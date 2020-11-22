Квартиры-гиганты. Как обустраивают огромные пространства и что необычного там можно найти

Огромная квартира может показаться сомнительным решением, но не для тех, кто привык жить на широкую ногу. Тут и сауна, и большой бассейн необычной формы, и панорамные окна во всю стену, и круглогодичный зимний сад. Что еще любопытного и необычного можно обнаружить в таких квартирах-гигантах (некоторые продаются годами) — в нашем воскресном обзоре.



5-комнатная квартира в стиле «дворцовой классики» за 69 миллионов



Самое большое жилье в нашем сегодняшнем обзоре имеет площадь 520 квадратов, два отдельных входа и может похвастаться эксклюзивными отделочными материалами. В объявлении продавец тщательно перечисляет все используемые материалы и фурнитуру (особенно выделяются дверные ручки Swarovsky), подчеркивая статусность жилья.

