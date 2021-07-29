29 июля четверг
СЕЙЧАС +20°С
Пробки 2/10
usd 73.61
eur 86.92
Тема дняКак мы покупали машину за наличку. Эксперимент

Все новости

Все новости

Андрей Травников рассказал о своих планах на отпуск

Губернатор считает, что зимой отдыхать лучше, чем летом

1 405
58Обсудить

Поделиться

Андрей Травников называет зиму своим самым любимым временем года

Андрей Травников называет зиму своим самым любимым временем года

Поделиться

Губернатор Новосибирской области рассказал, когда собирается в отпуск

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников не планирует в ближайшее время уходить в отпуск. Об этом глава региона заявил в ходе программы «Губернатор Live» на телеканале ОТС.

— Честно скажу, раньше я любил ездить сам за рулем. Мы с семьей объездили значительную часть нашей страны, европейскую часть. Сейчас нет такой возможности. Сейчас и отпуск урывками, и до осени, пока мы не поймем, как начнется осень, будет ли четвертая волна, наверное, я не буду уходить в отпуск, максимум, может быть, зимой. Опять же, это мое самое любимое время года. В связи с тем, что я родился на севере, по мне, лучше зимой теплее одеться, чем летом париться. Жару не люблю.

Глава региона привился от коронавируса в апреле. Мы писали, какую вакцину он выбрал.

1 февраля губернатору НСО исполнилось 50 лет. К его юбилею мы подготовили тест на знание фактов из его жизни. Некоторые вас удивят. Также в феврале Путин наградил Травникова орденом Дружбы.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Андрей Травниковотпуск
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...