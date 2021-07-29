Андрей Травников рассказал о своих планах на отпуск

Губернатор Новосибирской области рассказал, когда собирается в отпуск
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников не планирует в ближайшее время уходить в отпуск. Об этом глава региона заявил в ходе программы «Губернатор Live» на телеканале ОТС.
— Честно скажу, раньше я любил ездить сам за рулем. Мы с семьей объездили значительную часть нашей страны, европейскую часть. Сейчас нет такой возможности. Сейчас и отпуск урывками, и до осени, пока мы не поймем, как начнется осень, будет ли четвертая волна, наверное, я не буду уходить в отпуск, максимум, может быть, зимой. Опять же, это мое самое любимое время года. В связи с тем, что я родился на севере, по мне, лучше зимой теплее одеться, чем летом париться. Жару не люблю.
Глава региона привился от коронавируса в апреле. Мы писали, какую вакцину он выбрал.
1 февраля губернатору НСО исполнилось 50 лет. К его юбилею мы подготовили тест на знание фактов из его жизни. Некоторые вас удивят. Также в феврале Путин наградил Травникова орденом Дружбы.