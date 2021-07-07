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Партия пенсионеров подала документы на выборы в Госдуму

Таким образом, уже семь партий представили документы в Центризбирком

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Своих кандидатов партии должны выдвинуть на съездах до 12 июля

Своих кандидатов партии должны выдвинуть на съездах до 12 июля

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Представители Партии пенсионеров предоставили в ЦИК документы, необходимые для заверения федерального списка кандидатов на выборы в Госдуму.

— Партия очень долго готовилась к этим выборам. И в течение полугода мы очень тщательно подбирали тех людей, которые будут достойно представлять Партию пенсионеров на предстоящих выборах, — заявил председатель центрального совета партии Владимир Бураков.

По его словам, собраны документы на 314 кандидатов, выдвинутых по 36 региональным округам, и 195 кандидатов по одномандатным округам.

Партия пенсионеров стала седьмой из тех, кто подал документы в избирком. В этом списке уже ЛДПР, «Коммунисты России», «Родина», «Справедливая Россия — За правду», КПРФ и «Единая Россия». Своих кандидатов все партии должны выдвинуть до 12 июля и до 13 июля подать документы в ЦИК. На заверение списков у Центризбиркома есть семь дней. Затем партии должны предоставить в ЦИК документы, необходимые для регистрации федерального списка кандидатов, одномандатники подают документы для регистрации в комиссии своего одномандатного округа. Подать документы на регистрацию можно с 5 июля до 4 августа, пишет ТАСС. Выборы в Госдуму будут проходить с 17 по 19 сентября.

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Партия пенсионеровЦИК РФвыборы в Госдуму — 2021
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