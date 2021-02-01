За что на губернатора заводили дело, что он публикует в «Инстаграм» и сколько зарабатывает. Тест к юбилею Андрея Травникова

Сегодня, 1 февраля , губернатору Новосибирской области Андрею Травникову исполнилось 50 лет . В день юбилея НГС решил проверить, хорошо ли вы помните биографию главы региона и его самые неожиданные цитаты, которые удивляли редакцию и читателей. Чтобы это узнать, ответьте всего на 10 вопросов .