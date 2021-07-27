ЦИК не пустила на выборы в Госдуму экс-футболиста сборной России

Федеральный список возглавили сам Журавлев, певица Татьяна Буланова и герой России Андрей Богатов, который весной 2016 года был тяжело ранен под Пальмирой, лишился во время боя руки, но продолжил руководить подразделением.

Напомним, выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября.