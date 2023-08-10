«Шельмец, уходи!» Как сельские депутаты в Мочище перессорились из-за неуда главе — очень склочная история

Депутаты Станционного сельсовета на очередной сессии оценили работу главы на неуд — такое решение приняли 10 ил 15 депутатов. Недовольные говорят, что Фанир Хабибуллин проблемы не решает, бюджет толком не осваивает и вообще хамит. После скандального голосования кто-то стал проявлять странное внимание к оппозиционно настроенным депутатам, а одну из них, 74-летнюю Тамару Мыльникову, даже уволили с поста директора школы. Корреспондент НГС Илья Калинин разыскал всех: недовольных главой, тех, кто его поддержал, самого главу — и расспросил, что же их не устраивает.
Почему депутаты недовольны главой сельсовета
Депутаты Станционного сельского совета Новосибирского района большинством голосов (десять из пятнадцати, один отсутствовал на сессии) в июле выставили главе сельсовета неуд — так парламентарии оценили деятельность Фанира Хабибуллина за 2022 год. По словам большинства сельских народных избранников, Хабибуллин не решил много вопросов, в том числе и важный для жителей станции Мочище — отсутствие питьевой воды. Это проблема существует нескольких лет: населенные пункты разрастаются, а мощностей для обеспечения водой всех не хватает.
— Предыдущий глава Станционного сельсовета вошел в программу «Чистая вода»: из областного бюджета выделили два миллиона на бурение скважин. Но Хабибуллин где-то год назад сказал, что подключит воду из «Горводоканала», а деньги нам не нужны, и вернул их назад. За год ничего не подключили, — рассказала корреспонденту НГС депутат Тамара Мыльникова.
— Года полтора не решается проблема. Ходишь и только пинаешь их: администрация эту проблему не решает от слова совсем, — добавила ее коллега Анна Корнилова. — Приходится ночами набирать воду, и то она идет медленно. Мощностей не хватает. Но хотя бы набрать, чтобы покушать сготовить.
От бездействия Фанира Хабибуллина, по мнению депутатов, разрушились очистные сооружения и начались проблемы со стоками: их должны были принять в сельсовет с баланса РЖД, но «забыли», и очистные сооружения просто разрушились, говорит Тамара Мельникова. Всего на канализацию, водоотведение, другие важные для сельсовета работы регион выделил из бюджета 130 миллионов рублей, но эти деньги не освоили, а вернули.
Среди нереализованных планов, в частности, противопожарная минерализованная полоса вокруг станции Иня-Восточная. На бумаге, говорят, она есть, а по факту — нет. Цена вопроса — чуть более 50 тысяч рублей.
— Я на сессии задаю вопрос: можно посмотреть договор подряда и акт выполненных работ? Нам приносят документы: договор есть, акт выполненных работ есть. Я тут же спрашиваю: «Простите, а как это, если опашки нет?» Я как местный житель ее не видела. А мне: «Не может такого быть!» После сессии я приехала домой, специально туда съездила — ну нет минполосы! А до этого нашли нецелевой расход бюджетных средств на 138 тысяч рублей — без согласования с советом депутатов. Заказали проверку КСП по работе администрации. Ждем результат, — говорит Анна Корнилова.
Когда нужно было предоставить отчет за проделанную работу, глава сельсовета стал «прятаться».
— В отчете нашли грубые ошибки, озвучили, а он понял, что неправ, и стал отлынивать. Несколько раз сроки переносились по разным причинам, но в итоге отчет в переделанном виде состоялся 12 июля. На наши вопросы отвечала в основном его заместитель, — рассказала Валентина Ковтун.
Странные гости и увольнение директора
Депутаты рассказывают, что после той самой скандальной сессии начались странные события. К некоторым несогласным пришли некие люди и стали измерять их земельные участки. Кто они — не объясняли, но и на частную территорию не заходили.
