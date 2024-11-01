«Ограничиваем по максимуму»: власти вступили в борьбу с новосибирскими наливайками — почему они процветают и как поможет закон

Наливайки притворяются барами и продают пиво по ночам Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











31 октября депутаты заксобрания Новосибирской области обсудили новый «закон о наливайках». Его приняли в первом чтении и снова отправили в комитет — для внесения правок. Но законопроект в первом чтении уже показывает, что может поменяться в работе круглосуточных точек продажи алкоголя и в целом на этом рынке. Корреспондент НГС попыталась разобраться, как это будет работать.

Круглосуточные точки продажи алкоголя в Новосибирске обсуждают уже какое-то время. Наконец в региональном заксобрании подготовили законопроект, который должен ограничить их деятельность. Проект на очередной сессии представил и. о. министра промышленности и торговли Денис Рягузов.

Регулировать этот сегмент рынка стало возможно после того, как вступил в силу отдельный федеральный закон. Он начал действовать в апреле 2024 года и дал право на региональном уровне устанавливать время продажи алкоголя в барах и кафе, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

— Люди жалуются, что наливайки днем работают как магазины, а ночью торгуют алкоголем, привлекая со всей округи асоциальных посетителей. Шум и беспорядки мешают им спокойно жить, — объяснил тогда актуальность закона председатель Госдумы Вячеслав Володин.

— В спальных районах Новосибирска это существующая проблема, — подтвердил в свою очередь выступавший на сессии регионального заксобрания спикер горсовета Новосибирска Дмитрий Асанцев. — И то, что федеральный закон дал такую возможность, и мы на это реагируем — это здорово. И чем мы быстрее это сделаем, тем лучше.

Какие лазейки для наливаек существуют сейчас

Закрытие наливаек в Новосибирске активно обсуждают с февраля Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Новосибирской области на разработку своего законопроекта потребовалось несколько месяцев. Как говорится в пояснительной записке, которая опубликована на сайте Законодательного собрания, на территории региона действует 450 лицензий на розничную продажу алкоголя — их получили объекты общественного питания.

Отличительная особенность наливаек в том, что они расположены в многоквартирных домах, и это особый пункт разбора в документе. По данным Минпромторга, таких объектов общепита в области 241. Из них 47 ресторанов, 75 кафе, 98 баров и 21 буфет.

Три основных фактора, за счет которых живут и процветают наливайки, — размер помещения, лицензия и тип предприятия.

Чтобы продавать пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху в запрещенное время, то есть с 22 часов вечера до 9 утра, наливайки пошли на хитрость. Как отмечают в ведомстве, на незначительной площади владельцы ставили один или несколько столов для обслуживания посетителей, микроволновую печь для разогрева полуфабрикатов и формально получали статус предприятий общественного питания, фактически оставаясь объектами розничной торговли. Часто это формат «магазин-бар». И так наливайки продают алкоголь навынос круглосуточно.

— Деятельность квазиобщепита не только не снижает темпы сокращения потребления населением алкогольной продукции, но и способствует росту заболеваний и смертности населения, а также ухудшает криминогенную обстановку, — обосновывают закон чиновники.

Еще одна лазейка для наливаек в законе — лицензии. Законодательство не установило запрет на продажу алкоголя при оказании услуг общепита в отношении продажи пива и пивных напитков, а также сидра и медовухи.

В ФЗ-171, который и регулирует продажу алкоголя, также есть пункт про размеры помещений: продавать алкоголь нельзя из залов площадью меньше 50 кв. м без учета площади сезонного зала.

Что предлагают власти Новосибирской области

Чиновники предлагают внести несколько правок в закон Источник: Дарья Пона / 74.RU











Министерство промышленности в итоге решило внести несколько предложений. Самое простое — поменять разрешенную площадь зала. Если законопроект примут, то сезонный зал из общей площади заведения исключат, и предпринимателям придется демонстрировать полноценные 50 кв. м внутри помещения.

Самым действенным может оказаться предложение убрать бары и буфеты из списка форматов, которым разрешено продавать алкоголь ночью в жилых домах и прилегающих к ним территориях. Если закон примут, купить его можно будет только в кафе и ресторанах, которые, кроме алкоголя, должны предоставлять гостям также блюда собственного производства.

— Возможность установить в проекте закона исключение не только для ресторанов, но и для кафе обусловлено тем, что четкого разграничения между такими объектами общественного питания, как ресторан и кафе, не установлено, — отметили в пояснительной записке.

Вообще, тип заведения предприниматель выбирает сам. Но, как отмечают в Минпромторге, нет каких-то надзорных органов, которые проверяли бы соответствие типа объекта реальности. Как показала практика Новосибирской области, наливайки очень редко выбирают формат кафе или ресторанов.

Наконец, власти хотят установить ограничения по продаже слабоалкогольных напитков: пива, пивных напитков, сидра, пуарэ и медовухи. В закон внесут строчку, что рознично в местах общепита продавать их могут рестораны, бары, кафе и буфеты, в том числе расположенные в жилых домах.

Как отметил в своем выступлении и. о. министра промышленности, этот шаг поможет исключить из списка тех, кто только притворяется барами и буфетами. Раньше этой строчки в законе не было.

Стоит отметить, что хоть лицензия для продажи пива и слабоалкогольных продуктов не нужна, предприниматели регистрируются в системе ЕГАИС (единой государственной автоматизированной информационной системе для учета производства и оборота спирта и алкогольной продукции).

Как установили чиновники, введение запрета для всех, кроме ресторанов, приведет к тому, что на территории Новосибирской области ограничат работу 194 лицензиатов. Если в списке разрешенных типов общепита будут еще и кафе, то ограничение затронет 119 лицензиатов.

Будет много правок

Работа над законопроектом продолжится Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











До обсуждения на сессии заксобрания законопроект рассмотрели на профильном комитете. И как отметил его председатель Денис Субботин, работа над ним еще не завершена.

— Это закон о наливайках, которые мы ограничиваем по максимуму, — подчеркнул депутат.

Если его со всеми поправками примут в следующих чтениях, он вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Андрей Шимкив заметил, что правок, вероятно, будет много, но причины своего предположения не объяснил. Первый заместитель заксобрания Андрей Парфенов попросил обратить внимание, что наливайки продают алкоголь несовершеннолетним, и учесть это в правках.

Поможет ли новый закон закрыть наливайки? Да, это решительные действия Поможет, но все не закроются Нет, закон пока выглядит бездейственным Выскажусь в комментариях

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