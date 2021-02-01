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За что на губернатора заводили дело, что он публикует в «Инстаграм» и сколько зарабатывает. Тест к юбилею Андрея Травникова

Ему исполнилось 50 лет

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Что вы знаете о губернаторе?

Что вы знаете о губернаторе?

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НГС подготовил тест ко дню рождения губернатора Новосибирской области

Сегодня, 1 февраля, губернатору Новосибирской области Андрею Травникову исполнилось 50 лет. В день юбилея НГС решил проверить, хорошо ли вы помните биографию главы региона и его самые неожиданные цитаты, которые удивляли редакцию и читателей. Чтобы это узнать, ответьте всего на 10 вопросов.

Ранее НГС подготовил тест ко дню рождения мэра Новосибирска Анатолия Локтя. Проверьте, как хорошо вы знаете биографию главы города.

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Андрей Травниковгубернатордень рождения
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