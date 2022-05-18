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Умер Владимир Жириновский

В думской фракции ЛДПР после смерти Жириновского избрали нового лидера

Бессменный глава партии скончался в начале апреля

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После смерти Владимира Жириновского Леонид Слуцкий некоторое время исполнял обязанности главы партии

После смерти Владимира Жириновского Леонид Слуцкий некоторое время исполнял обязанности главы партии

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На заседании фракции ЛДПР в Госдуме избрали нового руководителя — Леонида Слуцкого. Ранее его назначили исполняющим обязанности главы ЛДПР после смерти прежнего лидера — Владимира Жириновского, это было сделано на время траурных мероприятий. Главу же самой партии будут выбирать 27 мая на внеочередном съезде ЛДПР.

Леонид Слуцкий родился 4 января 1968 года, стал депутатом Государственной думы 19 сентября 2021 года. Является председателем комитета по международным делам, доктором экономических наук.

Прежний бессменный лидер партии и фракции в Думе Владимир Жириновский скончался 6 апреля после продолжительной болезни. Политика похоронили на Новодевичьем кладбище, проститься с ним пришли тысячи людей, в том числе президент России Владимир Путин. 17 мая Госдума приняла проект постановления о досрочном прекращении полномочий Владимира Жириновского.

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