За что на губернатора заводили дело, что он публикует в «Инстаграм» и сколько зарабатывает. Тест к юбилею Андрея Травникова

НГС подготовил тест ко дню рождения губернатора Новосибирской области
Сегодня,
Ранее НГС подготовил тест ко дню рождения мэра Новосибирска Анатолия Локтя. Проверьте, как хорошо вы знаете биографию главы города.
Ему исполнилось 50 лет
НГС подготовил тест ко дню рождения губернатора Новосибирской области
Сегодня,
Ранее НГС подготовил тест ко дню рождения мэра Новосибирска Анатолия Локтя. Проверьте, как хорошо вы знаете биографию главы города.
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