В Новосибирской области полиция задержала кандидата в Госдуму от КПРФ Андрея Жирнова

Кандидата в Госдуму от КПРФ Андрея Жирнова задержали в НСО
Сегодня, 18 сентября, в Куйбышеве Новосибирской области сотрудниками полиции был задержан кандидат в Госдуму от КПРФ Андрей Жирнов. Инцидент произошел, когда политик планировал объехать избирательные участки в Куйбышеве. Все началось, когда полиция остановила автомобиль, пассажиром которого был Жирнов, чтобы проверить документы у водителя, — говорится в сообщении на официальном сайте КПРФ.
— Полицейский сказал: «Нам приказали вас задержать». Подъехало начальство, начало спрашивать — почему машина занимается агитационными мероприятиями, — рассказал Андрей Жирнов товарищам по партии.
Политик предполагает, что его задержание формально может быть связано с предыдущим инцидентом во время встречи с жителями Куйбышева
Экс-депутат Новосибирского заксобрания Андрей Жирнов баллотируется по Новосибирскому округу (№ 135).
Сейчас в отделение полиции приехали руководители местного отделения КПРФ — депутаты райсовета Сергей Зарембо и Оксана Шурышева.
На момент публикации редакции НГС не удалось пообщаться с Андреем Жирновым — его телефон выключен.
На момент публикации пресс-служба ГУ МВД РФ по Новосибирской области не смогла прокомментировать задержание Андрея Жирнова.
В первый день выборов в Госдуму, 17 сентября, в Кировском районе Новосибирска на избирательном участке в школе № 41 на улице Зорге умерла женщина. Прибывшей на место бригаде скорой помощи не удалось спасти пенсионерку — у нее не выдержало сердце.