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Итоговая пресс-конференция Путина

Путин объяснил, почему он всё время кашляет

Президент проводит пресс-конференцию по итогам года

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Путин объяснил свой кашель кондиционерами

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Владимир Путин 14 декабря подводит итоги года, отвечая на вопросы во время большой пресс-конференции. Зрители сегодняшней трансляции обратили внимание на то, что президент часто кашляет. Этому нашлось простое объяснение.

— Извините, кондиционеры шуруют, — объяснил Путин после очередного приступа кашля.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Ruply

Президент продолжает отвечать на вопросы журналистов и россиян, обратившихся на прямую линию — она продолжается уже более трех часов. Мы следим за заявлениями Путина и публикуем самое важное в онлайн-трансляции.

Владимир ПутинКашельПрямая линия с Владимиром ПутинымИтоги года
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