«Шельмец, уходи!» Как сельские депутаты в Мочище перессорились из-за неуда главе — очень склочная история

— Предыдущий глава Станционного сельсовета вошел в программу «Чистая вода»: из областного бюджета выделили два миллиона на бурение скважин. Но Хабибуллин где-то год назад сказал, что подключит воду из «Горводоканала», а деньги нам не нужны, и вернул их назад. За год ничего не подключили, — рассказала корреспонденту НГС депутат Тамара Мыльникова.

— Года полтора не решается проблема. Ходишь и только пинаешь их: администрация эту проблему не решает от слова совсем, — добавила ее коллега Анна Корнилова. — Приходится ночами набирать воду, и то она идет медленно. Мощностей не хватает. Но хотя бы набрать, чтобы покушать сготовить.