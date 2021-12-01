Где сейчас живет уехавший из России Сергей Бойко? Отвечает сам депутат

Вечером в среду, 1 декабря, независимый депутат новосибирского горсовета, в прошлом глава новосибирского штаба Алексея Навального* Сергей Бойко в прямом эфире на личном ютьюб-канале рассказал, куда именно он с семьей уехал из России из-за опасений об уголовном преследовании по политическим мотивам.



— Я на самом деле в Афинах. Есть такой город, — сообщил Сергей Бойко, не уточнив, как там устроился.

О том, что депутат не собирается возвращаться из зарубежной командировки, он заявил 25 ноября, связав это решение с делом бывшей главы уфимского штаба Навального* Лилии Чанышевой. Ее отправили в СИЗО 10 ноября. На суде следователь объяснил свое ходатайство арестовать Чанышеву тем, что у центра «Э» есть информация о планах активистки «избежать уголовной ответственности» и «скрытно покинуть территорию Российской Федерации через страны ближнего зарубежья», передавал «КоммерсантЪ».