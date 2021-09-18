В Новосибирской области полиция задержала кандидата в Госдуму от КПРФ Андрея Жирнова

Сегодня, 18 сентября, в Куйбышеве Новосибирской области сотрудниками полиции был задержан кандидат в Госдуму от КПРФ Андрей Жирнов. Инцидент произошел, когда политик планировал объехать избирательные участки в Куйбышеве. Все началось, когда полиция остановила автомобиль, пассажиром которого был Жирнов, чтобы проверить документы у водителя, — говорится в сообщении на официальном сайте КПРФ.



— Полицейский сказал: «Нам приказали вас задержать». Подъехало начальство, начало спрашивать — почему машина занимается агитационными мероприятиями, — рассказал Андрей Жирнов товарищам по партии.

