Жители нескольких сёл выступили против новых кладбищ для Новосибирска. Они уже живут возле хвостохранилища и золоотвала

Жители нескольких поселков под Новосибирском выступили против размещения поблизости от них нескольких новых городских кладбищ. По генплану кладбища запланированы на землях, которые сами люди считают зараженными из-за близости к хвостохранилищу НЗХК. Но на общественных слушаниях все жители — поселок за поселком — высказались против этого решения. Местные депутаты также раз за разом голосовали против перевода местных земель в особую категорию, которая, по сути, и разрешала строительство кладбищ. В конце января в голосование активно вмешалась прокуратура Новосибирского района, после чего депутаты поменяли свою позицию. Корреспондент НГС Илья Калинин изучил «кладбищенское дело» и выяснил, что хотят местные жители взамен захоронений и почему внезапно поменяли свою позицию депутаты.
Где запланировали новые городские кладбища
Жители нескольких поселков под Новосибирском выступили против размещения на территории Станционного сельсовета новых городских кладбищ, которые запланированы генпланом. Чтобы этот проект можно было реализовать по закону, соответствующие земельные участки должны быть переведены из разряда сельскохозяйственных в особо охраняемую зону. В начале февраля местные депутаты внесли изменения в местное законодательство, в результате чего на этих землях размещать кладбища можно вполне законно.
Как вспомнил депутат прошлого созыва Михаил Бавыкин, еще в бытность главой администрации Станционного сельсовета Ольги Даниловой, которая сейчас сидит в тюрьме, кладбища на этих землях разметили с нарушениями.
— Эти земли — сельхозназначения, но из-за того, что там рядом много лет находится хранилище НЗХК, они заражены. Там рекультивацию нужно делать и долгие годы ждать. И вот Данилова дала возможность провести это в ПЗЗ (Правила землепользования и застройки. —
Депутат Станционного сельсовета Любовь Щетникова уточнила, что кадастровые работы на шести земельных участках
— Эти участки относились к сельхозземлям. Чтобы вы понимали, они расположены там, где идут радиоактивные хвосты
В 2015 и в 2018 годах в населенных пунктах на территории Станционного сельсовета прошли публичные слушания по генплану. Там же обсуждался и вопрос с кладбищами. Как заметили и Щетникова, и Бавыкин, жители всех населенных пунктов, где проходили слушания, выступили против проекта.
Вблизи территории, где планируют разместить кладбища, находятся поселок Садовый, станция Иня Восточная, садовые общества «Мичуринец» и «Райский сад», которые стоят вплотную к этим участкам, станция Мочище, поселки Витаминка и Ленинский и деревня Новокаменка. Но, несмотря на несогласие жителей, кладбища в генплан включили. Правда, участки эти из земель сельхозназначения в особо охраняемые не перевели, потому что в Станционном сельсовете не было положения об особо охраняемых землях.
Казалось бы, странно сопротивляться размещению кладбищ на территории возле хвостохранилища, но у жителей есть на этот счет свое мнение.
Во-первых, вода во всех этих населенных пунктах берется из скважин, и никто не хочет, чтобы к и так неблагоприятным условиям — захоронениям отходов производства НЗХК и золоотвалу СГК — добавлялась огромная территория для погребений. Очистных сооружений, заметила Щетникова, у них не хватает, и вода в большинстве населенных пунктов идет грязная.
Во-вторых, постоянные погребальные кортежи — планируется, что хоронить сюда повезут со всего Новосибирска — создадут транспортный коллапс на и так загруженных дорожных участках. Ехать похоронным кортежам придется по обычной дороге, со стороны старого пашинского поста ГИБДД и улицы Тайгинской — там едет и общественный транспорт.
— Тут и так всё каждый день по утрам стоит в 8–10-балльных пробках. У нас маршрутные автобусы постоянно задерживаются на час — час двадцать. А расширить Тайгинскую невозможно: там с одной стороны трубы
Кроме того, по мнению Михаила Бавыкина, существует опасность как для работников этих кладбищ, которые подолгу будут находиться на зараженной территории, так и для приезжающих на похороны людей.
Заражена ли эта земля
Как рассказали в ПАО «НЗХК», участок территории Новосибирского завода химконцентратов действительно располагается рядом с участками, планируемыми по генплану под размещение кладбища в Станционном сельсовете.
— При этом с точки зрения воздействия радиационного фактора нахождение на данных участках является безопасным, — говорится в ответе на запрос НГС, подписанном
Как добавили на заводе химконцентратов, в районе расположения хвостохранилища регулярный экологический контроль проводят лаборатория охраны окружающей среды ПАО «НЗХК» (ЛООС), Западно-Сибирское управление мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды и Центр гигиены
— Пункты контроля расположены в том числе и на земельных участках, предназначенных под кладбища (скважины 3, 8ПС, 10ПС, 3Р). Согласно результатам проводимого контроля, рассматриваемые земельные участки не подвержены радиационному воздействию, полученные результаты не превышают допустимых уровней, — прокомментировал Сергей Буймов.
На каких условиях местные жители согласны с кладбищами
Местные жители готовы были согласиться с этим проектом при выполнении властями двух условий: проведение в населенные пункты водопровода и обустройство заезда в сторону кладбищ всё же со стороны федеральной трассы.
— Вы знаете, что нам сказали? Всё это очень дорого. Мы можем единственное что предложить: хоронить вас по льготной цене. А мы же предложили всем просто вместе сложиться и сделать водопровод: ритуальщикам
Как сообщили в ПАО «НЗХК», на общественных слушаниях от завода химконцентратов выступал с докладом начальник отдела — заместитель главного инженера Иван Пильчик. Он рассказал людям об экологическом состоянии земельного участка вблизи Пашинского болота.
