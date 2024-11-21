«Наливайкам» в домах Новосибирска запретили продавать алкоголь после 10 вечера

«Наливайки» в жилых домах больше не смогут притворяться барами Источник: Илья Бархатов / 74.RU











В четверг, 21 ноября, депутаты Законодательного собрания Новосибирской области приняли во втором чтении законопроект об ограничениях для так называемых «наливаек». Теперь в многоквартирных домах будет запрещено продавать алкоголь с 22:00 до 09:00. Запрет распространяется и на прилегающие к ним территории.

— Не допускается розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, в объектах общественного питания (за исключением ресторанов, кафе), расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, с 22 часов до 9 часов по местному времени, — говорится в тексте законопроекта.

Законопроект касается как розничной продажи пива, так и пивных напитков, сидра, пуарэ и медовухи. В закон внесли строчку, что рознично в местах общепита продавать их могут рестораны, бары, кафе и буфеты, в том числе расположенные в жилых домах. Этот шаг поможет исключить из списка те заведения, которые только притворялись барами и буфетами.

Разрешенная площадь для торговли алкогольной продукцией отныне — 50 кв. м без учета площади сезонного зала. Раньше «наливайки» могли получать разрешение, приплюсовывая сезонные залы к общей площади.

За принятие законопроекта проголосовали 63 депутата Заксобрания из 66 присутствующих. Изменения законодательства вступят в силу с 1 марта 2025 года.

НГС уже подробно разбирал законопроект после его принятия в первом чтении.

Отличительная особенность наливаек в том, что они расположены в многоквартирных домах. По данным Минпромторга, таких объектов общепита в области 241. Из них 47 ресторанов, 75 кафе, 98 баров и 21 буфет. Три основных фактора, за счет которых живут и процветают наливайки, — размер помещения, лицензия и тип предприятия.

Чтобы продавать пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху в запрещенное время, то есть с 22 часов вечера до 9 утра, наливайки пошли на хитрость. Как отмечают в ведомстве, на незначительной площади владельцы ставили один или несколько столов для обслуживания посетителей, микроволновую печь для разогрева полуфабрикатов и формально получали статус предприятий общественного питания, фактически оставаясь объектами розничной торговли. Часто это формат «магазин-бар». И так наливайки продают алкоголь навынос круглосуточно.

Еще одна лазейка для наливаек в законе — лицензии. Законодательство не установило запрет на продажу алкоголя при оказании услуг общепита в отношении продажи пива и пивных напитков, а также сидра и медовухи.