Где сейчас живет уехавший из России Сергей Бойко? Отвечает сам депутат

Вечером в среду, 1 декабря, независимый депутат новосибирского горсовета, в прошлом глава новосибирского штаба Алексея Навального* Сергей Бойко в прямом эфире на личном ютьюб-канале рассказал, куда именно он с семьей уехал из России из-за опасений об уголовном преследовании по политическим мотивам.
— Я на самом деле в Афинах. Есть такой город, — сообщил Сергей Бойко, не уточнив, как там устроился.
О том, что депутат не собирается возвращаться из зарубежной командировки, он заявил 25 ноября, связав это решение с делом бывшей главы уфимского штаба Навального* Лилии Чанышевой. Ее отправили в СИЗО 10 ноября. На суде следователь объяснил свое ходатайство арестовать Чанышеву тем, что у центра «Э» есть информация о планах активистки «избежать уголовной ответственности» и «скрытно покинуть территорию Российской Федерации через страны ближнего зарубежья», передавал «КоммерсантЪ».
— На прошлой неделе у меня заканчивался контракт, и я должен был вернуться домой из командировки в Новосибирск. Но есть нюанс. В материалах дела Лилии Чанышевой достаточно поменять Уфу на Новосибирск, и всё остальное слово в слово подходит, чтобы обеспечить мне регулярные свидания с семьей по расписанию, — писал политик.
После НГС брал интервью у депутата, где он подробно рассказал о причинах, которые заставили его уехать из России и планах на будущее.
* Штабы оппозиционного политика Алексея Навального признаны российским судом иностранными агентами и экстремистскими организациями, их деятельность запрещена. По закону мы обязаны это указать.