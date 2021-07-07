Партия пенсионеров подала документы на выборы в Госдуму

Партия пенсионеров стала седьмой из тех, кто подал документы в избирком. В этом списке уже ЛДПР, «Коммунисты России», «Родина», «Справедливая Россия — За правду», КПРФ и «Единая Россия». Своих кандидатов все партии должны выдвинуть до 12 июля и до 13 июля подать документы в ЦИК. На заверение списков у Центризбиркома есть семь дней. Затем партии должны предоставить в ЦИК документы, необходимые для регистрации федерального списка кандидатов, одномандатники подают документы для регистрации в комиссии своего одномандатного округа. Подать документы на регистрацию можно с 5 июля до 4 августа, пишет ТАСС. Выборы в Госдуму будут проходить с 17 по 19 сентября.