— Сначала приехали к Корниловой для разговора. Потом к [директору школы] Мыльниковой для измерения ее земельного участка пришли. Потом приехали к Спирину — тоже для измерения участка. Потом ко мне. Сказали, якобы поступила жалоба от жителей, что я незаконно построила забор и гараж. Я попросила представиться человека, но он ответил, что не обязан, и сказал: «Я прилетел с Луны». Потом с помощью геодезического прибора измерил мой земельный участок. Этот же человек измерял территорию школы зачем-то. А потом приезжали проверять счетчик к Щетниковой, — рассказала Валентина Ковтун.
— Ко мне приехали энергетики со старшим мастером, который сказал, что это плановая проверка электрических счетчиков. Но никогда летом не приезжали с проверкой, а приезжали в январе-феврале. И никогда не приезжал самый главный. А тут приехал. Но у меня всё нормально, — вспомнила Любовь Щетникова.
Депутата и на тот момент директора школы
— Сначала во все группы и чаты Станционного сельсовета была вброшена статейка, что я незаконно занимаю участок. Но это, во-первых, не мой участок, а дочери, а часть участка взята в аренду, которую мы оплачиваем. И люди всё равно поднялись на мою защиту. Наверное, там не ждали такой реакции. Предложили написать заявление на увольнение по старости, а если не напишу, то меня уволят по статье без объявления причин. Я отказалась, сказав, что коллектив меня не поймет. Да и полна я еще сил — могу работать. «Тогда вы уволены по статье», — объявили мне. Я отслужила в школе более 40 лет, — вздохнула пожилая женщина.
Школа, подчеркивает она, в тройке лучших по области, их юнармейский отряд «Искра» — самый лучший из областных отрядов, школьники регулярно побеждают на различных олимпиадах. Да и по духовному воспитанию детей их учебное заведение признано первым.
В администрации Новосибирского района корреспонденту НГС объяснили, что сессия и увольнение Мыльниковой не связаны: об увольнении, мол, с директором договаривались давно.
— Была договоренность, что по достижении возраста 75 лет мы будем провожать ее на заслуженный отдых. 75 лет исполняется Тамаре Степановне в сентябре. Уволена она 3 августа, — рассказала руководитель управления образования администрации Новосибирского района Юлия Кузнецова.
После всех этих событий с депутатами встретился глава Новосибирского района Андрей Михайлов. Но официальная повестка встречи не была связана со скандальной сессией.
— Михайлов нам представил своего нового зама, и все приехали составить с нами конструктивный разговор о проблемах вообще. Михайлов обещал исправить ситуацию и в очередной раз составить разговор с нашим главой. Можно сказать, почти на положительной ноте расстались, но каждый остался при своем мнении, — рассказала депутат Зинаида Опрышко.
Все проблемы с главой Станционного совета критически настроенные депутаты описали в жалобах председателю новосибирского Заксобрания Андрею Шимкиву, губернатору Андрею Травникову, полпреду Анатолию Серышеву и главе СК России Александру Бастрыкину. Также губернатору передали письмо с просьбой восстановить в должности директора школы Тамару Мыльникову — его подписали 700 человек.
Позиция защитников главы сельсовета
Депутаты, поставившие положительную оценку работе главы Станционного сельсовета, общаться с журналистом захотели не все. Депутат Сергей Шмендель, по рассказам его коллег, являлся начальником предприятия, ответственного за противопожарную опашку станции Иня-Восточная. Мужчина сослался на занятость и попросил корреспондента НГС перезвонить через час. Через час говорить уже не хотел.
— Я рассказывать ничего не буду, показывать тоже ничего не буду и разговаривать с вами тоже не хочу. Не хочу я беседы никакие проводить. До-сви-до-ни-я, — как-то странно — через О в слове «до свидания» — попрощался Шмендель.
Депутат Александр Хоряков говорил больше, но телефонная связь с ним постоянно прерывалась. В целом его позиция понятна: надо общими усилиями и дальше налаживать жизнь на землях сельсовета.
