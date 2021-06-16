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Путин встречается с Байденом в Женеве

Следим за переговорами двух лидеров в режиме онлайн

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Об этой встрече говорили с начала года, и вот сегодня она состоится: президент России Владимир Путин проведет переговоры с лидером США Джо Байденом. Самолет кремлевского пула приземлился в Женеве. В этой трансляции мы собираем все новости об этой встрече.

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За несколько дней до встречи с президентом США Владимир Путин дал интервью телеканалу NBC, в котором рассказал о текущих русско-американских отношениях. В том числе он отметил, что скандальное интервью американского лидера (в котором Байден утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он Путина убийцей) не удивило его.

— За время работы на должности я привык к атакам со всех сторон и из самых разных областей под разными предлогами, причинами, разного калибра и жестокости, и меня это не удивляет», — сказал Путин.

Также он заявил, что двусторонние отношения стран ухудшились до самого низкого уровня за последние годы.

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Встреча Путина и Байдена начнется через полчаса.

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Владимир Путин приехал на виллу Ла Гранж.

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Корреспондент «Фонтанки» рассказывает, как Женева усилила меры безопасности перед встречей политических лидеров: набережные плотно перекрыты, подъезд к парку Ла Гранж, где будут проходить переговоры Путина и Байдена, перегородил грузовик.

На входе в медиацентр, который расположился напротив места встречи, всех заставляют снимать ремни и прочие «звенящие» предметы.

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Тем временем на виллу, где пройдет саммит Россия — США прибыл президент Швейцарии.

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Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий песков заявлял, что у России много вопросов к США по двусторонним отношениям. Разговор Путина и Байдена будет не из простых, считает Песков.

Саммит РФ — США в Женеве не может стать историческим, прорывов не будет, но сам факт встречи — достижение, добавил пресс-секретарь президента.

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Владимир ПутинСШАсаммитЖеневаДжо Байден
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