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Путин и Байден провели двухчасовые переговоры

На этот раз президенты встречались в онлайне

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На этот раз Путин и Байден общались по видео

На этот раз Путин и Байден общались по видео

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Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры. На этот раз лидеры России и США встречались дистанционно, по видеосвязи — Байден находился в Белом доме в Вашингтоне, а Путин — в своей резиденции в Сочи. Президенты проговорили чуть больше двух часов, прессе показали лишь первые кадры встречи, где политики приветствовали друг друга.

Президенты планировали обсудить ситуацию вокруг Украины и продвижение НАТО на восток, стратегическую стабильность, двусторонние вопросы, а также темы региональной безопасности, в том числе обстановку в Афганистане, сообщал ТАСС.

Впервые Путин и Байден встретились в июне в Женеве, президенты лично пообщались о милитаризации Арктики, украинском вопросе и заключенном оппозиционере Алексее Навальном. До этого они еще три раза общались по телефону.

На расширенном заседании коллегии МИД РФ в ноябре Путин отметил, что июньская встреча приоткрыла «некоторые возможности для диалога и постепенного выравнивания, выправления отношений», и «важно, чтобы обе стороны последовательно развивали достигнутые договоренности». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что прорывов от этой беседы Кремль не ждет. Отметим, что Запад обвиняет Россию в планировании вторжения на Украину и обсуждает возможность введения новых санкций. Российские дипломаты эти претензии опровергают.

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Владимир ПутинКремльСШАДжо Байден
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