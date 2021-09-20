Кого выбирали в НСО? Смотрим на одной картинке, как распределились голоса избирателей

В Новосибирской области на выборы пришли более 800 тысяч человек
С 17 по 19 сентября новосибирцы, как и жители всей России, отдавали свои голоса на выборах в Госдуму. Сегодня, 20 сентября, во время оперативного совещания в правительстве НСО глава избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо назвала предварительные результаты (окончательными они станут после того, как будет озвучена статистика Центральной избирательной комиссии).
НГС сделал инфографику, где на одной картинке можно посмотреть, как распределились голоса жителей области.
В голосовании в НСО приняли участие 815 тысяч 803 избирателя, таким образом явка составила 37,74%. Голоса по федеральным спискам кандидатов распределились следующим образом: «Единая Россия» — 35,25%, КПРФ — 25,86%, ЛДПР — 9,61%, «Новые люди» — 8,71%, «Справедливая Россия» — 6,94%. Это все партии, которые набрали более 5% голосов.
По одномандатному округу № 135 наибольшее количество голосов набрал Олег Иванинский — 31,29%, второй результат у Андрея Жирнова — 24,76%. На округе № 136 первое место получил Дмитрий Савельев — 40,71%, второе — Ренат Сулейманов — 19,82%. На 137-м округе большинство голосов отдали за Александра Аксененко — 29,57%, за ним следует Виталий Новоселов с 24,79%. По округу № 138 первое место занял Виктор Игнатов, за которого проголосовали 35,88% избирателей, второе — Роман Яковлев, получивший 28,31%.
О том, как проходили выборы 19 сентября, вы можете почитать в нашем онлайн-репортаже.
Фотокорреспондент НГС побывал на одном из избирательных участков, где сегодня вечером кропотливо подсчитывали голоса, — 10 кадров с ответственного мероприятия.