В Новосибирске продают деревянный коттедж с русской печью в детской — рассматриваем интерьеры дорогого дома

В Новосибирске продают деревянный коттедж с русской печью в детской
В Заельцовском районе выставили на продажу деревянный дом с русской печью. За двухэтажный коттедж с видом на таунхаусы «Кедрового» просят 16 миллионов рублей — входит ли в эту стоимость мебель, в объявлении не уточняется. Предложение о продаже жилья появилось на сайте N1.
Подробного описания дома в объявлении нет. Известно, что площадь двухэтажного коттеджа составляет 165 квадратных метров. В доме пять комнат: гостиная, которая совмещена с обеденной зоной, баня с комнатой отдыха (в ней есть охотничьи трофеи), кабинет, санузел, спальня и большая детская, в центре которой стоит печь, как из русских сказок. К дому прилагается участок, но уж очень небольшой — всего 4 сотки.
Коттедж располагается на улице
На прошлой неделе мы рассказывали о другом примечательном объекте, продающемся в Новосибирске. Это четырехкомнатная квартира в центре города — в ней есть «семейное» джакузи и уникальный оружейный зал из дерева.