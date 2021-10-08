От Вассермана до Милонова: кто из знаменитостей будет сочинять законы в новой Госдуме

Для публициста, телеведущего и просто эрудита в серой безрукавке с карманами победа на выборах в Госдуму — далеко не первый шаг в политической карьере. Еще в 90-х Анатолий Вассерман баллотировался в Верховную Раду Украины, но проиграл выборы. В 2016 году, после получения российского гражданства, собирался в Госдуму от партии «Справедливая Россия», но стал вторым. Одержать победу получилось в этом году: с результатом 33,66% самовыдвиженец Вассерман обошел коммуниста Сергея Обухова.

Говоря о своих думских планах, Вассерман изъявил желание войти в Комитет по образованию и науке, но остальные предвыборные обещания с наукой и знаниями мало сходятся. В частности, он заявлял, что в парламенте хочет добиваться признания пропаганды «парниковой теории» мошенничеством, а также преследования «рекламистов» этой теории, среди которых назвал президента США Джо Байдена. Кроме того, Вассерман намерен заняться вопросами легализации вооруженной гражданской самообороны.

— Я выступаю за введение огнестрельного оружия в свободную продажу, — говорил Вассерман на молодежном форуме «Территория смыслов». — Статистка показывает, что в странах, где вводятся аналогичные законы, насильственная преступность после этого падает заметно быстрее. Но важно не просто дать оружие, важнее обучить людей самообороне. А это не только умение быстро хватать оружие и точно стрелять.