«Массово скупают, режут гаражи»: как члены кооператива «Металлист» страдают из-за нового парка в пойме Каменки

Во время прогулки по Новосибирску на каждом третьем гараже можно заметить надпись «Снести до...». Как правило, такие постройки стоят годами под чутким взором своих владельцев. Однако у членов гаражного кооператива «Металлист» получилось по-другому. Сибиряк Александр Кузовлев рассказал в колонке, как пытаются снести их гаражи и что будет на освободившемся месте.

В 2022 году в пойме реки Каменки планируется строительство парковой зоны. В связи с этим мы, члены гаражного кооператива «Металлист», который находится за домом № 12 на улице Есенина, оказались в безвыходной ситуации.



23 января всех срочно позвали на собрание в мороз, председатель гаражного кооператива нам сообщил, что нужно убирать гаражи. При этом рано утром на каждый гараж были наклеены «сообщения от мэрии». Нам представили человека из Дзержинской администрации, который помахал своим удостоверением, но ничего толком объяснить не смог. Представитель якобы застройщика, тоже ссылаясь на это «сообщение от мэрии», подытожил, что людям пора освободить территорию как можно быстрее.