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Губернатор НСО разрешил массовые мероприятия кандидатам в депутаты Госдумы

Андрей Травников подписал новое постановление

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Губернатор разрешил кандидатам в Госдуму проводить массовые мероприятия

Губернатор разрешил кандидатам в Госдуму проводить массовые мероприятия

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отменил коронавирусный запрет на проведение массовых мероприятий для кандидатов в депутаты Госдумы РФ и некоторых других категорий граждан.

Об этом говорится в постановлении, которое подписал глава региона. Публикуем документ.

Согласно постановлению, запрет на массовые мероприятия теперь не действует на кандидатов в Госдуму

Согласно постановлению, запрет на массовые мероприятия теперь не действует на кандидатов в Госдуму

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Подпункт 2 в пункт 1 в документе, в который вносят изменения, звучит следующим образом:

— Отказаться от посещения массовых мероприятий (в том числе деловых, культурных, развлекательных и спортивных), воздерживаться от посещения мест массового скопления людей.

Пункт 3 называет категории, для которых эти ограничения не действуют. Таким образом, согласно опубликованному документу, исключение, в частности, сделали для участников съездов партий и других избирательных объединений, кандидатов в Госдуму и избирателей, приходящих к ним на встречи, в том числе для формирования наказов.

В пресс-службе губернатора отказались оперативно комментировать постановление. НГС направил запрос.

Ранее, 23 июня, на заседании правительства региона из-за распространения коронавируса были введены новые ограничения в Новосибирской области. Решено было с 1 июля установить ограничения на фестивали, концерты и кинотеатры — будут допускать не более 50% зрителей. При этом полностью запрещается проведение концертных мероприятий в местах, не предназначенных для этого, — в спортивных центрах, выставочных комплексах и других сооружениях. Продолжает действовать запрет на массовые мероприятия, в том числе с использованием концертных площадок на улице.

СЮЖЕТ

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Голосование на выборах в Государственную думу пройдет в течение трех дней — с 17 по 19 сентября. Ранее Роспотребнадзор выступил с заявлением растянуть выборы — это, по мнению санитарного ведомства, снизит риски распространения коронавирусной инфекции. Санврачи также попросили привить от коронавируса всех, кто задействован в организации выборов.

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Андрей ТравниковГосдумаНовосибирская областьпандемияполитикаограничения из-за коронавируса
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