Квартиры-гиганты. Как обустраивают огромные пространства и что необычного там можно найти

В Новосибирске выставили на продажу семиэтажную квартиру
Огромная квартира может показаться сомнительным решением, но не для тех, кто привык жить на широкую ногу. Тут и сауна, и большой бассейн необычной формы, и панорамные окна во всю стену, и круглогодичный зимний сад. Что еще любопытного и необычного можно обнаружить в таких квартирах-гигантах (некоторые продаются годами) — в нашем воскресном обзоре.
5-комнатная квартира в стиле «дворцовой классики» за 69 миллионов
Самое большое жилье в нашем сегодняшнем обзоре имеет площадь 520 квадратов, два отдельных входа и может похвастаться эксклюзивными отделочными материалами. В объявлении продавец тщательно перечисляет все используемые материалы и фурнитуру (особенно выделяются дверные ручки Swarovsky), подчеркивая статусность жилья.
В четырехуровневом жилье есть лифт, два камина (дровяной и газовый), хаммам из натурального камня и бесчисленное количество жилых комнат.
Квартира располагается в доме клубного типа на 16 квартир по улице Шевченко, недалеко от Сибирской Академии Государственной службы, и продается уже не первый год.
Этой осенью объявление о продаже обновили в очередной раз. До этого 5-комнатное жилье на Шевченко уже светилось в нашей подборке самых дорогих квартир. Цена за это время не менялась.
500 квадратов в клубном доме за 62 миллиона
Еще одна статусная квартира из этого же клубного дома на Шевченко. Она несколько дешевле предыдущего варианта, хотя тоже выполнена в классическом стиле с использованием эксклюзивных европейских материалов (по крайней мере так обещает продавец).
«Четыре уровня грамотно спланированы: 1-й уровень — гостиная, кухня столовая, с/у; 2-й уровень — 3 спальни и 2 ванные комнаты; 3-й уровень — каминный зал и кабинет, с/у; 4-й уровень — бассейн, комната отдыха, сауна, комната для спорта, гардеробная, хозяйственная комната, прачечная, комната-"холодильник", комната системы управления квартирой», — кратко описывает предложение автор объявления.
Жилье 2005 года постройки в продаже с конца января — цена за это время никак не менялась. Объявление накопило большое число просмотров, но судя по тому, что его регулярно обновляют, желающих приобрести такой гигантский актив в Новосибирске по-прежнему не находится.
Некоммерческое помещение, которое может стать жилым, за 24,2 миллиона
Необычный вариант нашей подборки нашелся в Академгородке. Это классическое нежилое помещение на первом этаже не самого нового здания, которое продавец предлагает переоборудовать в квартиру с подсобными комнатами и гаражом. Вдобавок, по его логике, рядом с квартирой можно оборудовать помещение под бизнес. Благо пространства достаточно — 480 квадратов.
«Назначения этого помещения многогранны», — обещает автор объявления.
Объявление было опубликовано 6 ноября, хотя, по наблюдениям корреспондента, оно появлялось и раньше.
Квартира-подъезд на 7 этажей за 31 миллион
В это сложно поверить, но в Новосибирске есть даже семиэтажная квартира. Она располагается недалеко от метро «Заельцовская» на Красном проспекте и продается за 31 миллион рублей.
«Семь этажей личного пространства — почти как купить подъезд целиком. Отдельный вход и гараж на один автомобиль. Четыре спальни, четыре санузла, гостиная, кухня-столовая, библиотека, шикарный мансардный этаж для занятий спортом или чем угодно. Круглогодичный зимний сад обязательно оценят любители цветов», — описывается в объявлении.
Кроме этого, судя по фото, в квартире площадью 408 квадратов есть круглое джакузи, сауна, камин. Но, как говорит продавец, в объявлении представлены кадры не всех помещений — их обещают отправить по запросу.
«Большая часть мебели и предметов интерьера остается. В теории могу забрать паспорт, личные вещи, котов и оставить все как есть. По документам чиста как слеза. Я один взрослый собственник. Цена более чем адекватна, согласитесь. "Однёшка" на котловане в центре стоит 5 миллионов. Могу поменяться на недвижимость в Москве. Но лучше на деньги, конечно», — говорится в объявлении.
Квартира продается с 1 мая и за это время только взлетела в цене — с 28 до 31 миллиона.
Недавно НГС публиковал подборку самых больших коттеджей — их площадь нередко превышает 1000 квадратов, а стоимость может доходить до 150 миллионов.