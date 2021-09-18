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В Новосибирской области полиция задержала кандидата в Госдуму от КПРФ Андрея Жирнова

Сейчас политик находится в отделении полиции Куйбышевского района

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Кандидата в Госдуму от КПРФ Андрея Жирнова доставили в Куйбышевский отдел полиции

Кандидата в Госдуму от КПРФ Андрея Жирнова доставили в Куйбышевский отдел полиции

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Кандидата в Госдуму от КПРФ Андрея Жирнова задержали в НСО

Сегодня, 18 сентября, в Куйбышеве Новосибирской области сотрудниками полиции был задержан кандидат в Госдуму от КПРФ Андрей Жирнов. Инцидент произошел, когда политик планировал объехать избирательные участки в Куйбышеве. Все началось, когда полиция остановила автомобиль, пассажиром которого был Жирнов, чтобы проверить документы у водителя, — говорится в сообщении на официальном сайте КПРФ.

— Полицейский сказал: «Нам приказали вас задержать». Подъехало начальство, начало спрашивать — почему машина занимается агитационными мероприятиями, — рассказал Андрей Жирнов товарищам по партии.

Политик предполагает, что его задержание формально может быть связано с предыдущим инцидентом во время встречи с жителями Куйбышева

Экс-депутат Новосибирского заксобрания Андрей Жирнов баллотируется по Новосибирскому округу (№ 135).

Сейчас в отделение полиции приехали руководители местного отделения КПРФ — депутаты райсовета Сергей Зарембо и Оксана Шурышева.

На момент публикации редакции НГС не удалось пообщаться с Андреем Жирновым — его телефон выключен.

На момент публикации пресс-служба ГУ МВД РФ по Новосибирской области не смогла прокомментировать задержание Андрея Жирнова.

В первый день выборов в Госдуму, 17 сентября, в Кировском районе Новосибирска на избирательном участке в школе № 41 на улице Зорге умерла женщина. Прибывшей на место бригаде скорой помощи не удалось спасти пенсионерку — у нее не выдержало сердце.

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КПРФвыборызадержаниеполиция
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