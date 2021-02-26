В Новосибирске продают деревянный коттедж с русской печью в детской — рассматриваем интерьеры дорогого дома

Подробного описания дома в объявлении нет. Известно, что площадь двухэтажного коттеджа составляет 165 квадратных метров. В доме пять комнат: гостиная, которая совмещена с обеденной зоной, баня с комнатой отдыха (в ней есть охотничьи трофеи), кабинет, санузел, спальня и большая детская, в центре которой стоит печь, как из русских сказок. К дому прилагается участок, но уж очень небольшой — всего 4 сотки.

