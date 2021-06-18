Выборы в Госдуму будут проходить три дня. ЦИК обещает, что голосовать на пеньках не придется

В этом году пройдут выборы не только в Госдуму. Новых глав регионов выберут в Чечне, Тверской, Тульской, Ульяновской, Пензенской и Белгородской областях, Мордовии, Тыве и в Хабаровском крае. Через голосование в парламенте определят глав республик Дагестан, Северная Осетия и Карачаево-Черкессии. Еще в нескольких регионах выберут депутатов в местные думы и законодательные собрания.