Губернатор НСО разрешил массовые мероприятия кандидатам в депутаты Госдумы

Пункт 3 называет категории, для которых эти ограничения не действуют. Таким образом, согласно опубликованному документу, исключение, в частности, сделали для участников съездов партий и других избирательных объединений, кандидатов в Госдуму и избирателей, приходящих к ним на встречи, в том числе для формирования наказов.

В пресс-службе губернатора отказались оперативно комментировать постановление. НГС направил запрос.

Ранее, 23 июня, на заседании правительства региона из-за распространения коронавируса были введены новые ограничения в Новосибирской области. Решено было с 1 июля установить ограничения на фестивали, концерты и кинотеатры — будут допускать не более 50% зрителей. При этом полностью запрещается проведение концертных мероприятий в местах, не предназначенных для этого, — в спортивных центрах, выставочных комплексах и других сооружениях. Продолжает действовать запрет на массовые мероприятия, в том числе с использованием концертных площадок на улице.