«Ни Слуцкий, ни Путин не могут запретить мне». Лидера ЛДПР из Бердска отчитали за оскорбления в соцсетях
В происходящее был вынужден вмешаться глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий
Жительница города Бердска пожаловалась на хамство со стороны лидера городского отделения ЛДПР Игоря Горобца. По словам женщины, партиец называет местных активистов городскими сумасшедшими, переходя при этом на оскорбительную лексику. Жалобу горожанка направила в Москву, после чего в дело вмешался глава ЛДПР Леонид Слуцкий, сообщив, что с коллегой проведена «разъяснительная работа». Сам Горобец не считает, что нарушил устав партии, и заявил о провокациях со стороны «пятой колонны». Корреспондент НГС выслушал обе стороны конфликта.
«Разъяснительная работа»
Жительница Бердска Светлана Рябоконь пожаловалась на оскорбления в социальных сетях от координатора городской ячейки ЛДПР Игоря Горобца. Она обратила внимание лидера партии Леонида Слуцкого на неподобающее депутату поведение.
— Очень давно господин Горобец по-хамски относится к бердским общественникам: ко мне, к Наталье Слесаревой (экс-кандидат в мэры Бердска. — Прим. ред.), к Александру Жданову, к действующему депутату Беловой. Называет нас городскими сумасшедшими, прочит место в психушке, выражается и жестче. Он унижает наше человеческое достоинство своими постами и комментариями со своей страницы во «ВКонтакте». Последнее его высказывание в адрес Жданова было выражено в такой форме, что я решила пожаловаться на него в центральный аппарат ЛДПР: всё-таки Горобец — не рядовой пользователь, а координатор партии в нашем городе, — объяснила суть конфликта Светлана Рябоконь.
Рябоконь приложила к своим жалобам в региональное отделение ЛДПР и центральный аппарат партии скриншоты оскорбительных комментариев Горобца. Из областного отделения ответа она не дождалась, но получила письмо от действующего председателя ЛДПР Леонида Слуцкого.
— Сообщаю, что с координатором Бердского городского отделения ЛДПР Гороб
Леонид Слуцкий — депутат Госдумы с 2000 года. Его избрали главой ЛДПР в середине мая 2022 года, до этого он месяц временно исполнял обязанности бессменного лидера фракции Владимира Жириновского, который скончался в апреле. В марте 2018 года ряд российских журналисток обвинили Леонида Слуцкого в домогательствах. Комиссия Госдумы по этике нарушений в действиях Слуцкого не нашла. Слуцкий обвинения отвергал, назвав их «заказухой» и «низкопробной провокацией».
Позиция Горобца
Игорь Горобец согласился прокомментировать НГС конфликт с общественниками и в первую очередь обратил внимание на то, что в жалобе Светланы Рябоконь приводятся примеры комментариев в отношении бердского активиста Александра Жданова.
— Я не получал претензий от самого Жданова. Кто такая эта Рябоконь? Адвокат? Представьте, мне не понравится ваш стиль общения с другим человеком и я подам на вас жалобу! Абсурдно же! Не понимаю, причем здесь вообще партийная привязка! — заявил Горобец.
По словам политика, он ведет социальные сети от своего имени, не подчеркивая партийную принадлежность.
— Устав партии я не нарушаю. Я не использую бренд ЛДПР, не указываю в профиле свою должность. У нас со Ждановым чисто гражданско-правовые отношения. То же самое я объяснил и руководству партии. Ни устав партии, ни Слуцкий, ни Путин не могут запретить мне высказывать свою гражданскую позицию! — возмутился парламентарий.
Политик согласился объяснить НГС свой стиль общения с бердскими активистами.
— Рябоконь — это типичный представитель «пятой колонны», она на подхвате у так называемой «Коалиции Новосибирск 2020». Эта коалиция имеет на меня зуб за результаты выборов в Бердске, где не прошли их кандидаты. Так что вы поосторожней, сейчас не те времена, чтобы заступаться за таких людей. Я в политике уже 30 лет, знаю, о чем говорю, это происки «пятой колонны», — продолжил Игорь Петрович.
Горобец назвал себя настоящим патриотом Родины с советским воспитанием и закалкой. По его мнению, Рябоконь, Слесарева и Жданов в своей общественной деятельности не несут никакой пользы городу.
— Тот же Жданов ходит по городу, увидит где-то люк открыт: пишет пост, тыкает носом администрацию, мол, у нас в Бердске всё плохо. Я, когда вижу какой-то беспорядок, тоже делаю фото, но не ради публикации: отправляю, кому следует, всё приводят в соответствие. А их действия — дешевый пиар, — считает Горобец.
По словам Горобца, за работу на благо бердчан в последние 16 лет он примерно раз в две недели получает различные благодарственные письма. Также он указал, что стоял у истоков создания Бердской общественной палаты и начинал отправлять гуманитарную помощь в Донбасс еще в 2014 году.
— Понимаете разницу между ними и мной? Пусть себя в деле покажут, прежде чем кого-то носом тыкать! — этими словами закончил разговор Горобец.
В апреле наши коллеги вели онлайн-репортаж с церемонии прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.