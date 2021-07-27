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ЦИК не пустила на выборы в Госдуму экс-футболиста сборной России

В сведениях о себе Дмитрий Булыкин забыл указать иностранные активы

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В национальной сборной нападающий пробыл до 2004 года. До апреля 2021 года представлял ФК «Локомотив»

В национальной сборной нападающий пробыл до 2004 года. До апреля 2021 года представлял ФК «Локомотив»

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Центральная избирательная комиссия сегодня зарегистрировала кандидатов на выборы в Госдуму от партии «Родина». Футболист Дмитрий Булыкин в список партии не попал. Как пояснили в ЦИК, экс-нападающий сборной России не указал наличие зарубежных финансовых активов. Он и еще трое человек, которые пытались скрыть судимость, были исключены из списков партии.

В «Родине» уже прокомментировали инцидент.

— ЦИК РФ по очень спорным и сомнительным основаниям принял решение исключить из списка нашего товарища, мастера спорта России по футболу Дмитрия Булыкина. Мы категорически не согласны с этим решением и будем добиваться его отмены в суде — заявил председатель партии Алексей Журавлев.

Федеральный список возглавили сам Журавлев, певица Татьяна Буланова и герой России Андрей Богатов, который весной 2016 года был тяжело ранен под Пальмирой, лишился во время боя руки, но продолжил руководить подразделением.

Напомним, выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября.

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Госдума РФкандидаты в депутатыЦИК РФвыборы в Госдуму — 2021Дмитрий Булыкин
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