— Я не могу сказать, что все проекты идут к завершению, но большинство проектов идут уверенно, решаем вопросы. Двигаемся потихоньку, но вперед. Я считаю, что работа удовлетворительная. Если мы будем работать сообща, помогать друг другу, то есть общим коллективом, нацеленным на продуктивную работу, я думаю, всё получится. Потому что глава всё-таки работает два года. Но в большей степени, я считаю, сделано больше хорошего, — изложил народный избранник.
Депутат ставит в заслугу Фаниру Хабибуллину построенную спортивную площадку в поселке Витаминка, отремонтированный Дом спорта и проведение различных спортивных мероприятий. Про ситуацию с водой Хоряков заметил, что «это очень сложный вопрос», который требует огромной работы.
— Эта ведь проблема не только у нас — эта проблема и в других районах области, не так всё это просто. В дальнейшем надо дать возможность человеку работать и совместно решить проблему. Я не считаю, что эта ситуация неразрешимая. Просто нужно время, — объяснил журналисту Хоряков.
Депутат Николай Романов тоже положительно оценил работу главы сельсовета. Правда, сразу же пояснил корреспонденту НГС, что сделал это больше в качестве аванса.
— Я живу в Ленинском, и буквально за два года там осветили весь поселок. Например, лично на моей улице последний раз лампочка горела в 1996 году — сейчас она горит. Водопровод на улице заменен. Работа идет, но есть какие-то нюансы, недочеты, — заметил депутат.
Говоря об острой проблеме с водой и возвращенные в бюджет деньги для бурения скважин, Романов заметил, что его точка зрения совпадает с тем, что говорил в свое время глава сельсовета Хабибуллин: бурить скважины без предварительной геологоразведки — выкинуть деньги на ветер. По информации депутата, разведку не проводили.
И Николай Романов, и Александр Хоряков подтвердили, что их деятельность связана с сотрудничеством с местной администрацией: Романов, например, проводит свет в своем поселке. Но их личная позиция по отношению к главе сельсовета Фаниру Хабибуллину, по их словам, никак от этого не зависит. А депутат Хоряков добавил, что для более продуктивной работы надо всем «чаще встречаться, чаще рассуждать и как-то находить компромиссы». Раздор и раздрай, подчеркнул сибиряк, в коллектив вносить не стоит.
Что говорит сам глава
Глава Станционного сельсовета Фанир Хабибуллин в телефонном разговоре с корреспондентом НГС заверил, что он исполнил бюджет на 100%, поэтому неудовлетворительная оценка его деятельности выглядит после этого странной.
По поводу увольнения Тамары Мыльниковой с поста директора школы заметил, что он абсолютно не в курсе, почему ее работодатель принял такое решение. Это вопрос не главы сельсовета, почеркнул глава сельсовета, а Министерства образования.
К странным визитам замерщиков участков и проверяющих электрические счетчики, объяснил чиновник, он тоже не имеет отношения.
— Мои люди никогда никуда не ходили. Кто-то у кого-то ищет незаконно присвоенные земли — вот такое я слышал. Если у кого-то найдут незаконно присвоенные — шельмец, уходи из депутатов! Я точно не ищу, мне некогда, — весело заверил Фанир Хабибуллин.
В ответ на вопрос о проблеме с водоснабжением и невыполнением программы он пояснил, что деньги ранее не выделялись, а проект по водоснабжению уже почти готов: очень много инстанций и организаций должны были согласовать прохождение водопровода от Новосибирска до станции Мочище.
— Не верьте никому, предыдущий глава ничего не сделал. А мы сейчас добиваем проект водоснабжения из города. Если мы собираемся тащить воду из города на станцию Мочище, есть ли резон 10 миллионов еще на одну скважину дополнительно делать или нет? Проект мы должны получить до 15 сентября, а дальше — уж как пойдет работа, — заключил Фанир Хабибуллин.
Весной 2021 года НГС рассказал о скандале на территории Станционного сельсовета в связи с решением разместить на его землях новые городские кладбища.
Кстати, к мэру Новосибирска вопросов тоже бывает много — и от ответа на них он тоже иногда уходит.