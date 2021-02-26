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В Новосибирске продают деревянный коттедж с русской печью в детской — рассматриваем интерьеры дорогого дома

Жилье напоминает типично русскую избу в современном стиле (баня и небольшой участок прилагаются)

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Двухэтажный дом в пятью комнатами располагается в Заельцовском районе, на улице <nobr class="_">2-й Георгиевский</nobr> переулок

Двухэтажный дом в пятью комнатами располагается в Заельцовском районе, на улице 2-й Георгиевский переулок

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В Новосибирске продают деревянный коттедж с русской печью в детской

В Заельцовском районе выставили на продажу деревянный дом с русской печью. За двухэтажный коттедж с видом на таунхаусы «Кедрового» просят 16 миллионов рублей — входит ли в эту стоимость мебель, в объявлении не уточняется. Предложение о продаже жилья появилось на сайте N1.

Так коттедж выглядит снаружи

Так коттедж выглядит снаружи

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Он расположен на небольшом участке площадью 4 сотки. Сам дом занимает 165 квадратов

Он расположен на небольшом участке площадью 4 сотки. Сам дом занимает 165 квадратов

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Подробного описания дома в объявлении нет. Известно, что площадь двухэтажного коттеджа составляет 165 квадратных метров. В доме пять комнат: гостиная, которая совмещена с обеденной зоной, баня с комнатой отдыха (в ней есть охотничьи трофеи), кабинет, санузел, спальня и большая детская, в центре которой стоит печь, как из русских сказок. К дому прилагается участок, но уж очень небольшой — всего 4 сотки.

Коттедж располагается на улице 2-й Георгиевский переулок, в ДНТ «Рассвет».

Дом встречает просторной гостиной с подвесным камином

Дом встречает просторной гостиной с подвесным камином

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Здесь же&nbsp;— кухня и обеденная зона

Здесь же — кухня и обеденная зона

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Весь дом выполнен из дерева

Весь дом выполнен из дерева

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Баня располагается в доме

Баня располагается в доме

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Ещё немного банного интерьера

Ещё немного банного интерьера

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Массивный деревянный стол расположился, судя по всему, в кабинете

Массивный деревянный стол расположился, судя по всему, в кабинете

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А вот и охотничьи трофеи

А вот и охотничьи трофеи

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Обстановка в спальне довольно минималистична

Обстановка в спальне довольно минималистична

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Так же минималистично выглядит детская комната...

Так же минималистично выглядит детская комната...

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... если бы не печь. Она здесь центральный и, вероятно, декоративный элемент

... если бы не печь. Она здесь центральный и, вероятно, декоративный элемент

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Хотя стилизация смотрится впечатляюще

Хотя стилизация смотрится впечатляюще

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СЮЖЕТ

Элитные дома и квартиры в Новосибирске

На прошлой неделе мы рассказывали о другом примечательном объекте, продающемся в Новосибирске. Это четырехкомнатная квартира в центре города — в ней есть «семейное» джакузи и уникальный оружейный зал из дерева.

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