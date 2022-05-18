В думской фракции ЛДПР после смерти Жириновского избрали нового лидера
Бессменный глава партии скончался в начале апреля
На заседании фракции ЛДПР в Госдуме избрали нового руководителя — Леонида Слуцкого. Ранее его назначили исполняющим обязанности главы ЛДПР после смерти прежнего лидера — Владимира Жириновского, это было сделано на время траурных мероприятий. Главу же самой партии будут выбирать 27 мая на внеочередном съезде ЛДПР.
Леонид Слуцкий родился 4 января 1968 года, стал депутатом Государственной думы 19 сентября 2021 года. Является председателем комитета по международным делам, доктором экономических наук.
Прежний бессменный лидер партии и фракции в Думе Владимир Жириновский скончался 6 апреля после продолжительной болезни. Политика похоронили на Новодевичьем кладбище, проститься с ним пришли тысячи людей, в том числе президент России Владимир Путин. 17 мая Госдума приняла проект постановления о досрочном прекращении полномочий Владимира Жириновского.