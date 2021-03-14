«Массово скупают, режут гаражи»: как члены кооператива «Металлист» страдают из-за нового парка в пойме Каменки

Новосибирцы отстаивают свои гаражи на улице Есенина
Во время прогулки по Новосибирску на каждом третьем гараже можно заметить надпись «Снести до...». Как правило, такие постройки стоят годами под чутким взором своих владельцев. Однако у членов гаражного кооператива «Металлист» получилось по-другому. Сибиряк Александр Кузовлев рассказал в колонке, как пытаются снести их гаражи и что будет на освободившемся месте.
В 2022 году в пойме реки Каменки планируется строительство парковой зоны. В связи с этим мы, члены гаражного кооператива «Металлист», который находится за домом
23 января всех срочно позвали на собрание в мороз, председатель гаражного кооператива нам сообщил, что нужно убирать гаражи. При этом рано утром на каждый гараж были наклеены «сообщения от мэрии». Нам представили человека из Дзержинской администрации, который помахал своим удостоверением, но ничего толком объяснить не смог. Представитель якобы застройщика, тоже ссылаясь на это «сообщение от мэрии», подытожил, что людям пора освободить территорию как можно быстрее.
Когда-то эти гаражи перевезли сюда, освобождая место для строительства «Сибирского Молла». Тогда людей предупредили заранее, за 6 месяцев. А сейчас что? Никакого официального документа нам до сих пор не представили ни администрация Дзержинского района, ни мэрия. Но непонятные люди буквально заполонили гаражное общество. Массово скупают, режут эти гаражи, вывозят по дороге, проходящей между детской площадкой и 8-м и 9-м подъездами дома на Есенина, 12. Эта дорога является придомовой территорией и не предназначена для проезда самогрузов и КАМАЗов, которые разрушают дорожное покрытие. Тем более, что только в 2019 году был капитальный ремонт придомовой дороги.
Горы мусора, разруха, просто ужасная обстановка в гаражном обществе. Когда снег растает, даже страшно представить, что там будет твориться. Мусор не вывозят, жгут старые покрышки и деревяшки, вся копоть летит к жилым домам. Жители дома постоянно вызывают пожарных. Люди введены в заблуждение, в панике продают гаражи за бесценок. Невозможно находиться в своем же гараже, потому что бесконечно подходят непонятные личности и вроде не угрожают, но оказывают психологическое воздействие… Председатель гаражного кооператива отдал все личные данные членов кооператива этим людям, мы в шоке.
Мы всё понимаем, против парка не возражаем, но представьте нам официальные документы и дайте людям время хотя бы до лета, когда потеплеет, чтобы можно было вывезти вещи на дачу или подыскать альтернативу этим гаражам. Мы просим помочь разобраться в сложившейся ситуации.
Ранее мы писали, где еще в городе появятся скверы. Так, в Новосибирске появится еще один сквер в районе ОбьГЭСа — в нем обустроят зону для скейтеров. А тот самый спорный участок у «Сибирь-Хоккайдо» хотят официально сделать сквером (раньше там планировали жилую застройку).
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции