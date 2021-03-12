В Новосибирске продают дом с виноградниками и винным погребом — 19 фото из роскошного классического коттеджа

В Новосибирске продают дом с винным погребом за
Под Новосибирском выставили на продажу трехэтажный коттедж в селе Ленинском, на берегу Новосибирского водохранилища. За недвижимость с баней, винным погребом, гаражом и комнатой охраны с отдельным входом просят
— В 400 метрах — пляж. На территории дома растут плодовые деревья, яблони 5 видов, 4 вида груши, вишня, 3 вида смородины, 4 вида малины, 6 сортов винограда, 2 вида крыжовника, жимолость и многое другое. Дом строился для себя с душой и любовью, — уточняется в описании объекта.
Такого же подробного описания планировки дома в объявлении нет. Известно, что коттедж занимает площадь более 400 квадратов, здесь три этажа, причем в цоколе располагаются баня, комната отдыха и винный погреб.
Хозяин роскошного дома предупреждает, что готов обсуждать цену, но «в пределах разумного».
Недавно мы рассказывали о продаже другого примечательного коттеджа в Новосибирске — в центре детской комнаты там стоит русская печь (его фото смотрите здесь).