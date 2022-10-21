«Ни Слуцкий, ни Путин не могут запретить мне». Лидера ЛДПР из Бердска отчитали за оскорбления в соцсетях

«Разъяснительная работа»

Жительница Бердска Светлана Рябоконь пожаловалась на оскорбления в социальных сетях от координатора городской ячейки ЛДПР Игоря Горобца. Она обратила внимание лидера партии Леонида Слуцкого на неподобающее депутату поведение.

— Очень давно господин Горобец по-хамски относится к бердским общественникам: ко мне, к Наталье Слесаревой (экс-кандидат в мэры Бердска. — Прим. ред.), к Александру Жданову, к действующему депутату Беловой. Называет нас городскими сумасшедшими, прочит место в психушке, выражается и жестче. Он унижает наше человеческое достоинство своими постами и комментариями со своей страницы во «ВКонтакте». Последнее его высказывание в адрес Жданова было выражено в такой форме, что я решила пожаловаться на него в центральный аппарат ЛДПР: всё-таки Горобец — не рядовой пользователь, а координатор партии в нашем городе, — объяснила суть конфликта Светлана Рябоконь.