж в селе Ленинском, на берегу Новосибирского водохранилища. За недвижимость с баней, винным погребом, гаражом и комнатой охраны с отдельным входом просят 38,5 миллиона рублей. Объявление появилось 10 марта в базе N1.ru.



— В 400 метрах — пляж. На территории дома растут плодовые деревья, яблони 5 видов, 4 вида груши, вишня, 3 вида смородины, 4 вида малины, 6 сортов винограда, 2 вида крыжовника, жимолость и многое другое. Дом строился для себя с душой и любовью, — уточняется в описании объекта.