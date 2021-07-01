Губернатор НСО разрешил массовые мероприятия кандидатам в депутаты Госдумы

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отменил коронавирусный запрет на проведение массовых мероприятий для кандидатов в депутаты Госдумы РФ и некоторых других категорий граждан.
Об этом говорится в постановлении, которое подписал глава региона. Публикуем документ.
Подпункт 2 в пункт 1 в документе, в который вносят изменения, звучит следующим образом:
— Отказаться от посещения массовых мероприятий (в том числе деловых, культурных, развлекательных и спортивных), воздерживаться от посещения мест массового скопления людей.
Пункт 3 называет категории, для которых эти ограничения не действуют. Таким образом, согласно опубликованному документу, исключение, в частности, сделали для участников съездов партий и других избирательных объединений, кандидатов в Госдуму и избирателей, приходящих к ним на встречи, в том числе для формирования наказов.
В пресс-службе губернатора отказались оперативно комментировать постановление. НГС направил запрос.
Ранее, 23 июня, на заседании правительства региона из-за распространения коронавируса были введены новые ограничения в Новосибирской области. Решено было с 1 июля установить ограничения на фестивали, концерты и кинотеатры — будут допускать не более 50% зрителей. При этом полностью запрещается проведение концертных мероприятий в местах, не предназначенных для этого, — в спортивных центрах, выставочных комплексах и других сооружениях. Продолжает действовать запрет на массовые мероприятия, в том числе с использованием концертных площадок на улице.
Голосование на выборах в Государственную думу пройдет в течение трех дней — с 17 по 19 сентября. Ранее Роспотребнадзор выступил с заявлением растянуть выборы — это, по мнению санитарного ведомства, снизит риски распространения коронавирусной инфекции. Санврачи также попросили привить от коронавируса всех, кто задействован в организации выборов.