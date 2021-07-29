Андрей Травников рассказал о своих планах на отпуск

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников не планирует в ближайшее время уходить в отпуск. Об этом глава региона заявил в ходе программы «Губернатор Live» на телеканале ОТС.

— Честно скажу, раньше я любил ездить сам за рулем. Мы с семьей объездили значительную часть нашей страны, европейскую часть. Сейчас нет такой возможности. Сейчас и отпуск урывками, и до осени, пока мы не поймем, как начнется осень, будет ли четвертая волна, наверное, я не буду уходить в отпуск, максимум, может быть, зимой. Опять же, это мое самое любимое время года. В связи с тем, что я родился на севере, по мне, лучше зимой теплее одеться, чем летом париться. Жару не люблю.