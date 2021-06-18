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Выборы в Госдуму будут проходить три дня. ЦИК обещает, что голосовать на пеньках не придется

Избирком учел пожелания Роспотребнадзора в связи с коронавирусом

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Впервые трехдневное голосование прошло в России в 2020 году

Впервые трехдневное голосование прошло в России в 2020 году

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Голосование на выборах в Государственную думу пройдет в течение трех дней — с 17 по 19 сентября. Об этом сегодня заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Ранее Роспотребнадзор выступил с заявлением растянуть выборы — это, по мнению санитарного ведомства, снизит риски распространения коронавирусной инфекции. Санврачи также попросили привить от коронавируса всех, кто задействован в организации выборов.

В первый раз голосование на несколько дней растянули в прошлом году: из-за поправок к Конституции граждане России волеизъявлялись три дня. Причем делали это не всегда в традиционных местах: пункты голосования появились везде — на детских площадках, обочинах, за гаражами и на пеньках. По словам Памфиловой, голосование на придомовых территориях в этом году на выборах применяться не будет.

В прошлом году проголосовать можно было, выйдя на пять метров из подъезда. В этом такой роскоши уже не будет, заявили в ЦИК

В прошлом году проголосовать можно было, выйдя на пять метров из подъезда. В этом такой роскоши уже не будет, заявили в ЦИК

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В этом году пройдут выборы не только в Госдуму. Новых глав регионов выберут в Чечне, Тверской, Тульской, Ульяновской, Пензенской и Белгородской областях, Мордовии, Тыве и в Хабаровском крае. Через голосование в парламенте определят глав республик Дагестан, Северная Осетия и Карачаево-Черкессии. Еще в нескольких регионах выберут депутатов в местные думы и законодательные собрания.

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