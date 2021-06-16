Путин встречается с Байденом в Женеве

За несколько дней до встречи с президентом США Владимир Путин дал интервью телеканалу NBC, в котором рассказал о текущих русско-американских отношениях. В том числе он отметил, что скандальное интервью американского лидера (в котором Байден утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он Путина убийцей) не удивило его.

— За время работы на должности я привык к атакам со всех сторон и из самых разных областей под разными предлогами, причинами, разного калибра и жестокости, и меня это не удивляет», — сказал Путин.



Также он заявил, что двусторонние отношения стран ухудшились до самого низкого уровня за последние годы.