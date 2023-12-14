Путин объяснил, почему он всё время кашляет

Владимир Путин 14 декабря подводит итоги года, отвечая на вопросы во время большой пресс-конференции. Зрители сегодняшней трансляции обратили внимание на то, что президент часто кашляет. Этому нашлось простое объяснение.
— Извините, кондиционеры шуруют, — объяснил Путин после очередного приступа кашля.
Президент продолжает отвечать на вопросы журналистов и россиян, обратившихся на прямую линию — она продолжается уже более трех часов. Мы следим за заявлениями Путина и публикуем самое важное в онлайн-трансляции.