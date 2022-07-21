Лавров сказал, что географические задачи спецоперации расширились. Что это значит?

Министерство иностранных дел не видит смысла в переговорах

Глава МИД РФ Сергей Лавров сегодня дал интервью главреду RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарите Симоньян. Он ответил на ряд вопросов о международных отношениях России, в том числе — о перспективе проведения мирных переговоров с Украиной.

— В нынешней ситуации никакого смысла это не имеет, — заявил Лавров.

Он сказал, что первые раунды мирных переговоров, которые состоялись весной, «выявили отсутствие у украинской стороны желания что-либо серьезно обсуждать».