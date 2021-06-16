Путин встречается с Байденом в Женеве

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За несколько дней до встречи с президентом США Владимир Путин дал интервью телеканалу NBC, в котором рассказал о текущих русско-американских отношениях. В том числе он отметил, что скандальное интервью американского лидера (в котором Байден утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он Путина убийцей) не удивило его.
— За время работы на должности я привык к атакам со всех сторон и из самых разных областей под разными предлогами, причинами, разного калибра и жестокости, и меня это не удивляет», — сказал Путин.
Также он заявил, что двусторонние отношения стран ухудшились до самого низкого уровня за последние годы.
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Встреча Путина и Байдена начнется через полчаса.
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Владимир Путин приехал на виллу Ла Гранж.
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Корреспондент «Фонтанки» рассказывает, как Женева усилила меры безопасности перед встречей политических лидеров: набережные плотно перекрыты, подъезд к парку Ла Гранж, где будут проходить переговоры Путина и Байдена, перегородил грузовик.
На входе в медиацентр, который расположился напротив места встречи, всех заставляют снимать ремни и прочие «звенящие» предметы.
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Тем временем на виллу, где пройдет саммит Россия — США прибыл президент Швейцарии.
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Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий песков заявлял, что у России много вопросов к США по двусторонним отношениям. Разговор Путина и Байдена будет не из простых, считает Песков.
Саммит РФ — США в Женеве не может стать историческим, прорывов не будет, но сам факт встречи — достижение, добавил пресс-секретарь президента.
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