— Считаем, что решение вопросов как по размещению новых кладбищ, так и по обеспечению жителей близлежащих населенных пунктов водой надлежащего качества должно выполняться органами власти в соответствии с действующими законодательными актами и санитарно-эпидемиологическими требованиями, — добавил
Местные жители возмущены тем, что рядом с их селами теперь будет не только хвостохранилище НЗХК и золоотвал «Сибэко», но и кладбища.
— Когда мы посчитали наши земли — сколько у нас площадей сельсовета занято чем-то, получилось, что 9% земель занято жильем, а 5,5% с учетом того, что нам нарежут эти кладбища, будет занято свалками и кладбищами. Когда это дело обсуждалось в Минстрое, я заметил: «Уважаемые, если вас не интересует наше мнение, мнение наших жителей, есть встречное предложение: вы нас отселите в Сочи и будете дальше загаживать нашу территорию. Что-то вы себе дома рядом с кладбищами и свалками там не строите». А вообще, насколько я знаю, есть федеральная программа и под эти кладбища выделяются деньги, — рассказал Бавыкин.
Местные депутаты все эти годы держали оборону, отказываясь вносить поправки в местное законодательство, которые позволили бы перевести земли из сельскохозяйственных в особо охраняемые, а потом уже без каких-либо согласований открывать кладбища. С позиции закона постоянно выступала прокуратура Новосибирского района: она указывала на необходимость устранить несоответствие в этом вопросе, возникшее между местными законами и федеральными. Так продолжалось
В начале февраля 2021 года депутаты большинством голосов проголосовали за внесение таких изменений. Как уточнил бывший депутат Бавыкин, власть добилась от депутатов нужного решения с двенадцатой попытки.
Что говорят депутаты, сменившие точку зрения
Корреспондент НГС поговорил с двумя депутатами, которые до последнего момента выступали против изменения в местном законодательстве, дающего возможность менять статус земель и размещать здесь кладбища.
Единоросс Павел Спирин в декабре 2020 года имел одну точку зрения, а в феврале
— Приезжал прокурор и разъяснил, что, согласно закону, мы обязаны проголосовать и внести изменения. Нужно проголосовать, нужно принять это решение... Поправки. [Раньше] против голосовал, потому что это было мое мнение, — пояснил Павел Спирин.
— Мы не голосовали за то, чтобы у нас были кладбища. Мы голосовали за то, чтобы привести наш закон в соответствие с федеральным. У нас эти земли в принципе не были оформлены — ни одно кладбище, которое существует. А то, что касается, что у нас планируется, мы об этом… То есть это сюда не относится. Мы, конечно, знаем, что после этого будут уже тогда и кладбища, может быть, на тех местах организовываться. Вот это уже совершенно другой разговор. Когда это начнется, вполне возможно, мы будем и против. Но [у нас] и рядом другие кладбища. Неужели вы думаете, что грунтовые воды на самом деле размывают эти гробы и это идет к нам? Да у нас воды вообще нет. У нас вода на такой глубине, что мы ее достать не можем. Это всё глупость несусветная, — объяснила депутат от «Единой России» Зинаида Опрышко.
— Если бы мы не внесли изменения, было бы решение суда. Прокуратура обратилась бы в суд, и было бы понуждение депутатов. А решение суда пришлось бы исполнять. Что касается воды. У нас есть кладбища на территории, и они находятся вблизи скважин. Но скважины подразумевают под собой водоочистку. Многие жители обращались, и им был дан ответ, что вода соответствует нормам. Свое же мнение я могу высказать только тогда, когда уже, может быть, перестану быть депутатом, — заметил председатель совета депутатов Станционного сельсовета Евгений Дементьев.
Правда, депутат Опрышко подчеркнула, что проблема грязной воды на территории Станционного сельсовета всё же существует, но независимо от действующих или будущих кладбищ.
Что теперь будет с намеченными кладбищами
Как объясняет депутат Любовь Щетникова, теперь по закону не надо спрашивать одобрения местных жителей, а достаточно собрать специальную комиссию, которая и примет решение: быть кладбищам тут или нет. Женщина убеждена, что это формальность: при желании власть от комиссии сможет добиться нужного решения. А мнение местных жителей уже никого интересовать не будет.
— Кладбища эти уже на генплане нанесены. Как будут в дальнейшем развиваться события, я вам не могу сказать. Со стороны простого населения, понятно, будут неудобства. С выездом на улицу Тайгинскую будут затруднения. Вот эта трасса Новосибирск — Сокур будет, так скажем, загружена постоянно. Потому что мегаполис огромен, в любом случае два-три-четыре-пять похорон в день будут. А с федеральной трассы, с Северного объезда, нельзя сделать съезд. ТУАД (Территориальное управление автомобильных дорог. —
По мнению экс-депутата Михаила Бавыкина, людям остается только отстаивать свои права.
— Местные жители могут теперь только выходить на пикеты и митинги да перекрывать улицы. Но напишите, что я к этому не призываю, — рассмеялся он.
Как добавила Любовь Щетникова, надо дождаться, когда вместо ушедшего с поста по собственному желанию Александра Мыльникова в Станционном сельсовете появится новый глава. После того как они поймут его позицию, будут решать, как со всем этим поступать.
В 2019 году НГС рассказал, как жители станции Мочище добивались от мусорного оператора, чтобы он вывозил мусор: отходы складировались на территории поселка больше месяца.