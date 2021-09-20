Кого выбирали в НСО? Смотрим на одной картинке, как распределились голоса избирателей

С 17 по 19 сентября новосибирцы, как и жители всей России, отдавали свои голоса на выборах в Госдуму. Сегодня, 20 сентября, во время оперативного совещания в правительстве НСО глава избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо назвала предварительные результаты (окончательными они станут после того, как будет озвучена статистика Центральной избирательной комиссии).

НГС сделал инфографику, где на одной картинке можно посмотреть, как распределились голоса жителей области.

В голосовании в НСО приняли участие 815 тысяч 803 избирателя, таким образом явка составила 37,74%. Голоса по федеральным спискам кандидатов распределились следующим образом: «Единая Россия» — 35,25%, КПРФ — 25,86%, ЛДПР — 9,61%, «Новые люди» — 8,71%, «Справедливая Россия» — 6,94%. Это все партии, которые набрали более 5% голосов.