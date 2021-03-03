Жители нескольких сёл выступили против новых кладбищ для Новосибирска. Они уже живут возле хвостохранилища и золоотвала

Что говорят депутаты, сменившие точку зрения



Корреспондент НГС поговорил с двумя депутатами, которые до последнего момента выступали против изменения в местном законодательстве, дающего возможность менять статус земель и размещать здесь кладбища.



Единоросс Павел Спирин в декабре 2020 года имел одну точку зрения, а в феврале 2021 года проголосовал по-другому. Спирин начал объяснять корреспонденту, что не видел кладбищ в генплане. Правда, как выяснилось чуть позже, генплана депутат тоже не видел.



— Приезжал прокурор и разъяснил, что, согласно закону, мы обязаны проголосовать и внести изменения. Нужно проголосовать, нужно принять это решение... Поправки. [Раньше] против голосовал, потому что это было мое мнение, — пояснил Павел Спирин.



— Мы не голосовали за то, чтобы у нас были кладбища. Мы голосовали за то, чтобы привести наш закон в соответствие с федеральным. У нас эти земли в принципе не были оформлены — ни одно кладбище, которое существует. А то, что касается, что у нас планируется, мы об этом… То есть это сюда не относится. Мы, конечно, знаем, что после этого будут уже тогда и кладбища, может быть, на тех местах организовываться. Вот это уже совершенно другой разговор. Когда это начнется, вполне возможно, мы будем и против. Но [у нас] и рядом другие кладбища. Неужели вы думаете, что грунтовые воды на самом деле размывают эти гробы и это идет к нам? Да у нас воды вообще нет. У нас вода на такой глубине, что мы ее достать не можем. Это всё глупость несусветная, — объяснила депутат от «Единой России» Зинаида Опрышко.



— Если бы мы не внесли изменения, было бы решение суда. Прокуратура обратилась бы в суд, и было бы понуждение депутатов. А решение суда пришлось бы исполнять. Что касается воды. У нас есть кладбища на территории, и они находятся вблизи скважин. Но скважины подразумевают под собой водоочистку. Многие жители обращались, и им был дан ответ, что вода соответствует нормам. Свое же мнение я могу высказать только тогда, когда уже, может быть, перестану быть депутатом, — заметил председатель совета депутатов Станционного сельсовета Евгений Дементьев.



Правда, депутат Опрышко подчеркнула, что проблема грязной воды на территории Станционного сельсовета всё же существует, но независимо от действующих или будущих кладбищ.



Что теперь будет с намеченными кладбищами



Как объясняет депутат Любовь Щетникова, теперь по закону не надо спрашивать одобрения местных жителей, а достаточно собрать специальную комиссию, которая и примет решение: быть кладбищам тут или нет. Женщина убеждена, что это формальность: при желании власть от комиссии сможет добиться нужного решения. А мнение местных жителей уже никого интересовать не будет.



— Кладбища эти уже на генплане нанесены. Как будут в дальнейшем развиваться события, я вам не могу сказать. Со стороны простого населения, понятно, будут неудобства. С выездом на улицу Тайгинскую будут затруднения. Вот эта трасса Новосибирск — Сокур будет, так скажем, загружена постоянно. Потому что мегаполис огромен, в любом случае два-три-четыре-пять похорон в день будут. А с федеральной трассы, с Северного объезда, нельзя сделать съезд. ТУАД (Территориальное управление автомобильных дорог. — Прим. ред. ) не дал разрешение, — рассказал корреспонденту НГС глава Станционного сельсовета Александр Мыльников, в феврале ушедший в отпуск с дальнейшим увольнением.



По мнению экс-депутата Михаила Бавыкина, людям остается только отстаивать свои права.



— Местные жители могут теперь только выходить на пикеты и митинги да перекрывать улицы. Но напишите, что я к этому не призываю, — рассмеялся он.



Как добавила Любовь Щетникова, надо дождаться, когда вместо ушедшего с поста по собственному желанию Александра Мыльникова в Станционном сельсовете появится новый глава. После того как они поймут его позицию, будут решать, как со всем этим поступать.



В 2019 году НГС рассказал, как жители станции Мочище добивались от мусорного оператора, чтобы он вывозил мусор: отходы складировались на территории поселка больше месяца.

